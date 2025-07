Thể thao Cầu thủ trẻ hay nhất V.League rời U22 Việt Nam; Bầu Đức chi 20 tỷ đồng chiêu mộ 2 ngoại binh "khủng" Cầu thủ trẻ hay nhất V.League rời U22 Việt Nam; Bầu Đức chi 20 tỷ đồng chiêu mộ 2 ngoại binh "khủng"; "Quỷ đỏ" Man United chiêu mộ tài năng 18 tuổi... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ trẻ hay nhất V.League rời U22 Việt Nam

Tiền đạo Lê Văn Thuận sẽ không góp mặt trong hành trình sắp tới của U22 Việt Nam tại Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025. Cầu thủ trẻ hay nhất V.League 2024/25 sẽ có cơ hội ở những đợt tập trung tiếp theo.

Ở đợt hội quân tháng 6 vừa qua, Văn Thuận lần đầu được triệu tập lên U22 Việt Nam. Anh để lại dấu ấn với bàn thắng vào lưới U22 Đài Loan trong trận giao hữu hôm 2/7. Việc Văn Thuận không thể tiếp tục đồng hành cùng U22 Việt Nam khiến nhiều người bất ngờ.

Lê Văn Thuận rời U22 Việt Nam. Ảnh: VFF.

Mùa giải V.League 2024/25, Văn Thuận thi đấu ấn tượng khi ghi 4 bàn và có 2 pha kiến tạo sau 16 trận ra sân trong màu áo Thanh Hóa. Đây là thành tích đáng khích lệ với một tiền đạo trẻ. Việc vắng mặt lần này sẽ là động lực để anh tiếp tục nỗ lực, sẵn sàng cho những cơ hội tiếp theo trong màu áo các đội tuyển quốc gia.

Theo kế hoạch, U22 Việt Nam sẽ tập luyện tại Bà Rịa Vũng Tàu đến ngày 14/7 trước khi lên đường sang Indonesia tham dự Giải U23 Đông Nam Á, diễn ra từ ngày 15 đến 29/7. Ở vòng bảng, đội sẽ lần lượt gặp Lào (19/7) và Campuchia (22/7).

Nhiều cựu tuyển thủ Việt Nam dự giải Công an cảnh sát ASEAN mở rộng 2025

Được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, từ ngày 7/7 đến 15/7, Cục Công tác chính trị (Bộ Công an) phối hợp Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cùng các nhà tài trợ chính: T&T Group và SHB đăng cai tổ chức Giải bóng đá Công an cảnh sát các nước ASEAN mở rộng tại Sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội) và sân PVF (Hưng Yên).

Các huấn luyện viên tại bảng A chia sẻ tại họp báo.

Giải đấu năm nay quy tụ 8 đội bóng đến từ 7 quốc gia, gồm 5 đội thuộc ASEAN, 1 đội khách mời ngoài khu vực và 2 đội chủ nhà.

Theo kết quả bốc thăm, các đội được chia vào 2 bảng đấu. Bảng A gồm CAND Việt Nam I, Lào, Thái Lan, Campuchia; Bảng B gồm CAND Việt Nam II, Australia, Singapore, Đông Timor. Các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm, 2 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ vào bán kết và 2 đội thắng ở bán kết gặp nhau trong trận chung kết để chọn ra nhà vô địch.

Theo đó, các tuyển thủ Hoàng Văn Toản, Giáp Tuấn Dương thi đấu cho Công an nhân dân Việt Nam I; Nguyễn Huy Hùng, Nguyễn Văn Dũng thi đấu cho Công an nhân dân Việt Nam II.

Bầu Đức chi 20 tỷ đồng chiêu mộ 2 ngoại binh "khủng"

Bầu Đức đã quyết định chi ra 20 tỷ đồng để chiêu mộ 2 ngoại binh mang quốc tịch Brazil nhằm bổ sung sức mạnh cho đội bóng phố Núi ở V-League 2025/2026.

Cái tên đầu tiên là Khevin Rodrigo Fraga. Cầu thủ 27 tuổi sở hữu chiều cao 1m92, vừa hết hạn hợp đồng với CLB Hibernians (Malta). Vị trí sở trường của Fraga là tiền vệ phòng ngự song cũng có thể chơi tốt trong vai trò trung vệ và tiền vệ trung tâm. Fraga được chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt định giá 350.000 Euro.

Bầu Đức chi tiền "khủng" chiêu mộ 2 ngoại binh Brazil.

Thứ 2 là tiền đạo Gabriel Conceicao sinh năm 2001, cao 1m83 cựu cầu thủ của Câu lạc bộ Boavista tại Brazil. Mùa trước, Conceicao có 21 trận ra sân, ghi 3 bàn thắng cùng 1 kiến tạo. Trước đó, đội hình Hoàng Anh Gia Lai có 2 ngoại binh gồm Jairo Rodrigues và Marciel da Silva.

Vừa qua, Hoàng Anh Gia Lai cũng đã chiêu mộ HLV Higor Felliny Cruz điểm nhiệm công tác huấn luyện viên thủ môn cho đội bóng.

Higor Felliny năm nay 45 tuổi và có tới 22 năm kinh nghiệm huấn luyện thủ môn sau khi kết thúc sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp kéo dài 7 năm. Ông Higor Felliny từng làm việc ở các CLB như Coritiba và Trieste FC – những cái tên có truyền thống đào tạo trẻ tại Brazil.

Điểm đáng chú ý nhất là ông Higor sở hữu 2 bằng HLV thủ môn loại A do CBF (Liên đoàn Bóng đá Brazil) và CONMEBOL (Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ) cấp.

"Quỷ đỏ" Man United chiêu mộ tài năng 18 tuổi

Câu lạc bộ Man United vừa hoàn tất thủ tục chiêu mộ tài năng trẻ Diego Leon từ Cerro Porteno nhưng mức giá và thời hạn hợp đồng không được hé lộ. Đây là bản hợp đồng thứ 2 của Man United tại phiên chợ Hè 2025.

Trong thông báo chính thức trên trang chủ, Man United khẳng định: "Diego Leon đã ký hợp đồng dài hạn với câu lạc bộ. Cậu ấy sẽ bắt đầu quá trình hòa nhập thông qua cả đội 1 và đội học viện".

Thông báo trên cho thấy Man United không chỉ đơn thuần đưa về một cầu thủ trẻ để "dự bị", mà là chuẩn bị cho một phần quan trọng trong đội hình tương lai.

Diego Leon gia nhập Man United.

Trước đó, "Quỷ đỏ" đã ký hợp đồng với cầu thủ này vào tháng 1, nhưng do vướng Luật Đăng ký cầu thủ ngoại binh thi đấu nếu chưa đủ 18 tuổi, nên cầu thủ này tiếp tục chơi nốt giai đoạn 2 mùa giải vừa qua tại Cerro Porteno và nay đã chính thức kết duyên với MU.

Thực tế, thương vụ này được Man United giải quyết xong từ tháng 1/2025. Bây giờ, Leon mới chính thức ký hợp đồng có thời hạn 5 năm kèm tùy chọn gia hạn thêm 1 năm, và chính thức có hiệu lực từ 1/7/2025 .

Về chi tiết chuyển nhượng, mức phí cố định ban đầu được công bố khoảng 3,3 triệu Bảng, cùng các điều khoản phụ có thể đẩy con số lên đến 7 triệu Bảng.

Gia nhập Old Trafford, Leon sẽ bước vào cuộc cạnh tranh không dễ dàng nơi hành lang trái khi trong tay HLV Ruben Amorim đã có những cái tên trẻ đáng chú ý như Harry Amass hay Patrick Dorgu và cả cựu binh Luke Shaw - nếu cựu cầu thủ của Southampton ở lại.