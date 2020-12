Cây thông Noel làm từ hàng nghìn khẩu trang, đỉnh là chiếc ấm sắc thuốc khổng lồ ở Nghệ An

Trên thân cây thông hình tròn, mặt ngoài treo kín hàng nghìn chiếc khẩu trang từ trên xuống dưới. Giữa các khẩu trang in những dòng chữ “Anti - covid 19”, “Pro - Life”. Ngoài ra còn có những dòng chữ lớn như “ Welcome to Luu My parish”, “Merry christmas - Happy new year 2020”… Ảnh: Huy Thư