Certiva ra mắt: Nền tảng bảo vệ bản quyền số tại Việt Nam Nền tảng Certiva ứng dụng công nghệ blockchain, cung cấp giải pháp bảo vệ bản quyền số tức thì cho các nhà sáng tạo, mở đường thương mại hóa tác phẩm Việt.

Nền tảng bảo vệ bản quyền số đầu tiên tại Việt Nam

Ngày 30/10 tại Hà Nội, Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam (VCCA) đã chính thức ra mắt Certiva, một nền tảng công bố sáng tạo và bảo vệ bản quyền số. Sự kiện này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cộng đồng sáng tạo trong bối cảnh kinh tế số phát triển mạnh mẽ.

Ông Bùi Nguyên Hùng - Chủ tịch Hiệp hội VCCA. Ảnh: BTC

Thách thức trong kỷ nguyên số

Theo phân tích từ các chuyên gia của VCCA, sự phát triển của các nền tảng số vừa là cơ hội để các tác phẩm nghệ thuật lan tỏa nhanh chóng, vừa là thách thức lớn khi tình trạng vi phạm bản quyền ngày càng gia tăng với các hình thức tinh vi và khó kiểm soát. Đặc tính xuyên biên giới của không gian mạng khiến việc xác định và xử lý các hành vi vi phạm trở nên phức tạp.

Bà Phạm Thị Kim Oanh, Phó Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả, nhấn mạnh rằng việc bảo vệ bản quyền trong môi trường thương mại điện tử đòi hỏi sự kết hợp chặt chẽ giữa các yếu tố pháp lý, công nghệ và trách nhiệm của các bên liên quan.

Giải pháp công nghệ "bộ ba bất biến" từ Certiva

Để giải quyết vấn đề này, VCCA đã phát triển nền tảng Certiva, cung cấp công cụ để các tác giả đăng ký và quản lý chứng cứ bản quyền một cách an toàn và minh bạch. Nền tảng này hoạt động dựa trên cơ chế "bộ ba bất biến", kết hợp tiêu chuẩn quốc tế và tuân thủ pháp luật Việt Nam, bao gồm:

Dấu vân tay mã hóa: Mỗi tác phẩm được cấp một dấu vân tay kỹ thuật số duy nhất.

Mỗi tác phẩm được cấp một dấu vân tay kỹ thuật số duy nhất. Dấu thời gian được chứng thực: Ghi nhận chính xác thời điểm tác phẩm được công bố.

Ghi nhận chính xác thời điểm tác phẩm được công bố. Sổ cái Blockchain công khai: Dấu vân tay kỹ thuật số của tác phẩm được ghi nhận vĩnh viễn trên mạng blockchain, đảm bảo hồ sơ không thể bị sửa đổi hay xóa bỏ.

Mỗi tác phẩm đăng ký sẽ được cấp một chứng chỉ bản quyền điện tử duy nhất, có giá trị pháp lý, giúp tác giả dễ dàng xác minh quyền sở hữu khi cần thiết.

Nhiều tác giả trẻ, người sáng tạo nội dung háo hức khi nền tảng Certiva ra đời. Ảnh: BTC

Mở đường thương mại hóa cho tác phẩm Việt

Ông Bùi Nguyên Hùng, Chủ tịch Hiệp hội VCCA, cho biết: "Sứ mệnh của Certiva là trao quyền tự vệ tức thì cho các tác giả và nhà sáng tạo nội dung, đồng thời mở ra cánh cửa thương mại hóa toàn cầu cho tác phẩm Việt, đóng góp trực tiếp vào sự phát triển bền vững của các ngành công nghiệp sáng tạo, công nghiệp văn hóa quốc gia".

Chia sẻ tại sự kiện, bà Ngô Thu Phương - Giám đốc Nhà xuất bản Văn học, cũng khẳng định việc ra mắt Certiva là một tín hiệu tích cực, giúp bảo vệ vững chắc hơn quyền tác giả không chỉ trong lĩnh vực văn học mà còn cả âm nhạc, điện ảnh và các sản phẩm sáng tạo khác.

Certiva được định vị là một công cụ bổ trợ cho các hình thức công bố sáng tạo truyền thống như đăng ký tại cơ quan nhà nước hay lập vi bằng, qua đó góp phần xây dựng một hệ sinh thái sở hữu trí tuệ minh bạch tại Việt Nam.