Chăm lo, xây dựng tổ chức Đội ngày càng vững mạnh

P.V: Trước yêu cầu ngày càng đổi mới của xã hội, Hội đồng Đội các cấp có những hoạt động ý nghĩa nào nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thiếu nhi trên địa bàn tỉnh?

Anh Trần Linh: Ngoại ngữ và hội nhập quốc tế là 2 yếu tố song hành mà các cấp bộ Đoàn – Hội – Đội trên địa bàn tỉnh chú trọng thực hiện. Mỗi đối tượng sẽ có những không gian, môi trường, cơ hội được thể hiện khác nhau. Đối với đối tượng thiếu nhi, Hội đồng Đội tỉnh luôn bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Hội đồng Đội Trung ương trong việc triển khai thực hiện các cuộc thi nâng cao năng lực ngoại ngữ, cuộc thi tranh biện như Olympic tiếng Anh, Chương trình “Thiếu nhi Việt Nam vươn ra thế giới”. Bên cạnh đó, Hội đồng Đội tỉnh tham gia đóng góp ý kiến với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An trong việc tăng cường tiếng Anh, đưa chương trình tiếng Anh vào đào tạo từ mầm non. Hội đồng Đội tỉnh cũng đã kết nối đến các nguồn lực chính là các trung tâm tiếng Anh với mong muốn tạo môi trường rèn luyện ngoại ngữ từ nhỏ, cho các em được nói chuyện, trao đổi thoải mái bằng ngoại ngữ. Với tầm nhìn xa, chúng tôi mong muốn thiếu nhi tỉnh Nghệ An nói riêng và thiếu nhi cả nước nói chung sẽ tự tin, toàn diện, vươn ra sánh ngang với bạn bè quốc tế.

Gần đây nhất, vào ngày 5/5/2023, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức vòng Bán kết sân chơi “Thiếu nhi Việt Nam – Vươn ra thế giới” tại tỉnh Nghệ An, với sự tham gia của 12 đội thi của các tỉnh Bắc Trung Bộ, trong đó, Nghệ An có 8 đội thi tham gia. Hoạt động này góp phần khẳng định vai trò của tổ chức Đội trong việc nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Nghệ An nói riêng, cả nước nói chung.