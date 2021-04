'Chăm sóc' những cung đường D4, N5

(Baonghean.vn) - Với lực lượng đoàn viên hùng hậu hơn 700 người (chiếm hơn 1/2 lao động toàn đơn vị), Đoàn cơ sở Công ty CP Xi măng Sông Lam Nghệ An chung tay thực hiện nhiều chương trình, hành động thiết thực. Bên cạnh sản xuất, kinh doanh hiệu quả, đoàn viên công ty tham gia tích cực bảo vệ môi trường sinh thái.

(Baonghean.vn) - Xi măng The Vissai là một Tập đoàn kinh doanh đa ngành nghề, hoạt động trong nhiều lĩnh vực, trong đó nổi lên là Công ty CP Xi măng Sông Lam với tổng công suất trên 4 triệu tấn/năm, doanh thu hơn 500 tỷ đồng/năm, thu hút hơn 1.500 lao động tại Nghệ An.

(Baonghean.vn) - Hưởng ứng lời kêu gọi của các cấp, ngành về giúp đỡ, hỗ trợ người nghèo vươn lên trong cuộc sống, trong dịp Tết Tân Sửu 2021, Công ty CP Xi măng Sông Lam đã trích quỹ phúc lợi xã hội của đơn vị trên 3 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo trên địa bàn Nghệ An.

(Baonghean.vn) - Những công trình của Công ty CP Xi măng Sông Lam tạo điểm nhấn, có sức lan tỏa lớn cho phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn Nghệ An. Chính thức đi vào sản xuất từ cuối năm 2016 và thời hạn hoạt động của các công trình còn gắn kết trên địa bàn tỉnh hàng chục năm tới. Đó cũng lý do để công ty chú trọng đảm bảo sản xuất hiệu quả, bảo vệ môi trường và hài hòa lợi ích khi tích cực chăm lo công tác an sinh xã hội.