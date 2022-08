Chấn thương, thẻ phạt và sức vượt của người cầm lái

(Baonghean.vn) - Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An vừa triệt xoá một đường dây chuyên trộm cắp và tiêu thụ xăng dầu của khu công nghiệp. Điều đáng nói, thủ phạm hầu hết là tài xế của các công ty, doanh nghiệp.

(Baonghean.vn) - Nguyên từng làm công an cấp huyện ở tỉnh Nghệ An nhưng sau đó bị kỷ luật ra khỏi ngành. Rời ngành không lâu thì Nguyên tham gia phi vụ buôn ma túy với số tiền hơn nửa tỷ đồng.

(Baonghean.vn) - Tại lễ kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân, 17 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Đại tá Lê Văn Thái - Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị Trường Đại học Vinh phát huy các kết quả đạt được, tiếp tục nhân rộng các mô hình hiệu quả trong giữ vững an ninh, trật tự.