Chàng trai bỏ phố về làng dựng 'cơ đồ xanh'

Từng chọn rời xa quê hương với mong muốn có được công việc ổn định, nhưng cuối cùng, anh Nguyễn Xuân Huy (Nam Đàn, Nghệ An) vẫn quyết định bỏ phố về quê, khởi nghiệp dựng “cơ đồ xanh”. Anh không chỉ góp phần phát triển nông sản quê hương mà còn khát vọng tạo nên thương hiệu quà tặng đậm chất Nghệ.

Sinh ra và lớn lên giữa lòng quê thơm thảo, từ thuở bé, anh Nguyễn Xuân Huy đã được ông bà, bố mẹ dạy dỗ sống phải biết trọng tình, trọng nghĩa. Càng lớn, chứng kiến nhiều người dân cần cù, chịu thương, chịu khó nhưng vẫn chưa thể thoát nghèo, anh Huy càng đau đáu, trăn trở tìm cách đóng góp sức mình để xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Ngay từ khi còn là sinh viên Trường Đại học Giao thông Vận tải, anh Huy đã nung nấu, ấp ủ ước mơ khởi nghiệp. Tuy nhiên, khởi nghiệp trong lĩnh vực gì, bắt đầu từ đâu, thế mạnh là gì… luôn vần xoay trong tâm trí!

Nhiều năm mải mưu sinh nhưng anh Huy chưa bao giờ nguôi quên nỗi trăn trở ấy. Anh nghĩ, Nghệ An là tỉnh có nhiều tiềm năng, lợi thế trong sản xuất, phát triển nông nghiệp, nông sản có giá trị. Tuy nhiên, số sản phẩm đặc trưng, ấn tượng mang thương hiệu riêng của quê hương có thể mang đi biếu tặng chưa nhiều. Nhìn ra Thái Nguyên nổi tiếng với đặc sản chè, trông vào Bến Tre có đặc sản kẹo dừa… Vậy mà Nghệ An có làng Sen nổi tiếng gắn với loài cây thanh cao, giàu giá trị, nhưng chưa có sản phẩm nào được tạo ra từ chính cây sen canh tác theo phương pháp hữu cơ, xứng đáng khoác lên mình thương hiệu quê Bác.

Càng trăn trở, càng khát vọng, anh Nguyễn Xuân Huy bắt đầu hành trình khởi nghiệp từ sen. Trong suốt 2 năm, anh dành trọn thời gian tìm hiểu, nghiên cứu về trà và các sản phẩm từ cây sen. Anh cũng đi khắp các tỉnh từ Bắc vào Nam, nghiên cứu về nông nghiệp xanh, phương pháp canh tác hữu cơ, các giống sen, điều kiện canh tác…

Anh nhận thấy, mỗi vùng trồng sen sẽ tạo ra nguyên liệu khác biệt, bởi sự khác nhau về thổ nhưỡng, khí hậu của từng vùng. Như ở các tỉnh miền Nam, thời tiết ôn hòa sẽ tạo ra những bông sen to, sản lượng mùa vụ cao. Còn ở Nghệ An, khí hậu khắc nghiệt, mùa sen nở nhằm mùa nắng nóng, khô cằn.

Mặc dù sản lượng sen ở Nghệ An không cao như những vùng khác, tuy nhiên, những bông sen đạt chuẩn lại mang lại giá trị hương thơm rất tốt. Có lẽ, sen Nghệ An cũng mải miết, nỗ lực vươn mình lên từ cằn cỗi như chính con người nơi đây nên mới có mùi hương đặc biệt như vậy. Hạt sen Nghệ An không to, dài như hạt sen Đồng Tháp nhưng lại rất thơm và bở.

Khi đã đến độ chín về kinh nghiệm, trải nghiệm, khá vững vàng về tiềm lực tài chính, tháng 11/2022, anh Nguyễn Xuân Huy quyết định thành lập và cho ra đời thương hiệu quà tặng Phúc An Farm, lan tỏa những món quà đặc trưng từ chính nông sản địa phương, tự hào mang đi biếu tặng, giới thiệu tới bạn bè muôn phương.

Hành trình khởi nghiệp với nông nghiệp hữu cơ, dựng "cơ đồ xanh" của anh Nguyễn Xuân Huy trải qua vô vàn khó khăn, thử thách, cùng nhiều bài học kinh nghiệm "xương máu".

Việc xây dựng một thương hiệu mới vốn đã vô vàn gian nan, lại thêm chọn lựa đi theo xu hướng nông nghiệp sạch và mang trọn nét văn hóa đặc trưng của địa phương càng vất vả gấp bội.

Anh Huy chia sẻ khó khăn lớn nhất mà anh gặp phải đó là việc thay đổi nhận thức, thói quen của bà con nông dân về canh tác hữu cơ. Trước đây, bà con đã quen với việc trồng sen chỉ để bán hoa, do đó, thường xuyên sử dụng thuốc trừ sâu cho sen. Khi đến vận động, thuyết phục từng hộ dân chuyển đổi sang canh tác hoàn toàn bằng phương pháp hữu cơ, phần lớn họ đều ngờ vực, không tin về tính hiệu quả. Có người còn hỏi: “Vì răng không ở lại thành phố lớn mà làm việc, về quê trồng sen làm chi cho vất vả?” Lúc đó, anh Nguyễn Xuân Huy chỉ mỉm cười và đáp: “Không có mình thì thành phố lớn vẫn phát triển, còn quê hương vẫn đang còn nghèo khó. Tôi muốn được góp phần nhỏ bé xây dựng quê hương. Mong muốn những việc mình làm có thể truyền cảm hứng tới các bạn trẻ cùng chung sức xây dựng mảnh đất Nghệ An tự cường ngày càng phát triển hơn”.

Với sự kiên trì, nhẫn nại của anh, một số hộ dân đã đồng ý ký kết, hợp tác và cam kết trồng sen theo phương pháp hữu cơ, không phun thuốc trừ sâu, chỉ bón phân hữu cơ do công ty cung cấp. Thời gian đầu, anh chấp nhận thu mua thành phẩm với giá cao hơn nhiều so với thị trường. Càng ngày, anh càng đưa ra yêu cầu khắt khe trong quá trình trồng trọt, do đó, sản lượng ít đi. Từ khâu trồng trọt, chăm bón, thu hái, sơ chế tạo ra thành phẩm đều được thực hiện nghiêm ngặt theo quy trình khép kín.

Anh cũng quản lý chặt chẽ, đồng hành, sát sao cùng các hộ dân ngay từ giai đoạn đầu xuống giống, hướng dẫn cách thức canh tác, chăm bón, cung cấp phân bón hữu cơ… Hướng dẫn bà con như nào là bông sen đủ điều kiện đạt chuẩn và thời kỳ đẹp nhất của bông sen để thu hái, giữ trọn hương vị tinh túy nhất của thiên nhiên. Bà con hoàn toàn yên tâm trong việc canh tác và đầu ra cho sản phẩm.

Sau khi đã giải quyết được vấn đề cốt lõi về nguyên liệu, anh tiếp tục nâng cao chất lượng và hình thức sản phẩm, chăm chút từng món quà đến tay khách hàng như một cách chỉn chu, đẹp đẽ nhất. Bởi vậy, Phúc An Farm không chỉ mang lại hương vị đặc trưng của nông sản Nghệ An mà còn là gửi tới khách hàng góc nhìn sâu sắc về văn hóa và truyền thống của quê hương.

Dấu ấn khác biệt của hộp quà Phúc An Farm với nhiều sản phẩm khác cùng phân khúc nằm ở những bức tranh được vẽ bởi bàn tay của những nghệ nhân bản địa. Những bức tranh phong cảnh, địa danh nổi tiếng của Nghệ An hay như cảnh vật hoa lá, làng quê bình dị vô cùng bắt mắt. Nắp vỏ hộp quà có thể được sử dụng trưng bày như một bức tranh trang trí đẹp mắt. Thông qua đó, Phúc An Farm cũng góp phần tôn vinh, quảng bá văn hóa, nét đẹp truyền thống, du lịch Nghệ An. Khi đón nhận sản phẩm của Phúc An Farm, mọi người đều có thể cảm thấy rằng, từng hộp quà như là “đại sứ” du lịch Nghệ An vậy.

Mặc dù gặp phải nhiều khó khăn, nhưng anh Nguyễn Xuân Huy vẫn không ngừng nỗ lực, kiên trì, tin tưởng đi theo con đường mà mình đã lựa chọn và nay đang dần gặt hái được “quả ngọt”.

Năm 2023, Phúc An Farm xuất sắc đoạt giải Nhì tại Cuộc thi “Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Nghệ An mở rộng”. Phúc An Farm cũng vinh dự đại diện tỉnh Nghệ An tham gia tại các Hội nghị Xúc tiến thương mại ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành khác.

Hiện nay, anh Nguyễn Xuân Huy đã mở rộng được 13 ha trồng sen, các giống sen có hương thơm đặc trưng, phù hợp để làm trà như sen quỳ, sen bách diệp… Ngoài sản xuất trà sen, Phúc An Farm còn có nhiều sản phẩm được chế biến từ loài hoa trên quê hương Bác Hồ như trà tâm sen, trà lá sen, mộc liên trà, hồng liên trà, hạt sen sấy, củ sen sấy và các loại mứt từ nông sản khác... Trong đó, trà hoa sen, trà lá sen và hồng liên trà của Phúc An Farm đạt chứng nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh.

Đông đảo khách hàng trong và ngoài tỉnh lựa chọn sản phẩm của Phúc An Farm làm quà biếu tặng.

Hệ thống mạng lưới giới thiệu, phân phối sản phẩm cũng được anh Huy đặc biệt quan tâm. Tại Khu Di tích Kim Liên (Nam Đàn, Nghệ An), một gian hàng mái lá được dựng lên đậm chất vùng quê xứ Nghệ, trưng bày, giới thiệu các sản phẩm của Phúc An Farm và sản phẩm OCOP Nghệ An tới các du khách khi đến tham quan; ngoài ra, có hơn 10 cửa hàng, điểm bán trong tỉnh.

Cùng với đó, có 3 đơn vị hợp tác, phân phối sản phẩm đi các tỉnh, đặc biệt, xuất khẩu sang Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Được biết, sắp tới một số sản phẩm của Phúc An Farm sẽ được xuất khẩu sang các nước châu Á như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ.

Anh Nguyễn Xuân Huy - nhà sáng lập Phúc An Farm chia sẻ: Tôi mong rằng, những sản phẩm của Phúc An Farm làm ra sẽ trở thành niềm tự hào của những người con xứ Nghệ, dù đi đâu cũng sẽ sẵn sàng mang theo để biếu tặng. Chúng tôi đã và đang nỗ lực không ngừng cùng nông dân Nghệ An xây dựng những giá trị mới cho nông sản quê hương, làm nên những sản phẩm thấm nhuần những giá trị truyền thống Việt, mang những giá trị đó đi xa hơn, đến với không chỉ người tiêu dùng trong nước mà còn với bạn bè quốc tế.