Giáo dục Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An: Sẽ xử lý việc biệt phái giáo viên vừa có lý, vừa có tình Đầu năm học 2025 – 2026, ngành Giáo dục Nghệ An đã thực hiện biệt phái hơn 800 giáo viên để giải quyết bài toán thiếu giáo viên ở các nhà trường. Trong danh sách, có cả những trường hợp đang gặp hoàn cảnh khó khăn, tuy nhiên, sau khi xem xét các địa phương đã có những điều chỉnh phù hợp.

Lắng nghe tâm tư nguyện vọng

Sáng 19/9, trả lời Báo Nghệ An về việc một nữ giáo viên bị bệnh hiểm nghèo ở Trường PT DTBT Tiểu học và THCS Nậm Càn, xã Na Ngoi được điều động biệt phái về Trường PT DTBT Tiểu học Hữu Kiệm, ông Nguyễn Trọng Hoàn – Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Sở đã nắm được hoàn cảnh của cô giáo T.T.T.H, là giáo viên tiểu học ở xã Na Ngoi được tăng cường 2 năm về trường tiểu học ở xã Hữu Kiệm và sớm nhất lãnh đạo sở sẽ tổ chức một cuộc làm việc trực tiếp giữa giáo viên và nhà trường để lắng nghe tâm tư nguyện vọng để có hướng xử lý phù hợp, vừa có lý, vừa có tình.

Giờ ra chơi của học sinh Trường PT DTBT Tiểu học và THCS Nậm Càn. Ảnh: Mỹ Hà

“ Quan điểm của Sở, việc điều động biệt phái là cần thiết, nhất là trong bối cảnh thiếu giáo viên và đang có sự mất cân đối giữa các nhà trường. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện cần tính tới một số trường hợp đặc thù như mới sinh, con đang nhỏ, bị ốm đau bệnh tật, bố mẹ già... Nếu đúng hoàn cảnh, Sở sẽ thực hiện theo nguyện vọng của cô trở về trường cũ để giáo viên có thể yên tâm công tác. Ông Nguyễn Trọng Hoàn - Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo

Trước đó, qua tìm hiểu của phóng viên, Trường PT DTBT Tiểu học và THCS Nậm Càn là trường liên cấp tiểu học và THCS. Riêng ở bậc tiểu học, trước thời điểm năm học mới, trường có 13 lớp và 28 giáo viên, tỷ lệ giáo viên của trường là gần 2,2 giáo viên/lớp, cao hơn so với mặt bằng chung của tỉnh (1,36 giáo viên/lớp).

Do thừa giáo viên nên thực hiện theo chỉ đạo của tỉnh và hướng dẫn của Sở về biệt phái giáo viên, đầu năm học này, nhà trường đã họp và lập danh sách điều động biệt phái 7 người, trong đó có cô T.T.T.H để gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo. Ngày 4/9, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có quyết định điều động giáo viên của nhà trường đi biệt phái với thời gian không quá 2 năm. Trong đó có 5 giáo viên về tại Trường PT DTBT Tiểu học và THCS Bảo Thắng 1, 1 giáo viên về Trường PT DTBT Tiểu học Keng Đu 2 và cô giáo T.T.T.H được điều về Trường PT DTBT TH Hữu Kiệm.

Trong các trường này, chỉ có giáo viên về trường tiểu học ở xã Keng Đu là thuộc khu vực biên giới.

Giờ học của học sinh Trường PT DTBT Tiểu học và THCS Nậm Càn. Ảnh: Mỹ Hà

Qua quá trình thực hiện, thầy giáo Lâm Nguyên Ngọc - Hiệu trưởng Trường PT DTBT Tiểu học và THCS Nậm Càn cho biết: 2 năm nay, cô giáo T.T.T.H đã báo cáo với nhà trường bị bệnh hiểm nghèo và mỗi tháng cô đều xin nghỉ 4 – 5 ngày để điều trị. Khi lập danh sách đi biệt phái, nhà trường có tính tới trường hợp của cô H. và trường đã đề nghị cô viết đơn để báo cáo tình hình với Sở.

Hiệu trưởng nhà trường cũng cho biết, sau khi có hướng dẫn, cô H. đã viết đơn và hiệu trưởng nhà trường đã ký vào đơn để xác minh.

“ Cô H. đã công tác ở trường nhiều năm nên nhà trường cũng mong cô được ở lại trường. Chúng tôi cũng mong Sở tạo điều kiện, hỗ trợ. Thầy Lâm Nguyên Ngọc - Hiệu trưởng Trường PT DTBT Tiểu học và THCS Nậm Càn

Qua trao đổi, cô giáo T.T.T.H cũng tâm sự, do bị bệnh nên bản thân cũng có nguyện vọng được ở lại trường để thuận lợi công tác và sinh hoạt. Tuy nhiên, do ngày 3/9 trường mới lập danh sách và đến 4/9, Sở đã có quyết định nên sau đó cô H. đã không gửi đơn về Sở.

Cân đối tỷ lệ giáo viên giữa các trường

Sau khi có quyết định, hiện cô giáo T.T.T.H đã được phân công làm chủ nhiệm lớp 5 ở Trường PT DTBT Tiểu học Hữu Kiệm. Thầy giáo Trần Văn Thắng - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trước năm học mới do thiếu giáo viên nên trường đề xuất bổ sung 7 người và nay đã được bổ sung 4 người. Trong đó, có 3 giáo viên được chuyển về từ các trường ở vùng biên giới. Các giáo viên này đều đã được bố trí nhà tập thể để giáo viên tiện sinh hoạt.

“ Nếu cô giáo T.T.T.H có nguyện vọng xin trở lại trường cũ, nhà trường sẽ tạo điều kiện và sắp xếp lại thời khóa biểu và giáo viên sẽ tăng tiết để bù vào số giáo viên thiếu hụt. Nếu cô H. ở lại, nhà trường sẽ căn cứ vào tình hình sức khỏe để giảm tiết cho cô H. theo như quy định. Thầy Trần Văn Thắng - Hiệu trưởng Trường PT DTBT Tiểu học Hữu Kiệm

Trước thời điểm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, việc cùng 1 địa phương nhưng tỷ lệ giáo viên giữa các trường lại có sự chênh lệch diễn ra tại nhiều trường học. Cụ thể, trước năm học mới, theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, trong khi toàn tỉnh thiếu giáo viên, nhiều trường vùng cao, nhất là các trường vùng biên giới lại dôi dư. Trong đó, địa bàn huyện Kỳ Sơn (cũ) diễn ra tình trạng thừa thiếu, chênh lệch tỷ lệ giáo viên cục bộ lớn.

Cụ thể, Trường PT DTBT Tiểu học và THCS Nậm Càn tỷ lệ 2,15 GV/lớp (cấp tiểu học), Trường PTDTBT THCS Na Ngoi có tỷ lệ 3,1GV/lớp; Trường PTDTBT Tiểu học Phà Đánh là 2,88 GV/lớp; PTDTBT Tiểu học Tà Cạ: 2,67 GV/lớp.

Trong khi đó, Trường PTDTBT Tiểu học Bảo Nam chỉ có 0,8 GV/lớp; Trường PTDTBT Tiểu học Mường Lống 1 tỷ lệ 0,87 GV/lớp; Trường PTDTBT Tiểu học Keng đu 2 tỷ lệ 1,14 GV/lớp; Trường PTDTBT Tiểu học Bảo Thắng 1,09 GV/lớp…

Buổi sinh hoạt ngoại khóa của học sinh Trường PT DTBT Tiểu học Hữu Kiệm. Ảnh: NTCC

Từ thực tế này, ông Nguyễn Quốc Khánh – Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Sở đã yêu cầu tất cả các trường rà soát toàn bộ danh sách giáo viên, tính toán lại chính xác tỷ lệ giáo viên thừa, thiếu. Đồng thời, giao trách nhiệm cho hiệu trưởng, nếu sau biệt phái vẫn thừa giáo viên sẽ không cấp ngân sách để chi trả lương để đảm bảo công bằng giữa các nhà trường. Vì thế, việc các trường thừa giáo viên phải biệt phái là chuyện bình thường và đúng chủ trương của tỉnh. Tuy nhiên, khi thực hiện cũng cần phải bám các quy định và thực hiện đúng luật, đúng các đối tượng ưu tiên. Trong quá trình thực hiện, Sở cũng mong các giáo viên chia sẻ với khó khăn chung của ngành và của các nhà trường, tất cả vì học trò.