'Chắp cánh ước mơ' cho nhiều trẻ em nghèo mắc u bớt máu bẩm sinh ở miền Trung

(Baonghean.vn) - Với 170 trường hợp được điều trị u bớt máu bẩm sinh được điều trị thành công, miễn phí, chương trình “Ước mơ cho con” là món quà ý nghĩa dành tặng cho các trẻ em nghèo, kém may mắn; góp phần lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc. Tiếp nối thành công đó, ngày 12/11, Khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ - Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An tiếp tục tổ chức chương trình thiện nguyện “Ước mơ cho con” mùa 2.

Như một “phép màu”

Những bệnh nhân mắc căn bệnh u bớt máu, đặc biệt là các em nhỏ phải chịu rất nhiều thiệt thòi, nhiều rào cản do mặc cảm với xã hội. “Ước mơ cho con” trở thành chiếc cầu nối ý nghĩa, mang đến cơ hội được phát hiện và điều trị đúng hướng; một tương lai tươi sáng hơn đến với những người bệnh kém may mắn.

Chương trình “Ước mơ cho con” mùa 1 được tổ chức vào tháng 4/2021, Khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ không chỉ điều trị thành công cho hàng trăm trẻ em và bệnh nhân mắc u máu bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn mà còn lan tỏa rộng rãi tới đông đảo người dân trong tỉnh Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ.

Trong chương trình “Ước mơ cho con” mùa 2, những bệnh nhân may mắn được điều trị thành công trong chương trình mùa 1 có dịp chia sẻ niềm vui, hạnh phúc khi “thoát” khỏi căn bệnh bẩm sinh như một “phép màu”.

Bé B.A. (15 tháng tuổi, ngay từ khi mới lọt lòng đã mắc u bớt máu, nhưng gia đình chưa hiểu rõ về căn bệnh vừa không có điều kiện chữa trị. May mắn được biết đến chương trình “Ước mơ cho con”, mẹ bé đã đăng ký tham gia và nhận được cơ hội hỗ trợ 50% chi phí điều trị bệnh cho con.

Chị N.T.L. (mẹ bé B.A.) chia sẻ: “Khi đến khám tại Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, vùng cổ của con có u bớt máu diện tích khá lớn, gồ lên. Đến nay, sau gần 1 năm, nhờ sự hỗ trợ tận tình của các bác sĩ Bệnh viện chấn thương chỉnh hình, điều trị bằng công nghệ hiện đại, vết bớt trên cổ cháu đã mờ hẳn. Gia đình vô cùng vui mừng và yên tâm hơn khi con mình được chữa lành bệnh và phát triển bình thường như những đứa trẻ đồng trang lứa”.

Còn ông H.Đ.L. (48 tuổi) ở Hưng Nguyên mắc u bớt máu bẩm sinh với tình trạng nặng. Ông cho biết, đã chung sống với căn bệnh hàng chục năm, chưa bao giờ ông nghĩ rằng một ngày ông được chữa khỏi bệnh. May mắn sau 2 năm điều trị bằng công nghệ Laser Vbeam, công nghệ hiện đại không đau đớn, không ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt thường ngày; tình trạng bệnh của ông đã đỡ 80%".

Chia sẻ của ông L đã mang đến niềm tin, sự lạc quan và tiếp thêm động lực cho những bệnh nhân mắc bệnh lý này vượt lên khó khăn để điều trị bệnh thành công, tự tin và hạnh phúc trong cuộc sống.

Cơ hội được điều trị u bớt máu cho bệnh nhân nghèo

Chương trình thiện nguyện “Ước mơ cho con” nhận được sự quan tâm tham gia của đông đảo phụ huynh, bệnh nhân các địa phương trong tỉnh và khu vực.

Chia sẻ tại chương trình, bác sĩ Chu Văn Hiếu - Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An cho biết: Tại Nghệ An nói riêng và khu vực Bắc Trung Bộ nói chung, Khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An là đơn vị tiên phong và duy nhất ứng dụng công nghệ Laser Vbeam. Đây là công nghệ tiên tiến hiện đại bậc nhất thế giới, là “tiêu chuẩn vàng” trong điều trị bệnh lý u máu, bớt máu hiện nay, đã ghi nhận điều trị thành công cho hàng nghìn bệnh nhân mắc u máu, bớt máu trong tỉnh và khu vực.

Nhằm cung cấp kiến thức về bệnh lý u bớt máu cho bệnh nhân và phụ huynh bệnh nhi, tại chương trình, bác sĩ Chu Văn Hiếu - Trưởng khoa khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, và bác sĩ Nguyễn Thị Minh Ngọc, chuyên ngành da liễu của khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ đã giới thiệu về bệnh lý cùng phương pháp điều trị bệnh; đồng thời tận tình tư vấn, trao đổi về độ tuổi điều trị u máu, liệu trình, thời gian, hiệu quả điều trị, khả năng tái phát bệnh …

Một nghĩa cử cao đẹp đến từ chương trình “Ước mơ cho em” là ban lãnh đạo Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An đã dành những phần quà yêu thương (miễn phí 100%, hỗ trợ 50%, 30% cùng các suất hỗ trợ 15% chi phí điều trị); trao cơ hội chữa bệnh tới các gia đình có con mắc bệnh u máu, hoàn cảnh khó khăn, chưa có điều kiện chữa trị.

Tin rằng, chương trình thiện nguyện “Ước mơ cho con” mùa 2 sẽ “chắp cánh ước mơ” về một hình hài lành lặn và mang đến cho những em nhỏ trong tỉnh và khu vực bị u bớt máu, hoàn cảnh khó khăn tương lai tươi sáng hơn.