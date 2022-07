Châu Âu lo ngại khủng hoảng khí đốt sẽ còn trầm trọng hơn

(Baonghean.vn)- Cử tri phường Vinh Tân, thành phố Vinh đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh đặt tên đường ở một số tuyến đường trên địa bàn phường. Bên cạnh đó, việc đặt tên đường nên lấy tên các danh nhân gắn liền với lịch sử của tỉnh, tên đường nên ngắn gọn để dễ nhớ và có ý nghĩa (như đoạn đường từ đường tàu thống nhất đến xóm 7, xã Hưng Chính đặt tên là Đặng Thị Hồng Vân nhân dân có ý kiến là chưa phù hợp vì tên dài và không gắn liền với lịch sử của tỉnh Nghệ An).

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm Ngày Dân số thế giới (11/7) năm nay, Quỹ Dân số Liên hiệp quốc đã lựa chọn chủ đề “Thế giới 8 tỷ người: Để hướng tới một tương lai bền vững cho tất cả mọi người cần khai thác cơ hội và đảm bảo quyền, lựa chọn cho tất cả mọi người". Đây cũng là nhiệm vụ của ngành Dân số Nghệ An với mục tiêu sớm ổn định quy mô, nâng cao chất lượng dân số, xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu sự nghiệp CNH - HĐH quê hương, đất nước.

(Baonghean.vn)- Ngày 11/7, Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện huyện Quỳ Hợp phối hợp với Trung tâm Huyết học và Truyền máu tỉnh Nghệ An tổ chức "Ngày hội hiến máu tình nguyện" đợt 1 năm 2022 với chủ đề “Giọt hồng xứ Nghệ”.

(Baonghean.vn) - Nghệ An nhật báo Số 13243 ngày 11-7-2022

(Baonghean.vn) - Sáng 11/ 7, tại Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An diễn ra Lễ Khai mạc lớp tập huấn truyền dạy cho CLB Dân ca ví, giặm trên địa bàn tỉnh nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị của Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh trong hệ thống CLB và các tầng lớp nhân dân.

(Baonghean.vn) - Sau nhiều phiên điều chỉnh giảm liên tiếp, sáng nay (11/7), giá vàng tại các cửa hàng vàng uy tín tại Nghệ An đang niêm yết các mức giá dao động từ 66,5 triệu đồng – 66,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 69,5 triệu đồng – 69,7 triệu đồng/lượng (bán ra). Đây là mức giá nằm ở vùng thấp nhất trong 9 tháng qua.

Trong sự kiện mới đây, Phạm Hương giải thích lý do cô chưa bao giờ công khai danh tính ông xã, cùng với đó là những tâm sự sau 4 năm rời xa làng giải trí.

(Baonghean.vn) - Nằm bên gốc đa làng hàng trăm tuổi, giếng Vụng ở xã Trung Phúc Cường (Nam Đàn) là một trong những "đệ nhất" giếng làng to, đẹp, mới được khôi phục ở Nghệ An.

(Baonghean.vn) - Sáng 11/7, tại Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ (thành phố Vinh), Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Nghệ An tổ chức lễ báo công, xuất quân về thăm chiến trường xưa và dự lễ mít tinh kỷ niệm 50 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị (1972-2022).

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ nối với vùng áp thấp có vị trí lúc 7h sáng nay (11/7) ở vào khoảng 15,0-16,0 độ Vĩ Bắc; 109,5-110,5 độ Kinh Đông nên chiều và đêm nay (11/7), vùng biển nhiều nơi có gió Tây Nam mạnh cấp 6-7, giật cấp 9-10, biển động mạnh.

(Baonghean.vn) - Bên cạnh việc bày tỏ sự ủng hộ, tin tưởng vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp đã chủ động, linh hoạt thích ứng an toàn trong bối cảnh mới để điều hành hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022, cử tri và nhân dân tỉnh nhà cũng gửi gắm đến kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII những kiến nghị, đề xuất để các cấp có thẩm quyền nghiên cứu giải quyết.

(Baonghean.vn) - The Vitamin Shoppe Nghệ An- store cửa hàng nằm trong chuỗi store toàn cầu của The Vitamin Shoppe Hoa Kỳ - có địa chỉ tại Tòa nhà Honda Ô tô Vinh, Đại lộ Lê-nin, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh.