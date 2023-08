Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC đang là 600.000 đồng/lượng; Giá lúa gạo, cà phê tiếp đà tăng

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Giá vàng hôm nay (7/8): Vàng thế giới tiếp đà tăng

Giá vàng thế giới giao ngay sáng nay (7/8, giờ Việt Nam) trên sàn Kitco đang ở mức 1.943 USD/oz, cao hơn 1 USD/oz so với phiên giao dịch trước. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank: 1 USD = 23.890 VND, giá vàng thế giới tương đương 55,92 triệu đồng/lượng, thấp hơn 11,38 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra cuối ngày 6/8.

Trong nước, chốt phiên giao dịch 6/8, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết ở mức 66,6 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 67,3 triệu đồng/lượng, so với chốt phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng SJC giữ nguyên ở cả 2 chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC đang là 600.000 đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 66,55 – 67,3 triệu đồng/lượng, giữ nguyên ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang là 750.000 đồng/lượng.

Cuối giờ chiều 6/8 (theo giờ Việt Nam) giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đang là 1942,6 USD/oz, giảm 4,7 USD/oz so với phiên giao dịch liền trước.

Giá lúa tiếp đà tăng

Giá lúa gạo hôm nay (7/8), tại thị trường trong nước tiếp tục điều chỉnh tăng. Thị trường lúa hè thu giao dịch sôi động.

Theo đó, tại An Giang, theo cập nhật của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giá lúa OM 5451 ở mức 7.000 - 7.300 đồng/kg; Nàng hoa 9 có giá 7.200 - 7.600 đồng/kg; giá lúa IR 504 ở mức 6.800 - 7.000 đồng/kg; lúa Đài thơm 8 ở mức 6.900 - 7.100 đồng/kg; lúa Nhật cũng ổn định ở mức 7.800 - 8.000 đồng/kg; lúa Nàng Nhen (khô) ở mức 13.000 đồng/kg; OM 18 ở mức 6.900 - 7.100 đồng/kg.

Với lúa nếp, giá nếp An Giang tươi ở mức 6.300 - 6.600 đồng/kg; nếp Long An (tươi) ở mức 6.500 - 6.900 đồng/kg; nếp Long An (khô) có giá 7.700 - 7.900 đồng/kg.

Trong khi đó, giá lúa tại một số địa phương như Sóc Trăng, Hậu Giang, Tiền Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, giá lúa tiếp tục tăng.

Với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu ở mức 12.100 đồng/kg; gạo thành phẩm ở mức 14.100 đồng/kg. Giá phụ phẩm duy trì ổn định.

Từ nay đến cuối năm, nhu cầu nhập khẩu gạo của các nước còn rất lớn. Đây là cơ hội của Việt Nam để sản xuất và xuất khẩu mặt hàng này, song cũng cần nhận định sát những rủi ro của thị trường xuất khẩu.

Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước chững lại

Giá tiêu hôm nay (7/8), tại thị trường trong nước chững lại sau nhiều phiên điều chỉnh tăng. Theo đó, giá tiêu tại khu vực Tây Nguyên dao động quanh mốc 71.000 – 72.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu ổn định ở mức 72.500 – 74.500 đồng/kg. Cụ thể, tại Bà Rịa Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 74.500 đồng/kg, giá tiêu Đồng Nai 72.500 đồng/kg. Giá tiêu Bình Phước ở mức 73.500 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước chững lại sau nhiều phiên điều chỉnh tăng. Thị trường hồ tiêu trong nước vừa trải qua 1 tuần tăng mạnh.

Số liệu thống kê cho thấy, xuất khẩu hạt tiêu tháng 7/2023 của Việt Nam tiếp tục ảm đạm, chỉ đạt 16.000 tấn với kim ngạch 59 triệu USD, giảm 14,3% về lượng và giảm 25,1% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2022. Đây là khối lượng xuất khẩu thấp nhất trong 5 tháng trở lại đây.

Điểm sáng là giá xuất khẩu trung bình tiêu trong tháng 7/2023 tiếp tục tăng thêm 2,1% so với tháng 6/2023, đạt 3.688 USD/tấn - mức cao nhất kể từ tháng 11/2022. Sau 2 tháng suy giảm, nhiều chuyên gia dự báo xuất khẩu sẽ tăng trở lại trong tháng 8/2023.

Giá mít Thái Tiền Giang tăng “sốc”

Theo ghi nhận mới nhất, giá mít Thái tiếp tục tăng thêm 6.000 đồng/kg. Chỉ trong 2 ngày, giá mít tăng thêm từ 6.000 - 11.000 đồng/kg.

Giá mít Thái hôm nay tại Tiền Giang được các vựa báo giá: Mít Nhất 46.000 đồng/kg, mít Nhì 44.000 đồng/kg, mít Kem lớn 44.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 34.000 đồng/kg, mít Kem loại 3 là 12.000 đồng/kg, riêng loại mít này không tăng giá.

Tại các địa phương như Hậu Giang, Đồng Tháp, Sóc Trăng, An Giang, Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ cũng tăng thêm 6.000 đồng/kg so với hôm qua.

Đa số các vựa lớn tại Hậu Giang, Đồng Tháp, Sóc Trăng, An Giang, Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ mua mít Nhất với giá từ 45.000 đồng/kg, mít Nhì 43.000 đồng/kg, mít Kem lớn 43.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 31.000 đồng/kg, mít Kem loại ba là 11.000 đồng/kg.

Tại vườn, thương lái mua mít các loại với giá rẻ hơn 2.000 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước duy trì ở mức cao

Giá cà phê trong nước ngày 7/8, tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên theo hình thái đi ngang, ổn định, vẫn ở mức cao, dao động từ 66.100 đến 66.800 đồng/kg, cao nhất ở mức 67.000 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum đứng ở mức giá 66.400 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê được thu mua với giá cao nhất là 67.000 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Lắk, giá cà phê hiện ở mức 66.700 đồng/kg.

Trên sàn giao dịch thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn giao dịch London (Anh) ở phiên giao dịch gần nhất giảm nhẹ, trên 1%, dao động từ 2.372 – 2.660 USD/tấn tùy kỳ hạn giao hàng.

Theo các chuyên gia, nguyên nhân giá cà phê giảm nhẹ, thị trường có hướng đi ngang so với phiên giao dịch trước đó là do vụ mới cà phê tại thị trường Brasil dồi dào, khiến giá giao dịch trong ngắn hạn giảm.

Bên cạnh đó, áp lực bán hàng vụ mới từ Brasil được cho sẽ tiếp tục là nguyên nhân khiến cà phê phái sinh thế giới trong tuần này giảm, nhất là cà phê Arabica có khả năng giảm điểm. Tuy nhiên, theo nhận định của các chuyên gia, mức giảm sẽ không đáng kể. Giá cà phê Robusta được cho là có thể sẽ đi ngang do vẫn chịu áp lực của thiếu hụt nguồn cung dự trữ trong ngắn hạn. Điều này cũng sẽ giúp cà phê trong nước tiếp tục duy trì mức giá khá tốt trong thời gian tới, dao động từ 66.000 - 67.000 đồng/kg.