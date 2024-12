Kinh tế Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh đổi tên thành Chi cục Thuế huyện Nghi Lộc

Cục Thuế tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo số 4088/TB-CT ngày 24/12/2024 về việc đổi tên Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh thành Chi cục Thuế huyện Nghi Lộc.

Căn cứ vào Quyết định số 538/QĐ- BTC ngày 24/3/2017 của Bộ Tài chính quy định về phân cấp quản lý công chức, viên chức tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính; Căn cứ vào Quyết định số 1836/QĐ-BTC ngày 08/10/2028 của Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của và cơ cấu tổ chức của Cục Thuế trực thuộc Tổng cục Thuế; Căn cứ vào Nghị quyết số 1243 /NQ - Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023-2025; Kể từ ngày 01/01/2025, đổi tên Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh thành Chi cục Thuế huyện Nghi Lộc trực thuộc Cục Thuế tỉnh Nghệ An.

Địa điểm đặt trụ sở Chi cục Thuế Nghi Lộc ở khối 4, Thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Quyết định do ông Nguyễn Đình Đức, Cục trưởng Cục Thuế Nghệ An ký.

Còn đối với Chi cục Thuế Vinh sẽ tiếp nhận địa bàn quản lý thuế của Cửa Lò (cũ) và 4 xã của huyện Nghi Lộc bao gồm: Nghi Thái, Nghi Phong, Nghi Xuân và Phúc Thọ.

Ông Bạch Sỹ Tường - Chi cục trưởng Chi cục Thuế Vinh cho biết: Chi cục Thuế Vinh sẽ sắp xếp một văn phòng một cửa tại Cửa Lò để thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp giao dịch với cơ quan thuế.