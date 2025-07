Pháp luật

Chỉ dài 2km nhưng quanh co hiểm trở, đây là con dốc trên Quốc lộ 48 khiến mọi xe giường nằm đều phải 'chào thua'

Dốc Bù Bài (còn gọi là Pu Pai), là một trong những con dốc dài nhất trên tuyến Quốc lộ 48 nối Quốc lộ 1A lên các xã vùng Tây Bắc của Nghệ An. Tuy nhiên, do con dốc này dài, hẹp, hiểm trở khiến việc lưu thông qua đây trở nên khó khăn. Đây cũng chính là một trong những lý do khiến cơ quan chức năng chưa thể cấp phép cho tuyến xe giường nằm đi lên các xã phía Tây Bắc của Nghệ An.