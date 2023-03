Chỉ điểm nhà đầu tư 'đón sóng' vùng đất tiềm năng

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang có dấu hiệu phục hồi cũng là lúc nhà đầu tư tìm kiếm vùng đất tiềm năng cho chu kỳ đầu tư mới. Nghệ An đang được đánh giá là khu vực “chiếm sóng” sự quan tâm của giới đầu tư bất động sản.

Sau khi Thủ tướng chủ trì Hội nghị tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh và bền vững diễn ra ngày 17/2, thị trường bất động sản đã có những chuyển biến rõ nét. Ghi nhận thực tế cho thấy, lượng nhà đầu tư bắt đầu quan tâm trở lại thị trường bất động sản đang có chiều hướng tăng dần đều. Rõ rệt nhất là tại nhiều khu vực, nhiều nhà đầu tư đang đi thu gom hàng tốt, giá rẻ tại những dự án đã hoàn thiện pháp lý, song song với đó cũng xuất hiện làn sóng nhà đầu tư mới bắt đầu tìm kiếm nguồn hàng mới để đi trước đón đầu sự phục hồi.

Quan sát trên thị trường có thể thấy một làn sóng nhà đầu tư đang đổ dồn sự quan tâm đến khu vực Bắc Trung Bộ, trong đó, Nghệ An là cái tên “sáng giá” bậc nhất thị trường. Theo đánh giá của giới đầu tư, thị trường Nghệ An, đặc biệt là TX. Cửa Lò sẽ tương tự như Bãi Cháy của Quảng Ninh 5 năm trước khi tương đồng các yếu tố về địa hình rừng và biển thuận lợi phát triển du lịch, phát triển kinh tế bền vững gắn liền với các khu công nghiệp, chế xuất.

Thực tế, sau đồ án triển khai đường bao biển và nâng cấp hạ tầng, giao thông là giai đoạn bứt tốc mạnh mẽ của bất động sản tỉnh Quảng Ninh. Đối với TX. Cửa Lò, tốc độ phát triển của thị trường BĐS được dự đoán là nhanh hơn, chỉ trong vòng khoảng 3 năm nữa bởi những quy hoạch hạ tầng đã dần hoàn thiện như: Đại lộ Vinh - Cửa Lò rộng 72m nối trung tâm thành phố Vinh với TX. Cửa Lò đã hoàn thành giai đoạn 1 và dự kiến năm 2026 sẽ hoàn thành giai đoạn 2; quy hoạch Cửa Lò sáp nhập TP. Vinh dự kiến năm 2030 được tập trung đẩy mạnh; việc mở rộng đường ven biển Bình Minh và chỉnh trang đô thị - xây dựng các công trình dịch vụ dọc bãi biển Cửa Lò đã đang được triển khai, dự kiến năm 2026 sẽ hoàn thành. Đây chính là thời cơ để đón đầu bước tăng giá mới của thị trường bất động sản Cửa Lò.

Cùng với hạ tầng giao thông, Cửa Lò - Vinh cũng đang trở thành điểm đến hấp dẫn bậc nhất khi Lễ hội Khinh khí cầu tại Cửa Lò đã tạo nên tình trạng "cháy phòng" trong năm 2022 tại đây. Bên cạnh đó, Cửa Lò cũng thu hút hàng triệu lượt khách du lịch trong và ngoài nước bởi nhiều lễ hội và hoạt động văn hóa, thể thao phong phú diễn ra quanh năm: Lễ hội âm nhạc, trải nghiệm ẩm thực hải sản, giải đua xe đạp, Lễ hội Cầu Ngư,… Đây là cơ hội cho nhà đầu tư đón đầu tiềm năng kinh doanh du lịch, khai thác cho thuê trong thời gian tới.

Sự thay đổi của vùng đất Cửa Lò đã và đang thúc đẩy mảnh đất “màu mỡ” này được khai phá những tiềm năng vốn có. Nhận định về thị trường này, trong báo cáo của Hiệp hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, ông Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hiệp hội này cho biết: “Nghệ An là tỉnh đang phát triển đem lại nhiều cơ hội đầu tư bất động sản với nhiều tiềm năng, không giống các thị trường đã bão hòa như Phú Quốc, Hạ Long, Nha Trang, Đà Nẵng… khi biên độ tăng giá bất động sản đã chậm dần”.

“Hiện Nghệ An còn quỹ đất lớn, dễ giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, việc Nghệ An đã triển khai các quy hoạch khu kinh tế, khu công nghiệp và không gian đô thị, góp phần thúc đẩy nhu cầu về nhà ở. Trong bối cảnh thị trường bất động sản nhà ở trung, cao cấp tại Nghệ An mới ở giai đoạn đầu, nguồn cung còn hạn chế, trong khi thu nhập người dân tăng dần”, ông Đính nhấn mạnh.

Quan sát thực tế cho thấy, trong số nguồn cung ít ỏi tại thị trường Vinh - Cửa Lò, Aqua Pearl City gần như là dự án duy nhất sở hữu lâu dài, đã có sổ đỏ từng lô, hạ tầng đã hoàn thiện và hiện hữu. Đặc biệt, dự án tọa lạc tại vị trí đẹp nhất của vùng quy hoạch trung tâm mới đô thị biển Cửa Lò với 2 mặt tiền đều là các trục đường lớn: Đại lộ Vinh - Cửa Lò rộng 72m và đường ven biển Bình Minh.

Ngoài ra, Aqua Pearl City còn là tâm điểm của khu vực đã và đang hình thành các tiện ích du lịch, vui chơi, giải trí cao cấp như: Quảng trường biển Bình Minh mới, sân Golf Cửa Lò, Vinpearl Cửa Hội, cáp treo Hòn Ngư,…

Aqua Pearl City là một trong những dự án điểm nhấn được chính quyền địa phương quan tâm, tạo điều kiện phát triển trở thành đô thị biển kiểu mẫu của Cửa Lò.