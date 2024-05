Chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 trên địa bàn Nghệ An giảm 0,43%

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Theo Cục Thống kê Nghệ An, tháng 5 năm 2024 trên địa bàn Nghệ An chỉ số giá tiêu dùng giảm 0,43% so với tháng trước. Hoạt động thương mại và dịch vụ trên địa bàn Nghệ An tháng 5 và 5 tháng năm 2024 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng.

Tháng 5 năm 2024, giá xăng, dầu được điều chỉnh giảm, nhu cầu tiêu dùng hàng hoá và dịch vụ của người dân giảm so với tháng trước; giá lương thực, thực phẩm giảm do giá thị trường, giá xuất khẩu gạo giảm và nguồn cung dồi dào, là những nguyên nhân chính làm cho chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 năm 2024 trên địa bàn Nghệ An giảm 0,43% so với tháng trước.

Trong số 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính có 6 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm so với tháng trước, đó là: Giao thông giảm 2,76%; Văn hóa, giải trí và du lịch giảm 0,24%; Hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,2%; Nhà ở, điện nước và vật liệu xây dựng giảm 0,08%; May mặc, mũ, nón, giày, dép giảm 0,08%; Đồ uống và thuốc lá giảm 0,04%.

Có 2 nhóm hàng hoá có chỉ số giá không tăng, không giảm so với tháng trước là thuốc, dịch vụ y tế và giáo dục.

Có 3 nhóm hàng hóa có chỉ số giá tăng so với tháng trước đó là: Thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,14%; Hàng hoá và dịch vụ khác tăng 0,01%; Bưu chính viễn thông tăng 0,01%.

Người dân mua sắm tại siêu thị trên địa bàn thành phố Vinh. Ảnh: Thu Huyền

Bình quân 5 tháng năm 2024, chỉ số giá tiêu dùng tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước.

Có 11 nhóm hàng tăng gồm: Nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 20,71%; Thuốc và dịch vụ y tế tăng 5,56%; Hàng hóa và dịch vụ khác tăng 5,28%; Giao thông giảm 4,34%; Hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 3,88%; Đồ uống và thuốc lá tăng 2,94%; Văn hóa, giải trí và du lịch tăng 2,13%; Giáo dục tăng 1,31%; Thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 1,03%; May mặc, mũ, nón và giày, dép tăng 0,98% và Bưu chính viễn thông tăng 0,19%.

Doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 5 năm 2024 ước đạt 8.194,3 tỷ đồng.

Chỉ số giá vàng tháng 5/2024 tăng 1,3% so với tháng trước, tăng 39,52% so với cùng kỳ. Bình quân 5 tháng năm 2024 tăng 24,87% so với cùng kỳ. Giá vàng trong nước biến động cùng chiều theo giá vàng thế giới.

Chỉ số Đô la Mỹ tăng 0,15% so với tháng trước, tăng 5,08% so với cùng kỳ. Bình quân 5 tháng năm 2024 tăng 1,48% so với cùng kỳ.