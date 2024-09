Kinh tế

Chỉ số sản xuất công nghiệp Nghệ An tháng 8 tăng hơn 11%

Tháng 8 năm 2024, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp Nghệ An vẫn duy trì được đà tăng trưởng so với tháng trước và so với cùng kỳ.