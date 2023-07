Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 7 năm 2023 của Nghệ An tăng 8,69%

Tháng 7 năm 2023, các doanh nghiệp đã đẩy mạnh tái sản xuất, mở rộng quy mô kinh doanh, nhiều dự án mới được triển khai đi vào hoạt động, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế tỉnh như: Viên nén sinh khối, hạt phụ gia Taical của các Nhà máy Mega, nhựa Á Châu, linh kiện phụ tùng ô tô…

Nhiều doanh nghiệp dự kiến tăng sản lượng sản xuất do có các đơn hàng xuất khẩu, một số sản phẩm sản xuất tăng trưởng so với cùng kỳ như: Tôn lợp ước đạt 110,4 nghìn tấn, gấp 3,2 lần; Ống thép Hoa Sen ước đạt 2,2 nghìn tấn, tăng 82,57%; Vỏ hộp lon bia ước đạt 541 tấn, tăng 68,71%; Sữa chua ước đạt 4,6 nghìn tấn, tăng 21,64%; Bê tông tươi ước đạt 31,5 nghìn m3, tăng 20,56%; Sữa tươi ước đạt 19,5 triệu lít, tăng 19,55%; Quần áo không dệt kim ước đạt 7,6 triệu cái, tăng 13,72%; Bia đóng chai ước đạt 4,9 triệu lít, tăng 12,10%; Thức ăn gia súc ước đạt 13,7 nghìn tấn, tăng 8,37%.

Sản xuất tại Công ty may Sangwoo, KCN VSIP Nghệ An. Ảnh: Thu Huyền

Theo Sở Công Thương, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 7 năm 2023 ước tăng 8,69% so với cùng kỳ, tăng 5,03% so với tháng 6/2023.

Trong đó: So với cùng kỳ, cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 31,4% (tăng 5,04% so với tháng 6/2023); công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 14,82% (tăng 2,85% so với tháng 6/2023); sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí giảm 21,24% (tăng 25,68% so với tháng 6/2023); công nghiệp khai khoáng giảm 0,12% (tăng 2,44% so với tháng 6/2023).

Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí giảm chủ yếu do thời tiết bước vào thời điểm khô hạn, nắng nóng kéo dài, mưa ít, lưu lượng nước tại các hồ chứa thấp nên các nhà máy chỉ hoạt động với công suất thấp.

Đồ hoạ: Hữu Quân

Bên cạnh những thuận lợi, một số doanh nghiệp còn gặp khó khăn do xuất khẩu giảm, không tìm kiếm được đơn hàng mới, giá nguyên, vật liệu đầu vào tăng cao, một số nhà máy không tuyển dụng được lao động theo yêu cầu, thiếu nguyên liệu hoặc về chậm so với kế hoạch, sản phẩm sản xuất ra khó tiêu thụ, không đạt sản lượng, doanh thu theo kế hoạch.

Sợi ước đạt 700 tấn, giảm 28,28%; Tai nghe không nối với micro ước đạt 2,9 triệu cái, giảm 27,95%; Vỏ bào, dăm gỗ ước đạt 13,8 nghìn tấn, giảm 23,64%; Bao bì bằng giấy ước đạt 4,2 triệu chiếc, giảm 22,51%; Xi măng ước đạt 790,8 nghìn tấn, giảm 11,77%; Loa BSE ước đạt 4,7 triệu cái, giảm 8,52%; Nước mắm ước đạt 29,9 triệu lít, giảm 7,31%.

Xuất hàng gỗ nén sinh khối tại Cảng Cửa Lò. Ảnh: T.H