Thời sự

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 7/2

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An thông qua các phương án, đề án sắp xếp tổ chức bộ máy; Đoàn đại biểu kiều bào Nghệ An dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Thành ủy Vinh chuyển giao 6 tổ chức cơ sở Đảng về Đảng bộ các phường; Người dân Nghệ An chen chân mua vàng ngày Vía Thần Tài… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 7/2