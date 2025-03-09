Pháp luật Chỉ vì bờ ao, hàng xóm hóa đối đầu Ông Tường và ông M. không chỉ là hàng xóm mà họ còn có mối quan hệ họ hàng. Thế nhưng, chỉ vì cái bờ ao mà Tường đã dùng cuốc đánh người hàng xóm bị khuyết tật nặng. Sau phút nóng giận ấy là bản án tù và những vết thương về thể xác, tinh thần mà hai bên phải gánh chịu.

Hàng xóm “nói chuyện” với nhau bằng cuốc xẻng

Ngày bị cáo Phan Trọng Tường (69 tuổi), trú xã Yên Thành, Nghệ An bị áp tải đến tòa để xét xử về tội Giết người, đông đảo người dân đến dự. Họ là người thân và họ hàng của bị cáo và bị hại.

Trong bộ áo xanh phạm nhân, Tường khó nhọc chống gậy bước đến bục xử án. Do sức khỏe yếu vì từng bị tai biến nên bị cáo được ngồi trong quá trình xét xử. Vừa thấy bị hại và anh em họ hàng ngồi phía dưới, bị cáo với mái tóc bạc, khắc khổ đã khóc mếu máo. Tường thể hiện sự day dứt sau sai lầm của bản thân để rồi giờ đây phải hầu tòa khi tuổi cao, sức khỏe yếu, bệnh tật.

Phan Trọng Tường và ông Phan Trọng M. (54 tuổi, bị hại trong vụ án) không chỉ là họ hàng mà còn là hàng xóm. Cuộc sống thôn quê nơi đề cao tình làng nghĩa xóm nên hai bên thường lui tới nhà nhau. Nhưng rồi, chỉ vì sự nghi ngờ vô cớ mà Tường đã dùng cuốc đánh vào người hàng xóm.

Cụ thể, vào chiều 7/5/2024, Tường cầm cuốc đi ra mương nước sau nhà để đắp bờ đất, ngăn không cho nước chảy vào ao và ruộng lúa nhà mình. Đắp bờ xong, Tường thấy ông M. đứng ở đầu mương nước. Do trước đó, Tường thấy cá trong ao nhà mình chết nhiều nên nghi ngờ ông M. tháo bờ đất làm nước bẩn từ ao nuôi vịt chảy vào ao nuôi cá nhà mình.

Sau khi bị bị cáo đánh, sức khỏe ông M. bị ảnh hưởng. Ảnh: Trần Vũ

Từ nghi ngờ đó, Tường cầm cuốc đi đến chỗ ông M. đang đứng. Đến nơi, Tường vừa chửi vừa dơ cuốc lên đánh vào đầu ông M. Theo phản xạ, ông M. đưa tay lên đỡ nhưng vẫn bị Tường đánh nhiều cái vào người, ngã xuống mương nước.

Nạn nhân bị thương ở đầu và cánh tay được mọi người đưa đi cấp cứu tại nhiều bệnh viện, điều trị dài ngày. Cơ quan điều tra xác định, tỷ lệ tổn thương cơ thể của bị hại là 56%.

Về phần Phan Trọng Tường sau khi đánh người đã lặng lẽ bỏ về nhà. Sau đó, đối tượng này bị công an bắt giữ. Nghi ngờ Tường bị tâm thần nên cơ quan chức năng đưa đi khám nghiệm. Kết luận, trước, trong và sau khi thực hiện hành vi phạm tội Tường bị bệnh mất trí mức độ nhẹ, đủ khả năng nhận thức nhưng hạn chế khả năng điều khiển hành vi.

Phút nóng giận, cả đời ăn năn

Với hành vi phạm tội như trên, Phan Trọng Tường bị đưa ra xét xử về tội Giết người. Tại phiên tòa, lúc đầu bị cáo khai báo quanh co, không thừa nhận hành vi dùng cuốc đánh vào người bị hại. Bị cáo cho rằng do mắt mình bị mờ sau lần bị tai biến nên nhầm lẫn giữa ông M. và bờ ao. Tuy nhiên, sau đó bị cáo thừa nhận hành vi chủ ý dùng cuốc đánh vào đầu và tay bị hại. Bị cáo đưa ra lý do vì bị ông M. xúc phạm nên đã đánh người.

Đến tham dự phiên tòa, bị hại trình bày sức khỏe của bản thân bị ảnh hưởng rất nhiều sau khi bị đánh. Bị hại vốn là người bị khuyết tật nặng, mất một cánh tay, nay lại phải chịu tổn thương sức khỏe nên yêu cầu bị cáo phải bồi thường gần 200 triệu đồng tiền đi bệnh viện, thuốc men và tổn thất tinh thần.

Bị cáo Phan Trọng Tường lĩnh án 10 năm tù. Ảnh: Trần Vũ

Gặp lại bị hại ở chốn pháp đình, bị cáo rơi nước mắt nói lời xin lỗi. “Bị cáo biết mình sai rồi, xin gia đình bị hại rộng lòng tha thứ. Bị cáo sẽ nói con cái bán bớt đi mảnh đất vườn để lấy tiền bồi thường cho bị hại chữa bệnh”, Tường vừa run khóc vừa trình bày, đồng thời mong muốn sau chuyện này mối quan hệ hàng xóm, họ hàng giữa hai bên sẽ không bị ảnh hưởng. Trước khi phiên tòa diễn ra, bị cáo đã tác động gia đình bồi thường cho bị hại 80 triệu đồng.

Suốt quá trình xét xử, bị cáo thể hiện sự ăn năn hối lỗi về sai lầm của bản thân, xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo trình bày bản thân từng làm công an viên, quá trình công tác được nhận giấy khen. Khi sức khỏe yếu, bị cáo nghỉ công việc đó. Từ trước đến nay bị cáo chưa phạm tội gì. Giữa bị cáo và bị hại có mối quan hệ ôn hòa cho đến ngày xảy ra sự việc.

Trước sự có mặt của đông đảo người dân tại phòng xử án, HĐXX đã nhắc nhở mọi người về cách xử sự trong cuộc sống hàng ngày. Đừng chỉ vì sự nghi ngờ vô cớ mà to tiếng, thậm chí đánh nhau. Hành động lúc nóng giận thường đẩy sự việc đi quá xa, gây tổn thương cho nhiều người. Vụ án này là một bài học điển hình cho hành vi nóng giận mất khôn.

Sau quá trình xét xử, HĐXX nhận định, chỉ vì sự suy diễn vô căn cứ mà Tường đã dùng cuốc đánh vào nơi nguy hiểm của bị hại. Bị cáo nhận thức được dùng cuốc đánh vào đầu là vùng trọng yếu của cơ thể sẽ gây nguy hiểm có thể tước đoạt tính mạng của bị hại nhưng vẫn thực hiện. Việc nạn nhân bị thương là nằm ngoài ý định của bị cáo, trong tình huống phạm tội chưa đạt nên cần xử lý nghiêm. Tuy nhiên, trong vụ án này cần xem xét một số tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như thành khẩn khai báo, đã tác động gia đình khắc phục một phần tổn thất cho bị hại. Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Phan Trọng Tường 10 năm tù về tội Giết người.

Nhận mức án cao hơn mức của đại diện Viện Kiểm sát đề nghị, gương mặt của bị cáo như méo đi. Tường khó nhọc đứng lên chống gậy ra về. Trước khi quay người đi, bị cáo cố ngoái lại dặn dò các con về việc khắc phục bồi thường cho bị hại. Nói đoạn, bị cáo lặng lẽ đi theo cán bộ trại giam, để lại phía sau là tiếng khóc của người thân, họ hàng.