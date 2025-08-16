Pháp luật Rạn nghĩa xóm, vỡ tình làng chỉ vì lời chê Không chỉ là hàng xóm mà còn là anh em trong họ, ấy vậy mà chỉ vì bị chê “hát không hay” tại đám cưới mà Pháp đã ném thẳng bát vào mặt ông Tr. Sự nóng giận ấy không những khiến Pháp vướng lao lý mà còn đẩy mối quan hệ láng giềng của cả hai ngày càng xa nhau…

Kẻ vướng lao lý, người thương tật vì cái bát

Ngày diễn ra phiên tòa phúc thẩm xét xử Vũ Văn Pháp (51 tuổi), trú xã Trung Thành (cũ), nay là xã Quan Thành, Nghệ An về tội “Cố ý gây thương tích”, có rất đông người dân đến dự. Họ là người thân, bạn bè, hàng xóm của bị cáo và bị hại. Ai cũng tỏ ra tiếc nuối, không ngờ tiệc vui ngày đám cưới lại có kết cục buồn như vậy.

Trong phòng xử án, bị cáo ngồi lặng lẽ cúi đầu như muốn né ánh mắt của người thân, hàng xóm phía dưới. Cách đó 1 hàng ghế, bị hại - ông Vũ Văn Tr. (SN 1966), phải đeo kính sau lần bị Pháp ném bát trúng vào mặt. Họ vừa là người trong họ, vừa là hàng xóm nhưng giờ đây phải gặp nhau giữa chốn công đường.

Bị cáo Vũ Văn Pháp tại tòa. Ảnh: Trần Vũ

Sự việc bắt đầu từ ngày vui đám cưới của gia đình hàng xóm. Khoảng 21 giờ 15 phút ngày 21/9/2024, Pháp sang nhà hàng xóm chung vui đám cưới. Tại đây, Pháp lên sân khấu góp vui với gia chủ bằng một bài hát. Khi vừa đi xuống bàn phía dưới để chuẩn bị ăn cháo đêm thì ông Vũ Văn Tr. tiến đến nói: “Mi hát không hay, cha mi, mẹ mi”.

Pháp liền đáp trả: “Cha tau chết rồi, đừng chửi nữa” rồi dọa đấm vào mặt. Pháp còn trách móc ông Tr. từng nhiều lần chửi bới mình và lần này sẽ “không kiêng nể nữa”. Vừa dứt lời, Pháp cầm chiếc bát trên mâm ném trúng mặt ông Tr.

Hậu quả, ông Tr. bị thương tích tại các vùng trán, mày mi phải, sống mũi, mắt phải. Ngày 16/10/2024, bị hại có đơn yêu cầu giám định tỷ lệ thương tật, đồng thời, yêu cầu khởi tố Vũ Văn Pháp về hành vi "Cố ý gây thương tích". Cơ quan điều tra xác định, nạn nhân bị mang thương tích 49%.

Bài học về sự nhẫn nhịn

Sau đó, Tòa án nhân dân huyện Yên Thành (cũ) đã mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt Vũ Văn Pháp 5 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích", đồng thời, yêu cầu bị cáo phải bồi thường cho bị hại hơn 182 triệu đồng.

Sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Trong khi đó, bị hại cũng có kháng cáo đề nghị tăng hình phạt tù đối với bị cáo Pháp và tăng mức bồi thường về phần dân sự.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Vũ Văn Pháp đã tường trình lại nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội của mình. Theo bị cáo, tối hôm đó, bản thân sang nhà hàng xóm để chung vui với gia chủ chứ không có ý gì với bị hại. Tuy nhiên, khi bị cáo vừa từ sân khấu đi xuống thì phải nghe những lời chê bai hát dở của ông Tr. Hơn nữa, việc bị hại chửi tục và nói những lời khó nghe về người thân khiến bị cáo bực tức. “Bố bị cáo mất vì chất độc da cam vậy mà bị hại cứ lôi ra chửi bới giữa chốn đông người khiến bị cáo bức xúc”, Pháp khai tại tòa.

Sau khi bị ném bát vào mặt, ông Tr. bị tổn thương cơ thể 49%. Ảnh: Trần Vũ

Vũ Văn Pháp còn trình bày thêm, tối hôm đó bị cáo mới sang chưa kịp ăn gì, nhưng bị hại có lời nói cho rằng tham ăn. Việc bị xúc phạm, có những lời nói khó nghe khi bà con lối xóm đang vui vẻ khiến bị cáo cảm thấy bị muối mặt. Bị cáo thừa nhận trước đó cả hai chưa có mâu thuẫn gì với nhau.

Trong khi đó, bị hại cho rằng, hành vi của bị cáo có tính côn đồ khi dùng bát ném vào vùng nguy hiểm, gây tổn thương sức khỏe 49%. Hành vi của bị cáo khiến bị hại bị tổn thất tinh thần, ảnh hưởng tới sức khỏe, do đó đề nghị tăng bồi thường về dân sự lên hơn 400 triệu đồng.

Hội đồng xét xử phân tích, bị cáo và bị hại đều đã lớn tuổi, lẽ ra phải suy nghĩ chín chắn. Hơn nữa, hai bên là bà con chòm xóm với nhau, dĩ hòa vi quý thì đâu có cớ sự gì xảy ra. Có rất nhiều cách để hóa giải mâu thuẫn, thay vì nóng giận, sử dụng bạo lực khiến người bị thương, người phải lãnh án tù, làm mất hòa khí của tình làng, nghĩa xóm.

Phiên xét xử phúc thẩm kéo dài khi hai bên đều đưa ra lý do để trình bày về nội dung kháng cáo của mình. Bị cáo trình bày bản thân không cố tình làm hại bị hại. Sau khi sự việc xảy ra, bị cáo rất hối lỗi về sai lầm của bản thân. Sau phiên tòa phúc thẩm, bị cáo đã tác động người nhà bồi thường toàn bộ tiền cho bị hại. Bị cáo trình bày hoàn cảnh khó khăn, con cái còn nhỏ để xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt. Cũng tại phiên tòa, bị cáo quay sang bị hại, ánh mắt ngập tràn sự day dứt, mấp máy lời xin lỗi.

HĐXX cấp phúc thẩm nhận định, quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thể hiện sự ăn năn hối lỗi về hành vi phạm tội của bản thân. Sau khi phiên tòa sơ thẩm diễn ra, bị cáo đã tác động gia đình khắc phục toàn bộ tiền cho bị hại. Bị cáo trình bày việc bản thân đang bị bệnh ung thư, bố của bị cáo được Nhà nước tặng Huân chương Kháng chiến là những tình tiết cần được xem xét giảm nhẹ.

Do đó, tòa chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo, tuyên phạt Vũ Văn Pháp 2 năm 6 tháng tù. Về phần dân sự, tòa buộc bị cáo bồi thường cho bị hại 350 triệu đồng (được trừ số tiền đã bồi thường).

Chỉ vì lời khen chê, nóng giận nhất thời mà những người đàn ông trụ cột trong gia đình, người thương tật, kẻ vào tù để lại gánh nặng cho các bà vợ. Vụ án là bài học đắt giá cho tất cả mọi người trong cách ứng xử như người xưa có câu “một điều nhịn, chín điều lành”.