Pháp luật Mâu thuẫn khi làm nhà, em rể ra tay sát hại anh cọc chèo Chỉ vì mâu thuẫn khi làm nhà và những nghi ngờ âm ỉ, Nguyễn Văn Sỹ đã ra tay sát hại anh cọc chèo. Phiên tòa xét xử vụ án mạng gây xôn xao dư luận tại Nghệ An không chỉ để lại bản án 19 năm tù, mà còn là nỗi day dứt kéo dài giữa hai người phụ nữ ruột thịt.

Đánh tử vong anh cọc chèo vì mâu thuẫn làm nhà

Một ngày giữa tháng 6, trời nóng bức, nhưng tại phòng xử án số 1 của Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An rất đông người dân đến dự. Họ ngồi kín những hàng ghế dài để theo dõi phiên xét xử vụ giết người từng xôn xao dư luận. Bởi, bị cáo và bị hại không phải người xa lạ mà có mối quan hệ anh em cọc chèo. Giữa đông đảo nhóm người đến dự khán đó, hình ảnh hai chị em ruột Nguyễn Thị L. và Nguyễn Thị B. lặng lẽ bước qua nhau khiến nhiều người suy ngẫm.

Chị L. là vợ của bị hại trong vụ án giết người do Nguyễn Văn Sỹ (41 tuổi), trú xã Minh Thành, huyện Yên Thành gây ra. Còn B. là vợ của Sỹ. Sau khi lập gia đình, hai chị em mỗi người sống ở mỗi nơi khác nhau. Trong đó, chị L. và chồng là anh Nguyễn K.T. (SN 1977), sống ở xã Bài Sơn, huyện Đô Lương.

Bị cáo Nguyễn Văn Sỹ. Ảnh: Trần Vũ

Dù vậy, hai bên vẫn thường liên lạc, trò chuyện với nhau. Mọi chuyện diễn ra êm đẹp cho đến khi gia đình người em gái là chị B. xây nhà mới. Trong nhiều tốp thợ làm công trình, vợ chồng Sỹ quyết định thuê anh cọc chèo thi công hạng mục làm cửa gỗ.

Từ khoảng tháng 11/2024, anh T. đến làm mộc đóng cửa gỗ cho gia đình em cọc chèo. Lúc đầu, anh T. làm thường xuyên, nhưng sau đó ngày đi, ngày nghỉ. Do gần đến Tết, sợ không kịp tiến độ nên Sỹ nhắc nhở nhưng anh T. không nghe.

Bên cạnh đó, quá trình đến làm, Sỹ thấy anh T. nhiều lần nói cười, vui vẻ với vợ mình nên bức xúc, nảy sinh nghi ngờ anh cọc chèo có tình cảm với vợ mình dù không nói ra điều này.

Sáng 11/1/2025, anh T. đến nhà Sỹ làm mộc như thường lệ. Thấy anh T. ngồi uống nước mà chưa làm việc nên Sỹ nói: “Dậy mà đi làm không trưa đó”. “Mần hay không kệ tau”, T. đáp trả.

Xế trưa, Sỹ theo dõi quá trình anh T. làm việc, thấy khung cửa bị lệch nên chủ nhà nhắc “làm cho đúng, thấy lệch rồi đó”, đồng thời yêu cầu đẩy nhanh tiến độ làm việc. Lúc này, anh T. đáp trả: “Muốn nhanh sao lúc đầu không gọi người khác mà làm”.

Nghe vậy, Sỹ trách “chỗ anh em thì tôi mới gọi anh đến làm, bữa làm bữa nghỉ thì khi nào cho xong phần cửa được”. Sau đó, hai bên lời qua tiếng lại với nhau, T. dùng tay đẩy Sỹ ra rồi nói: “Tau không làm nữa”.

Khi anh T. vừa quay người đi về thì bị Sỹ cầm thanh gỗ đánh 3 phát trúng vào vùng đầu phía sau. Hậu quả, anh T. gục xuống đất và tử vong sau đó do vỡ xương hộp sọ, xuất huyết não, phù não.

Sau khi đánh anh cọc chèo, Sỹ ra vườn nhà uống thuốc cỏ tự tử nhưng được người thân phát hiện, đưa đến bệnh viện. Sau khi biết nạn nhân qua đời, Nguyễn Văn Sỹ đến công an đầu thú, thừa nhận hành vi phạm tội.

Tại phiên tòa xét xử Nguyễn Văn Sỹ về tội Giết người, bị cáo thể hiện sự ăn năn hối lỗi. Bị cáo trình bày giữa mình và bị hại có mối quan hệ anh em cọc chèo, trước đó chưa có mâu thuẫn gì. Tuy nhiên, do bức xúc việc bị hại làm việc chậm tiến độ, ngày làm, ngày nghỉ, trong cơn tức giận vì cãi nhau, bị cáo đã không làm chủ được hành vi.

Bị cáo phủ nhận việc nghi ngờ bị hại có tình cảm với vợ mình. Trước đó bị cáo chỉ suy diễn mà thôi, nhưng nay không nghi ngờ nữa. Sỹ khai, sau khi lỡ tay đánh anh cọc chèo, bị cáo rất hoảng sợ. Do đó, bị cáo đã ra sau vườn uống thuốc cỏ tự tử nhưng may mắn được cứu sống. Sau ít ngày điều trị, bị cáo xuất viện và đến công an đầu thú.

Hai người đàn bà và nỗi đau không thể gọi tên

Đến tham dự tòa với tư cách đại diện hợp pháp của bị hại, chị L. cùng con trai đầu chít khăn trắng. Người phụ nữ này kiệm lời nhưng trên gương mặt hiện rõ sự khắc khổ, đau buồn, mệt mỏi.

Vợ và con trai bị hại tham dự tòa. Ảnh: Trần Vũ

Trong hồ sơ vụ án thể hiện, gia đình bị hại đã nhận 103 triệu đồng tiền bồi thường từ gia đình bị cáo và không yêu cầu gì thêm về phần dân sự. Nhưng tại phiên xét xử, người phụ nữ này đã ủy quyền cho con trai, yêu cầu bị cáo phải bồi thường thêm hơn 230 triệu tiền tổn thất tinh thần.

Nghe vậy, vợ của bị cáo đứng dậy, dè dặt xin gia đình chị gái “bớt bớt cho em”. Người phụ nữ 41 tuổi trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn, hiện đang phải một mình nuôi 4 đứa con, trong khi cháu nhỏ nhất mới 4 tuổi. Vợ của bị cáo cũng trình bày lý do không có công việc ổn định. “Các con của em còn nhỏ, em còn phải nuôi chúng nó ăn học, xin phía bị hại xem xét bớt tiền cho em”, vợ bị cáo lí nhí trình bày.

Lúc đầu, phía gia đình bị hại không đồng ý thương lượng. Họ kiên định với khoản bồi thường đó vì hậu quả mà bị cáo gây ra là rất lớn cho gia đình, không gì bù đắp được. Phiên xét xử kéo dài vì phần thương lượng bồi thường dân sự giữa hai bên. Khi tưởng chừng như cuộc thương lượng không thể tìm được tiếng nói chung thì phía đại diện bị hại chấp nhận mức bồi thường thêm 200 triệu đồng mà gia đình bị cáo đưa ra.

Trong suốt quá trình diễn ra phiên tòa, vợ của bị cáo và bị hại dù ngồi gần nhau nhưng ít khi nhìn sang nhau. Gương mặt ai cũng hiện rõ nỗi buồn, mệt mỏi. Từ ngày chồng mất, chị L. mất đi chỗ dựa tinh thần, mất đi trụ cột gia đình. Trình bày tại tòa, người phụ nữ này cho hay chồng là thợ mộc lành nghề, chăm chỉ làm ăn. Trước đó, giữa chồng chị và bị cáo chưa xảy ra mâu thuẫn gì. Hôm đó, khi chị đang ở nhà thì nghe tin. “Ban đầu, tôi chỉ nghĩ chồng bị tai nạn lao động, nhưng khi đến bệnh viện tôi mới biết cơ sự. Chỉ sau thời gian ngắn cấp cứu, anh ấy đã ra đi”, chị nghẹn ngào.

Cùng chịu nỗi đau lớn không kém, vợ của bị cáo trình bày, hôm xảy ra sự việc do bản thân đi làm từ sáng sớm nên không biết, không chứng kiến. Sau đó, biết tội lỗi mà chồng mình gây ra đối với gia đình chị gái là quá lớn, chị đã xoay xở, vay mượn hơn 100 triệu đồng trả viện phí và các thủ tục ma chay. Gặp chị gái tại phòng xét xử, vợ của bị cáo gửi lời xin lỗi.

Xin lỗi cũng là lời nói được bị cáo nhiều lần nhắc lại tại phiên xử. Bị cáo xin lỗi gia đình bị hại và mong nhận được sự tha thứ của gia đình. Bị cáo hứa cải tạo tốt để sớm trở về làm lại cuộc đời, bù đắp tổn thất tinh thần cho người thân.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã phạm tội giết người nên cần xử lý nghiêm. Tuy nhiên, cũng cần xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi, đã tác động gia đình bồi thường một phần tổn thất cho gia đình bị hại. Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Sỹ 19 năm tù. Về phần dân sự, tòa buộc bị cáo phải bồi thường thêm cho gia đình bị hại 200 triệu đồng.

Vợ của bị cáo ngồi lặng lẽ trong quá trình tòa xét xử. Ảnh: Trần Vũ

Phiên tòa khép lại khi trời đã trưa muộn. Dòng người lặng lẽ rời phòng xử án, ai cũng mang theo những suy nghĩ nặng trĩu. Giữa dòng người ấy, hai người phụ nữ từng là chị em gái thân thiết bước qua nhau mà không một lời, mỗi người rẽ về một hướng. Sau tất cả, chỉ còn lại những khoảng lặng, những vết thương không dễ lành. Giá như ngày hôm đó, Nguyễn Văn Sỹ biết dừng lại trước cơn giận dữ, thì đâu đến nỗi một mạng người mất đi, hai gia đình tan vỡ, và lời xin lỗi cũng trở thành quá muộn màng.