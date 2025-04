Pháp luật

Truy bắt nhanh nhóm đối tượng cố ý gây thương tích rồi bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam

Ngày 3/4, Phòng Cảnh sát hình sự (Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam nhóm đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự và gây thương tích rồi bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam.