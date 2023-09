‘Chìa khoá’ tạo đồng thuận ở xã vùng biên Thanh Thủy

Nhiều mô hình tiêu biểu mang lại hiệu quả cao đã được triển khai và đi vào cuộc sống có hiệu quả như Câu lạc bộ “Phòng, chống bạo lực gia đình”, Câu lạc bộ “Cảm hóa người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng”; Các mô hình tổ tự quản, Tiết học vùng biên; Tổ hòa giải cơ sở; Mô hình camera an ninh với 48 mắt camera phục vụ đắc lực cho công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn. Đặc biệt, hiện nay, xã có 16 tủ sách pháp luật, với tổng số 2.354 đầu sách các loại, 5 câu lạc bộ phụ nữ với pháp luật mang lại ý nghĩa thiết thực trong việc nâng cao nhận thức pháp luật cho nhân dân và đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em.