Xã hội Chia sẻ của 3 gương mặt tiêu biểu tại chương trình giao lưu 'Thanh niên Nghệ An làm theo lời Bác' Tối 17/5, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Nghệ An, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật "Thanh niên làm theo lời Bác", nhân dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025).

Dự chương trình có đồng chí Bùi Kỳ Đà - Phó Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hóa - nghệ thuật Việt Nam; đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nghệ An, Trung tâm Văn hóa tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan. Ảnh: Thanh Quỳnh

Ba gương mặt thanh niên tiêu biểu của tỉnh Nghệ An tham gia giao lưu gồm: Đồng chí Nguyễn Hồ Mạnh - Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An; đồng chí Phan Thị Quỳnh Trang - Bí thư Đoàn Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh; em Nguyễn Thái Tuệ An - học sinh lớp 11C5, Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu.

Đồng chí Nguyễn Hồ Mạnh là cán bộ Đoàn năng động, sáng tạo, đạt nhiều thành tích nổi bật trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Anh từng được Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong tổ chức chương trình “Hành trình Đỏ” năm 2023; đạt Giải Nhất cuộc thi Tìm kiếm ý tưởng sáng tạo trong phong trào thanh niên tình nguyện năm 2024; giành Giải A cuộc thi viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng do Học viện Chính trị khu vực I tổ chức. Năm 2025, anh là cán bộ Đoàn duy nhất đại diện tuổi trẻ Nghệ An được trao Giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương.

3 đại biểu khách mời là thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác của tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tại chương trình, đồng chí Nguyễn Hồ Mạnh nhấn mạnh vai trò tiên phong của thanh niên trong thời đại chuyển đổi số. Anh cho rằng trí tuệ nhân tạo đang mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra không ít thách thức. Thanh niên chính là lực lượng đi đầu không chỉ trong tiếp cận công nghệ mới mà còn biết cách biến công nghệ thành công cụ phục vụ cộng đồng. Việc áp dụng AI vào thực tiễn như xây dựng hệ thống quản lý đoàn viên hiệu quả, tổ chức các chương trình trực tuyến sáng tạo hay phân tích dữ liệu để nắm bắt nhu cầu của thanh niên từng địa phương là minh chứng cho tinh thần dám nghĩ, dám làm. Người trẻ cần biết tận dụng thế mạnh linh hoạt, khả năng tiếp thu nhanh để đưa công nghệ trở thành người bạn đồng hành trong hành trình làm công tác Đoàn.

Trong thời đại công nghệ phát triển từng ngày, tư tưởng "dám nghĩ, dám làm" của Bác Hồ vẫn giữ nguyên giá trị. Trí tuệ nhân tạo là một công cụ hữu ích, nhưng thanh niên muốn phát triển phải dám đổi mới tư duy, dám thử cái chưa ai thử và dám thất bại để trưởng thành. Đó chính là tinh thần cách mạng trong thời đại số.

Chương trình có sự tham gia của các đoàn Nghệ thuật quần chúng tỉnh Điện Biên, Cao Bằng. Video: Thanh Quỳnh

Đối với đồng chí Phan Thị Quỳnh Trang - Bí thư Đoàn Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh, trong suốt quá trình công tác, đồng chí đã được trao tặng nhiều bằng khen của Bộ Giáo dục - Đào tạo, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, với một số thành tích tiêu biểu như: Danh hiệu “Viên chức trẻ tiêu biểu tỉnh Nghệ An”; Hai lần được tuyên dương là Điển hình Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc, Đảng viên trẻ xuất sắc tiêu biểu tỉnh Nghệ An, Cá nhân đạt giải cao trong Hội thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm toàn quốc.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Phan Thị Quỳnh Trang cho rằng “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” không chỉ là một mục tiêu lớn mà còn là lời hiệu triệu gửi đến thế hệ trẻ hôm nay. Để lý tưởng “Thanh niên làm theo lời Bác” thực sự đi vào đời sống, mỗi đoàn viên, học sinh, sinh viên Nghệ An cần bắt đầu từ những hành động cụ thể như học tập nghiêm túc, sống có trách nhiệm, rèn luyện kỹ năng và dám khởi nghiệp từ chính khát vọng của mình.

Theo đồng chí Trang, trách nhiệm của thanh niên Nghệ An trong giai đoạn mới là biến tình yêu quê hương thành hành động cụ thể, không ngừng học tập, đổi mới và cống hiến vì sự phát triển chung của tỉnh nhà. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã xác định mục tiêu đến năm 2025 Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc, đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước. Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà còn là lời mời gọi thế hệ trẻ chung tay hành động.

Video: Thanh Quỳnh

Muốn hiện thực hóa được tầm nhìn đó, thanh niên Nghệ An cần làm tốt ba điều: biến nhà trường, giảng đường thành điểm xuất phát của đổi mới sáng tạo; đưa tinh thần phụng sự cộng đồng vào từng hành động nhỏ; dấn thân không chỉ bằng sức trẻ mà bằng khát vọng lớn. Học theo Bác là để tiếp bước Bác bằng những con đường mới, hành động mới, với một khát vọng không nhỏ: xây dựng một Nghệ An năng động, tri thức, nhân văn, đủ sức vươn lên trong kỷ nguyên mới.

Đại diện Trung tâm Triển lãm văn hóa - nghệ thuật Việt Nam; Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nghệ An cùng các khách mời giao lưu tại chương trình. Ảnh: Thanh Quỳnh

Em Nguyễn Thái Tuệ An là học sinh xuất sắc, giành Giải Ba học sinh giỏi Quốc gia môn Tiếng Anh năm học 2024 - 2025; đạt Huy chương Vàng Olympic Phát minh và Sáng tạo Thế giới WICO và Huy chương Bạc kỳ thi Olympic truyền thống 30/4 môn Tiếng Anh lần thứ 28.

Chia sẻ tại chương trình, Tuệ An nhấn mạnh vai trò của ngoại ngữ trong thời đại hội nhập quốc tế. Em cho rằng học ngoại ngữ không chỉ là kỹ năng cần thiết mà còn là chiếc cầu nối để thanh niên Việt Nam vươn ra thế giới, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển. Để trở thành công dân số, người trẻ ngày nay cần không chỉ có kiến thức mà còn phải trang bị kỹ năng công nghệ, tư duy sáng tạo và khả năng thích nghi linh hoạt. Bên cạnh đó, kỹ năng làm việc nhóm, tự học và sự đam mê không ngừng chính là nền tảng để người trẻ khẳng định mình, góp phần dẫn dắt tương lai của đất nước.

Chương trình giao lưu nghệ thuật còn có sự tham gia biểu diễn của các đoàn nghệ thuật quần chúng đến từ các tỉnh Điện Biên, Cao Bằng, mang đến những tiết mục văn nghệ đặc sắc, góp phần lan tỏa tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thế hệ trẻ hôm nay.