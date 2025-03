Xã hội Đại diện duy nhất của Nghệ An đạt Giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương năm 2025 Là cán bộ Đoàn duy nhất của Nghệ An đạt được Giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương năm 2025, anh Nguyễn Hồ Mạnh - Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh UBND tỉnh Nghệ An đã tạo được nhiều dấu ấn tiêu biểu khi có những đóng góp thiết thực cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh nhà trong thời gian qua.

Thủ lĩnh Đoàn đa năng

Với những ai yêu mến biển Cửa Lò, chắc hẳn sẽ biết đến những bạn trẻ đầy nhiệt huyết trong Câu lạc bộ Chèo thuyền SUP Nghệ An. Với tình yêu dành cho phố biển, họ đã lan tỏa vẻ đẹp và hành trình khám phá những điều thú vị của Cửa Lò tới bạn bè muôn phương. Ít ai biết rằng, Nguyễn Hồ Mạnh (SN 1992) - Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh UBND tỉnh Nghệ An là người đã thành lập và đảm nhận vai trò chủ nhiệm câu lạc bộ ấy trong hơn 5 năm qua

Anh cũng là người đã phối hợp với Công ty Umove JSC (Việt Nam) khảo sát, xây dựng và đưa vào hoạt động tour du lịch "SUP & Trekking - Thám hiểm Vườn Quốc gia Pù Mát" tại khu vực Vườn Quốc gia Pù Mát, huyện Con Cuông. Đây là tour du lịch thể thao mạo hiểm lần đầu tiên được triển khai tại Nghệ An, thu hút được nhiều khách du lịch trong nước và quốc tế, góp phần nâng cao và quảng bá hình ảnh Nghệ An, tạo thêm nhiều việc làm cho người dân bản địa.

Nguyễn Hồ Mạnh cùng các thành viên CLB SUP Nghệ An khám phá hành trình chèo SUP trên sông Giăng, địa phận Vườn Quốc gia Pù Mát, huyện Con cuông. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Đây là 2 trong số rất nhiều hoạt động mà Nguyễn Hồ Mạnh cùng tổ chức Đoàn đã nỗ lực triển khai để tạo sự gắn kết cộng đồng người trẻ, nhằm góp phần phát triển du lịch địa phương và lan tỏa các hoạt động bảo vệ môi trường.

Hơn 10 năm gắn bó với công tác Đoàn, Nguyễn Hồ Mạnh được biết đến là một thủ lĩnh Đoàn đa năng khi không chỉ dẫn dắt, tổ chức nhiều phong trào ý nghĩa, mà còn là một cây viết sắc bén với nhiều bài viết được đăng tải trên các tạp chí và báo Đảng địa phương. Trong đó, loạt bài đăng trên báo Nghệ An như: “Nhìn nhận và đối mặt bệnh 'sợ trách nhiệm' ở thanh niên”; “Thanh niên với trách nhiệm đảm bảo nguyên tắc thượng tôn pháp luật”… đã thể hiện góc nhìn sắc sảo của anh trong việc phản ánh những vấn đề nóng mà xã hội quan tâm, đồng thời góp phần định hướng tư duy tích cực cho giới trẻ.

Nguyễn Hồ Mạnh đạt giải A tại "Cuộc thi viết bài bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới". Ảnh: Nhân vật cung cấp

Năm 2024, Mạnh tạo được dấu ấn quan trọng khi đạt giải A tại "Cuộc thi viết bài bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới" dành cho khối học viên cao cấp lý luận chính trị năm học 2023 - 2024 do Học viện Chính trị Khu vực I tổ chức.

Chia sẻ về những đóng góp của Nguyễn Hồ Mạnh đối với công tác chuyên môn, đồng chí Nguyễn Công Minh - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết, dấu ấn của Nguyễn Hồ Mạnh được thể hiện qua các công trình thanh niên chuyển đổi số. Tiêu biểu trong đó là việc xây dựng hệ thống dữ liệu và triển khai ứng dụng Base Wework vào năm 2024.

Trên vai trò là Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh UBND tỉnh Nghệ An, Nguyễn Hồ Mạnh đã góp phần quan trọng trong việc triển khai các chương trình, hoạt động và công trình thanh niên ý nghĩa. Ảnh: Thanh Quỳnh

Hệ thống này là ứng dụng quản lý hiệu quả việc triển khai, phân công, theo dõi, báo cáo, đánh giá, lưu trữ thông tin, quản lý tài sản công tại cơ quan Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An (trước khi sáp nhập). Với ưu điểm không giới hạn về thời gian cũng như dung lượng lưu trữ, ứng dụng này đã được ứng dụng và thực tiễn một cách hiệu quả.

Cùng với đó, vào năm 2023, Mạnh cũng đã được Ban Thường vụ Đoàn Khối giao phối hợp với VNPT Nghệ An xây dựng, áp dụng thử nghiệm hệ thống VNPT E-Learning trong xây dựng và đưa vào hoạt động website cung cấp hệ thống nội dung các chương trình tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác Đoàn trực tuyến. Nhờ đó, việc tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn đã có sự thích ứng phù hợp với thực tiễn của từng đơn vị. Những công trình này đã góp phần đưa công tác Đoàn tại Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An hiệu quả hơn, linh hoạt hơn và phù hợp với xu hướng chuyển đổi số của đất nước.

Nguyễn Hồ Mạnh cùng các em học sinh Trường Tiểu học Tam Hợp, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương. Ảnh: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh UBND tỉnh Nghệ An

Tình nguyện từ trái tim

Theo chân Đoàn TNCS Hồ Chí Minh UBND tỉnh Nghệ An về với mảnh đất biên giới Tam Hợp, huyện Tương Dương, chúng tôi được chứng kiến những niềm vui giản dị của những em học trò nhỏ nơi đây. Hơn 2 năm qua, giờ giải lao của các em học trò tại Trường Tiểu học Tam Hợp đã trở nên thú vị hơn rất nhiều khi các em được tha hồ chọn lựa những cuốn sách mình yêu thích trong công trình “Thư viện cho em”. Công trình này là tâm huyết của Đoàn Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An triển khai với hơn 1.000 đầu sách.

“Thư viện cho em” là công trình thanh niên ý nghĩa, mang lại niềm vui cho nhiều em học sinh trên các địa bàn khó khăn của tỉnh. Ảnh: Thanh Quỳnh

Cô Lô Thị Hương - giáo viên phụ trách công tác thư viện tại trường cho biết, trường có hơn 200 học sinh đều là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Vì điều kiện sống còn nhiều thiếu thốn nên từ khi có thư viện, các em có thêm cơ hội để tiếp cận với những cuốn sách mà mình yêu thích. Điều đó giúp cho niềm đam mê đọc sách của các em được thúc đẩy và góp phần trang bị cho các em những kiến thức mới đầy bổ ích.

“ Đóng vai trò then chốt trong quá trình triển khai những công trình này, Nguyễn Hồ Mạnh cùng tổ chức Đoàn đã đứng ra kêu gọi, vận động nguồn xã hội hóa để trao tặng 12 công trình "Thư viện cho em" với hơn 12.000 đầu sách tại 12 điểm trường khó khăn trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, Nguyễn Hồ Mạnh cũng là “cầu nối” để cùng đồng hành với các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp trao 6 phòng tin học với gần 100 máy tính cho 6 trường học tại địa bàn các huyện Tương Dương, Con Cuông, Hưng Nguyên… theo chương trình “Gửi máy tính cũ - Trao tri thức mới”. Lê Đức Sỹ - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh đoàn Nghệ An

Bằng sự nhiệt huyết và trách nhiệm, Nguyễn Hồ Mạnh cùng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh UBND tỉnh Nghệ An đã triển khai nhiều hoạt động tình nguyện thiết thực, hiệu quả. Ảnh: Thanh Quỳnh - Đoàn TNCS Hồ Chí Minh UBND tỉnh Nghệ An

Để các hoạt động tình nguyện của Đoàn được triển khai một cách hiệu quả, đặc biệt là công tác hiến máu nhân đạo, Mạnh cũng đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An để triển khai công trình thanh niên: "Website đăng ký hiến máu tình nguyện trực tuyến và quản lý lịch sử, thông tin người hiến máu". Công trình sẽ giúp việc quản lý công tác hiến máu tình nguyện trở nên hiệu quả hơn và sẽ bàn giao để Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An đưa vào vận hành, hoạt động trong thời gian tới.

Sau nhiều nỗ lực, Nguyễn Hồ Mạnh đã đạt nhiều thành tích đáng ghi nhận như Giấy khen của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương vì "Đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức chương trình "Hành trình Đỏ" năm 2023"; Giải Nhất cuộc thi "Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp, công trình sáng tạo thực hiện phong trào thanh niên tình nguyện năm 2024"; Mạnh cũng là đảng viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiều năm. Vui hơn, khi năm 2025, anh là cán bộ Đoàn duy nhất đại diện cho tuổi trẻ Nghệ An được trao tặng Giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương.