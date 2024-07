Xã hội Xây dựng thế hệ thanh niên Nghệ An có tâm, có trí, có tài, có tự trọng và tự chủ Đó là một trong những thông điệp ý nghĩa Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu gửi gắm tới lực lượng thanh niên và các cấp Hội tại Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029.

Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ 7 là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn của thanh niên Nghệ An; diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, với sự nỗ lực quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà đã khắc phục khó khăn, phấn đấu đạt được nhiều kết quả quan trọng. Những thành tích đó rất đáng trân trọng, có kết tinh sự đóng góp trí tuệ, công sức của lực lượng hội viên, thanh niên tỉnh nhà.

Tiếp bước các thế hệ cha anh đi trước, trong điều kiện mới, thanh niên Nghệ An đã kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp của quê hương. Trong những thành tựu phát triển của tỉnh, Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà luôn đánh giá cao và khẳng định sự đóng góp to lớn, có hiệu quả của các tầng lớp thanh niên. Thông qua tổ chức của mình, đại bộ phận thanh niên đã tích cực tham gia vào công cuộc đổi mới; trở thành lực lượng nòng cốt, xung kích trên lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội của tỉnh.

Tổ chức Hội đã thực sự là người bạn đồng hành thân thiết của thanh niên, nơi tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tổ chức thanh niên và các tầng lớp thanh niên, thời gian qua, đặc biệt trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An đã có nhiều cố gắng đổi mới, sáng tạo trong tổ chức và hoạt động, đến gần hơn với nhu cầu, lợi ích chính đáng của thanh niên.

Đạt được những kết quả về công tác Hội và phong trào thanh niên rất đáng khích lệ, song mỗi cấp bộ Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam của tỉnh và mỗi đại biểu đại hội hôm nay cần thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế trong nhiệm kỳ qua.

Đó là: Phương thức hoạt động của Hội tuy đã có đổi mới song chưa quyết liệt, mạnh mẽ, chưa đồng đều ở các cấp, chưa đáp ứng kịp so với sự vận động, biến đổi nhanh chóng của tình hình thanh niên và đời sống xã hội. Tỷ lệ tập hợp thanh niên vào tổ chức còn thấp so với số lượng thanh niên. Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng của thanh niên, duy trì chế độ sinh hoạt chi hội còn chưa được tổ chức thường xuyên, liên tục. Chất lượng sinh hoạt, hoạt động của chi hội còn yếu. Công tác xây dựng tổ chức Hội trong các khu công nghiệp, trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước và trên địa bàn dân cư hiệu quả chưa cao. Đây là những vấn đề rất đáng lo ngại, trong đó có phần trách nhiệm của tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên các cấp.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Đức Anh “ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp cần tiếp tục cùng với tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh làm tốt công tác giáo dục, định hướng thanh niên, góp phần xây dựng một lớp thanh niên mới có tâm, có trí, có tài, có tính tự trọng và tự chủ. Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu

Hiện nay, Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh đang nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19; đặc biệt tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Mục tiêu lớn này đã, đang đặt ra cho Đảng bộ, các lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh nhà quyết tâm nỗ lực phấn đấu, trong đó thanh niên là lực lượng tiên phong hết sức quan trọng.

Tôi tán thành và cơ bản đồng tình với phương hướng công tác hội và phong trào thanh niên tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2024 - 2029 mà Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh xây dựng và thông qua Đại hội. Nhân dịp này, tôi yêu cầu các đồng chí lưu ý thêm một số vấn đề sau:

Trước hết, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; thành công, thành công, đại thành công". Do đó, đối với tổ chức xã hội rộng rãi như Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, một trong những nhiệm vụ bao trùm quan trọng hàng đầu trong những năm tới là phải tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp thanh niên, bảo đảm sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động, phấn đấu thực hiện có kết quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tất cả hướng tới mục tiêu chung là giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tạo môi trường hoà bình thuận lợi để thanh niên có những đóng góp quan trọng trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước.

Thứ hai, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp cần tiếp tục cùng với tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh làm tốt công tác giáo dục, định hướng thanh niên, góp phần xây dựng một lớp thanh niên mới có tâm, có trí, có tài, có tính tự trọng và tự chủ.

Có "tâm" là có lòng yêu quê hương, đất nước, yêu chế độ; yêu thương bản thân, gia đình; sống có văn hoá, nghĩa tình, nhân ái, vì mọi người. Có "trí" là có kiến thức, vững chuyên môn, nghiệp vụ; hiểu biết về lịch sử, kinh tế, văn hoá, xã hội...

Có "tài" là có năng lực làm việc, học tập; khả năng sáng tạo; dám nghĩ, biết làm, tìm tòi và làm chủ khoa học công nghệ hiện đại. Có "Tự trọng" là có ý thức giữ gìn nhân cách, hình ảnh tốt đẹp của bản thân, của con người xứ Nghệ, của đất nước; biết gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống của dân tộc.

"Tự chủ" là có khả năng tư duy độc lập, làm chủ bản thân; có "sức đề kháng", biết chọn lọc điều hay, lẽ phải; học tập, lao động, cống hiến bằng chính năng lực của bản thân, không bị tác động bởi những âm mưu và hành vi xấu, độc, tiêu cực.

Để làm được điều đó, các chương trình, hoạt động của Hội phải tiếp cận phù hợp giữa lợi ích của tổ chức và nhu cầu của thanh niên, phù hợp với đặc điểm, tính cách của giới trẻ; kịp thời nắm bắt, dự báo và định hướng tư tưởng thanh niên; tuyên truyền để thanh niên hiểu và đấu tranh chống lại các âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giúp thanh niên hình thành và nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão lớn. Bản thân mỗi thanh niên cần phải tự giác, ra sức học tập, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu vươn lên để ngày càng tiến bộ, tự hoàn thiện mình và đảm đương công việc trọng trách trong thời kỳ mới.

Thứ ba, đẩy mạnh phát động và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong thanh niên; khích lệ thanh niên tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, vì cuộc sống cộng đồng.

Thứ tư, cần chú trọng chăm lo củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, trong đó trọng tâm là nâng cao chất lượng hội viên; sinh hoạt chi hội, tổ, đội, nhóm; xây dựng lực lượng cán bộ cốt cán trong hội viên, thanh niên; củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của các thành viên tập thể của Hội.

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam với tư cách là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên cần tích cực tuyên truyền, vận động và tổ chức cho thanh niên tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân.

Đối với các cấp Hội cần phải gần gũi, tăng cường nắm bắt nhu cầu chính đáng của thanh niên. Hội phải trở thành người bạn, cùng chia sẻ khó khăn, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, Hội phải thực sự là của thanh niên, do thanh niên và vì thanh niên. Đồng thời Hội cần vận động thanh niên tích cực tham gia vào các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phong trào thi đua yêu nước của địa phương, tạo ra nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác thanh niên.

Thứ năm, cùng với tổ chức Đoàn, Hội cần phải chủ động tham mưu các chính sách, cơ chế phù hợp đảm bảo lợi ích chính đáng cho Hội viên của mình. Đồng thời tôi đề nghị các cấp ủy Đảng tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo của cấp ủy, phát huy vai trò nòng cốt của cán bộ, đảng viên; quan tâm đúng mức đến nhu cầu và nguyện vọng chính đáng, cũng như khơi dậy sức trẻ, tinh thần xung kích, sáng tạo của thanh niên trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn, Hội hoạt động có hiệu quả.

Tôi cũng vui mừng vì sự đồng tình nhất trí cao của Đại hội đã Hiệp thương chọn 69 anh chị vào Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An khóa 7; 21 anh chị vào Ban thư ký Hội; 8 anh chị là thường trực của Hội. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tin tưởng các anh/chị sẽ đoàn kết, khắc phục những khó khăn, phát huy những thuận lợi để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ 7, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Cấp ủy, chính quyền các cấp cũng luôn đặt niềm tin và trao cho thanh niên những trọng trách, đồng thời đòi hỏi rất cao ở thanh niên sự phấn đấu vươn lên. Tôi tin tưởng sâu sắc rằng với những thành tích mà tuổi trẻ tỉnh nhà đã đạt được trong nhiều năm qua, sự quan tâm của Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể các cấp cùng với toàn xã hội, tuổi trẻ Nghệ An sẽ xứng đáng là lớp người kế tục trung thành sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng; xứng đáng với truyền thống quê hương Xô viết Anh hùng - quê hương của Bác Hồ muôn vàn kính yêu. Từ đó đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Xin trân trọng cảm ơn!