Phiên trọng thể Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An

Tuổi trẻ Nghệ An không chỉ dấn thân trong các hoạt động an sinh xã hội hướng về cộng đồng. Mà trong lĩnh vực kinh tế, Nghệ An ngày càng có nhiều tấm gương người trẻ vượt khó để lập nghiệp thành công với nhiều mô hình mới, cách làm hay. Hơn 1.800 mô hình kinh tế hiệu quả do thanh niên xây dựng và hàng vạn công trình, phần việc trên các vùng phên dậu của Nghệ An là minh chứng rõ ràng cho sứ mệnh mà tuổi trẻ đã và đang thực hiện.