Chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện công tác quân sự quốc phòng địa phương tại TP Hồ Chí Minh

(Baonghean.vn) - Trong thời gian 4 ngày (8/9 - 11/9), đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân tỉnh Nghệ An do Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã học tập, chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện công tác quân sự quốc phòng địa phương tại Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh.

Tham gia đoàn công tác có Đại tá Hoàng Đình Luân - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; thủ trưởng các phòng Tham mưu, Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật; đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thành phố và thị xã.

Tiếp và làm việc với đoàn, về phía Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Văn Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh; Thiếu tướng Phan Văn Xựng - Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố; Thiếu tướng Lê Xuân Thế - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thành phố; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị Bộ Tư lệnh Thành phố và đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương Thành phố Thủ Đức và 21 quận, huyện.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An trao tiền hỗ trợ xây dựng 1 căn nhà tình nghĩa cho người dân Thành phố Hồ Chí Minh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ảnh: Trọng Kiên

Tại đây, Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An thay mặt đoàn công tác giới thiệu khái quát về địa bàn tỉnh; chức năng, nhiệm vụ và những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ thời gian qua của lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An.

Trong đó, nổi bật là công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương về các giải pháp giữ vững ổn định an ninh trật tự; phối hợp với các lực lượng, ban, ngành, đoàn thể nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý tốt các tình huống không để bị động bất ngờ; duy trì nghiêm các chế độ trực chỉ huy trực ban, trực chiến và công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; tổ chức các lực lượng tham gia phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn như phòng chống cháy rừng, cháy nổ, phòng chống bão lụt...

Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đã có nhiều mô hình “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” như: Tiết kiệm bản thân, để phần người khó; Tôi yêu Tổ quốc tôi; Tặng cờ cho ngư dân đi biển, Gắn kết yêu thương giữa lương và giáo; Ngày Chủ nhật xanh, làm sạch bãi biển và mô hình chia sẻ khó khăn, bắt tay đoàn kết, bảo đảm tốt chế độ chính sách cho quân nhân, chính sách cho người có công với cách mạng…

Các đại biểu Trung đoàn 764 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tham quan học hỏi các mô hình tăng gia sản xuất tại Trung đoàn Gia Định, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Trọng Kiên

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Phan Văn Xựng - Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cùng các đồng chí trong Bộ Tư lệnh Thành phố đã trao đổi với đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An một số nội dung, kinh nghiệm trong công tác tổ chức xây dựng lực lượng; công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, rèn luyện kỹ chiến thuật; một số nhiệm vụ trong công tác quân sự quốc phòng địa phương…

Thành ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam và lực lượng vũ trang Thành phố Vinh tặng quà cho các thương binh có hoàn cảnh khó khăn và các cháu mồ côi do dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Thủ Đức. Ảnh: Trọng Kiên

Dịp này, Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh Nghệ An, Trung đoàn 764 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cũng đã đến thăm, học tập, chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện công tác quân sự, quốc phòng địa phương tại các cơ quan, đơn vị Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh và trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, trao quà cho các gia đình chính sách, các cháu mồ côi do dịch Covid-19 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.