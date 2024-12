Thời sự Đảng ủy Quân sự tỉnh Nghệ An ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2025 Sáng 3/12, tại TP. Vinh, Đảng ủy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng đảng bộ năm 2025.

Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có Thiếu tướng Phan Văn Sỹ - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu và đại biểu các cơ quan Quân khu 4.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.

Cùng dự có đồng chí: Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh; các đồng chí Bí thư Huyện ủy, Thị ủy. Lãnh đạo Đảng ủy Quân sự tỉnh có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh.

Đảng ủy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng đảng bộ năm 2025. Ảnh: Phạm Bằng

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiều nhiệm vụ quan trọng

Năm 2024, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, chi phối, song Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai toàn diện, có chiều sâu, hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2024; trọng tâm chỉ đạo 7 huyện, thị xã diễn tập khu vực phòng thủ; phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn chặt chẽ, an toàn tuyệt đối.

Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh có chất lượng. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, không có bù đổi.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Tập trung lãnh đạo với nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ, toàn diện, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh về chính trị.

Lãnh đạo triển khai Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của Lực lượng Vũ trang Quân khu 4 ở vùng đặc thù trên địa bàn Quân khu, giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo” có hiệu quả.

Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh báo cáo dự thảo Nghị quyết. Ảnh: Phạm Bằng

Lãnh đạo, triển khai thực hiện hiệu quả khâu đột phá “Nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; xây dựng chính quy; chấp hành kỷ luật và thực hiện dân chủ cơ sở”.

Lãnh đạo bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng.

Đồng chí Phan Đức Đồng - Bí thư Thành ủy Vinh phát biểu thảo luận tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2019 - 2024 thành công tốt đẹp. Đặc biệt, ngày 10/10/2024, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”.

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo Đảng ủy Quân sự tỉnh và các huyện, thành, thị ủy đã trao đổi, thảo luận các nội dung trong việc thực hiện các nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, xây dựng đảng bộ trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phan Đại Nghĩa - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu thảo luận tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, thông tin bối cảnh, tình hình chung của thế giới, khu vực, trong nước, Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 ghi nhận, đánh giá cao sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền tỉnh Nghệ An đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; cũng như kết quả phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Đồng chí Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 cũng biểu dương, đánh giá cao những kết quả quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Đảng ủy Quân sự tỉnh Nghệ An, là một trong những đơn vị dẫn đầu, được lựa chọn làm điểm của Quân khu 4.

Thời gian tới, Trung tướng Trần Võ Dũng đề nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh khắc phục các tồn tại, hạn chế đã chỉ ra; tiếp tục đoàn kết, thống nhất để tham mưu cấp trên, thực hiện và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ quan trọng trong năm 2025; góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An.

Lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt công tác chuẩn bị,

tổ chức đại hội đảng bộ các cấp

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Nguyễn Đức Trung thông tin khái quát tình hình kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh Nghệ An năm 2024; nổi bật là tốc độ tăng trưởng, thu ngân sách, thu hút FDI, an sinh xã hội, các nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt quốc phòng, an ninh được đảm bảo, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Nguyễn Đức Trung cũng nêu lên những kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2024 và khẳng định, đạt được kết quả trên có vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy Quân sự tỉnh và được thể hiện rõ nét bằng những kết quả cụ thể.

Cùng đó, là sự đeo bám, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên để có đề xuất, kiến nghị trong thực hiện các nhiệm vụ; đoàn kết, thống nhất - yếu tố quan trọng quyết định thành công; sự phối hợp, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong công tác.

Lãnh đạo Quân khu 4 tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh cũng nêu lên những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện một số chỉ tiêu, mục tiêu chưa đạt và các nhiệm vụ; đồng thời chỉ rõ những nguyên nhân khách quan và chủ quan.

Nêu rõ năm 2025 có ý nghĩa hết sức quan trọng, là năm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng lần thứ XIV và là năm có nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh cơ bản thống nhất với các phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, biện pháp lãnh đạo trong dự thảo Nghị quyết; đồng thời nhấn mạnh thêm các nhiệm vụ trọng tâm.

Lãnh đạo Đảng ủy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Nguyễn Đức Trung yêu cầu Đảng ủy Quân sự tỉnh lãnh đạo duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu của các cấp; chủ động xây dựng phương án, kế hoạch, kịp thời phát hiện, xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống; rà soát, bổ sung phương án lực lượng, công cụ, phương tiện hỗ trợ, sẵn sàng tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo an toàn, không để bị động, bất ngờ.

Tham mưu ban hành Đề án “Nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, dự bị động viên tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2025-2030 và những năm tiếp theo". Thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, bàn giao đạt 100% chỉ tiêu.

Các đồng chí Bí thư Huyện ủy tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh yêu cầu Đảng ủy Quân sự tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030 và Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XIV thành công cả nội dung và công tác nhân sự.

Cùng đó, triển khai có hiệu quả Đề án 2036 và phong trào thi đua “Dân vận khéo”; trong đó, lưu ý thực hiện chính sách người có công; thực hiện, hưởng ứng phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025”. Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, kịp thời giải quyết vướng mắc nảy sinh, nhất là những vướng mắc phát sinh có thể tạo ra điểm nóng.

Các đồng chí Bí thư Huyện ủy, Thị ủy tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Tổ chức huấn luyện cho các đối tượng, hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu công tác hậu cần kỹ thuật của giai đoạn 2020-2025; đẩy nhanh tiến độ, chất lượng các dự án, công trình chuyển tiếp và thực hiện mới năm 2025; bảo đảm tốt hậu cần kỹ thuật, tài chính cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.

Về thực hiện quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Quân sự tỉnh và các huyện ủy, thành ủy, thị ủy trong năm 2025, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 1243 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; rà soát chất lượng cán bộ chỉ huy, quản lý các ban chỉ huy quân sự các địa phương để chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và bầu cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính uỷ Quân khu 4 và Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Phạm Bằng

Bên cạnh đó, phối hợp, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 55 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 80 năm ngày thành lập nước; 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 80 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu, lực lượng vũ trang tỉnh; 90 năm ngày thành lập lực lượng dân quân tự vệ.

Triển khai hiệu quả các đề án; giải quyết dứt điểm các vấn đề liên quan đất quốc phòng; thực hiện có hiệu quả Đề án 2036 và chính sách người có công, chính sách hậu phương quân đội; xử lý hiệu quả hoạt động truyền đạo trái phép.