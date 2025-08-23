Thời sự Xây dựng Quế Phong trở thành xã khá của miền Tây Nghệ An Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, xã Quế Phong phải đảm nhận vai trò là trung tâm kết nối - đồng hành - phát triển với các xã trên địa bàn; xây dựng Quế Phong trở thành điểm sáng về mọi mặt của vùng miền Tây Nghệ An trong kỷ nguyên phát triển mới.

Sáng 23/8, Đảng bộ xã Quế Phong trọng thể tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 200 đại biểu đại diện hơn 1.900 đảng viên trong đảng bộ. Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh uỷ dự và chỉ đạo Đại hội.

Cùng dự có lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, các sở, ngành cấp tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh uỷ cùng lãnh đạo HĐND tỉnh, các ban, sở, ngành cấp tỉnh dự đại hội. Ảnh: Phạm Bằng

Xây dựng Quế Phong trở thành xã khá của miền Tây

Xã Quế Phong được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Kim Sơn và các xã: Châu Kim, Mường Nọc, Nậm Giải.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I là dấu mốc lịch sử, khẳng định ý chí, niềm tin và khát vọng vươn lên của toàn Đảng bộ và Nhân dân xã nhà sau khi sắp xếp lại.

Đồng chí Trương Minh Cương - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Quế Phong phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: Phạm Bằng

Báo cáo chính trị trình đại hội xác định mục tiêu phát triển của xã Quế Phong trong nhiệm kỳ tới là khai thác tốt tiềm năng, lợi thế; đẩy mạnh phát triển kinh doanh, dịch vụ, phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm.

Thực hiện tốt chương trình giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; giữ ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ yên biên giới; phấn đấu xây dựng Quế Phong trở thành xã khá của miền Tây Nghệ An.

Quế Phong phấn đấu đến năm 2030, tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm bình quân hằng năm đạt 7,5-8%; thu nhập bình quân đầu người tăng 45% so với năm 2025; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều dưới 14%; tỷ lệ dân số được sử dụng nước sạch 60-65%; đạt xã sạch về ma tuý...

Xây dựng Quế Phong trở thành điểm sáng về mọi mặt của vùng miền Tây

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đức Trung thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những thành quả quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các xã, thị trấn trước, nay được sắp xếp lại thành xã Quế Phong đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: Phạm Bằng

Trong nhiệm kỳ tới, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đức Trung đề nghị Đảng bộ xã Quế Phong tiếp tục quán triệt, cụ thể hoá các mục tiêu phát triển theo định hướng từ các Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, đặc biệt là Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị. Ngoài ra, tập trung thực hiện 4 Nghị quyết “trụ cột” của Bộ Chính trị, nhất là Nghị quyết số 57 và Nghị quyết số 68.

Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền. Đổi mới tư duy, phương thức hoạt động của cấp ủy, chính quyền từ quản lý hành chính sang tư duy hành chính kiến tạo, phục vụ. Lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo chất lượng hoạt động của chính quyền.

Xã Quế Phong cũng cần tiến hành rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch tổng thể, mở rộng liên kết nhằm tạo thêm nguồn lực và cơ hội phát triển mới. Bố trí lại không gian phát triển nhằm khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế trên địa bàn và sử dụng các nguồn lực đầu tư.

Nhấn mạnh vai trò trung tâm của Quế Phong trung vùng, Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị xã chú trọng liên kết phát triển với các địa phương khu vực miền Tây của tỉnh, liên kết với các đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

"Quế Phong phải đảm nhận vai trò là trung tâm kết nối - đồng hành - phát triển với các xã trên địa bàn. Các xã thuộc huyện Quế Phong (cũ) cũng cần xem đây là yếu tố rất quan trọng cho sự phát triển của địa phương mình trên hành trình mới", Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh.

Cùng đó, tập trung khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế của địa phương; đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm; thực hiện tốt chương trình giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; chăm lo cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

Thiên nhiên ưu đãi cho Quế Phong nhiều điều kiện tốt về khí hậu, thổ nhưỡng, cảnh quan, cùng sự cần cù, chăm chỉ của đồng bào, Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị xã giữ gìn, phát triển các giống lúa gạo quý như nếp Khau cày nọi, vịt bầu quế Quỳ, cá lồng lòng hồ, rượu men lá, thành các sản phẩm OCOP có chất lượng, đặc trưng, mang lại giá trị kinh tế cao.

Gắn sản xuất nông nghiệp với phát triển du lịch, khám phá về lịch sử và nền văn hoá độc đáo, phong phú của đồng bào Thái. Đây là một trong những nội dung, tiêu chí rất quan trọng để xây dựng nông thôn mới tại các địa phương giàu bản sắc như Quế Phong.

Quế Phong cũng cần tiếp tục chăm lo phát triển y tế cơ sở, giáo dục, nhất là hệ thống trường phổ thông dân tộc bán trú; coi đây là giải pháp quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, xoá nghèo bền vững, nhất đối với đồng bào các dân tộc vùng đặc thù, còn nhiều khó khăn.

Ngoài ra, tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo quốc phòng, an ninh, không để phát sinh “điểm nóng” về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị xã vững mạnh, tinh, gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ lớn của chính quyền địa phương hai cấp.

Ngay sau Đại hội, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đức Trung đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã Quế Phong khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết bằng các chương trình, kế hoạch, đề án thiết thực, sát với thực tiễn.

Lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, có tính dẫn dắt, lan toả để tập trung chỉ đạo quyết liệt, tạo chuyển biến rõ nét ngay từ đầu nhiệm kỳ. Chương trình hành động cần có tính tiến công, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả và rõ cả trong kiểm tra, giám sát.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đức Trung tin tưởng, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và đồng bào các dân tộc xã Quế Phong sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội xác định; xây dựng xã Quế Phong trở thành điểm sáng về mọi mặt của vùng miền Tây Nghệ An trong kỷ nguyên phát triển mới.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh uỷ và đoàn công tác tỉnh chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Quế Phong nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Phạm Bằng

Đại hội đã nghe thông báo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã Quế Phong nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 26 đồng chí; Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã. Đồng chí Trương Minh Cương được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quế Phong.

