Xây dựng Đảng

Quế Phong quyết tâm vươn lên trở thành xã khá của miền Tây Nghệ An Nhiệm kỳ 2020 - 2025 khép lại với nhiều dấu ấn quan trọng, khẳng định bản lĩnh chính trị, tinh thần đoàn kết và sự phấn đấu không ngừng của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc xã Quế Phong.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Quế Phong lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết của Trung ương, tỉnh Nghệ An; đồng thời, cũng là dấu mốc quan trọng để xã Quế Phong nhìn lại chặng đường đã đi qua, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, đồng thời, mở ra một giai đoạn phát triển mới với khát vọng vươn lên mạnh mẽ - phấn đấu trở thành xã khá của miền Tây Nghệ An.

Sức bật mới từ sức mạnh đoàn kết và đổi mới tư duy

Xã Quế Phong được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã, thị trấn: Nậm Giải, Châu Kim, Mường Nọc và Kim Sơn. Đảng bộ có 63 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, với 1.921 đảng viên. Đây là lực lượng chính trị nòng cốt, là hạt nhân lãnh đạo mọi thắng lợi, bảo đảm triển khai hiệu quả chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Một góc xã Quế Phong nhìn từ trên cao. Ảnh: Sách Nguyễn

Nhiệm kỳ 2020-2025, dù còn có một số khó khăn, thách thức như: địa hình rừng núi hiểm trở, dân trí không đồng đều, hạ tầng còn hạn chế; tuyến biên giới dài hơn 9 km giáp Lào tiềm ẩn nhiều nguy cơ; thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch COVID-19, diễn biến phức tạp, Đảng bộ 4 xã, thị trấn cũ và nay là Đảng bộ xã Quế Phong đã chứng tỏ bản lĩnh kiên cường và sự sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo.

Công tác xây dựng Đảng được đổi mới cả về nội dung lẫn phương thức. Công tác chính trị, tư tưởng được triển khai thường xuyên, đa dạng, góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên. Sinh hoạt chi bộ dần đi vào nền nếp, kỷ cương; nguyên tắc tập trung dân chủ được giữ vững; tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu được phát huy rõ rệt. Vai trò nêu gương, nhất là của người đứng đầu, trở thành động lực lan tỏa trong toàn hệ thống chính trị.

Đảng bộ xã đã kết nạp 125 đảng viên mới; tổ chức kiểm tra, giám sát 20 tổ chức đảng và 16 đảng viên; xử lý kỷ luật 11 trường hợp vi phạm, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Công tác dân vận có bước chuyển biến rõ rệt: đối thoại trực tiếp với Nhân dân được duy trì; tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân được giải quyết kịp thời, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và chính quyền.

Phong trào “Dân vận khéo” và “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh” lan tỏa sâu rộng, gắn liền với nhiều mô hình hiệu quả. Đặc biệt, hoàn thành việc xây mới, sửa chữa 508 căn nhà cho hộ nghèo đã được xây dựng là minh chứng sống động cho tinh thần nhân ái, sự sẻ chia và khối đại đoàn kết toàn dân.

Chợ Kim Sơn. Ảnh: Đình Tuyên

Phát triển kinh tế trong nhiệm kỳ 2020-2025 đã khẳng định sự bứt phá quan trọng. Năm 2025, tổng giá trị sản xuất của xã đạt gần 1.924 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 27,98 triệu đồng năm 2020 lên 41,34 triệu đồng. Đây là mức tăng trưởng đáng ghi nhận đối với một xã miền núi, biên giới.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực: công nghiệp - xây dựng chiếm 46,64%, thương mại - dịch vụ chiếm 34,32%, nông - lâm - thủy sản chiếm 19,04%. Đây là bước tiến quan trọng, khẳng định sự năng động và khả năng khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Nông nghiệp duy trì sự ổn định: sản lượng lương thực đạt 7.944 tấn; chăn nuôi theo hướng trang trại được khuyến khích; thủy sản với diện tích 88 ha, sản lượng 58,5 tấn cá; tỷ lệ che phủ rừng đạt 74,08%. Công nghiệp - xây dựng có bước phát triển rõ nét với các sản phẩm đặc trưng như chè hoa vàng, rượu men lá, thịt chua Cường Hoài được công nhận sản phẩm OCOP. Dịch vụ - thương mại phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch, với 579 hộ kinh doanh, 49 doanh nghiệp hoạt động. Chợ Kim Sơn được đầu tư gần 130 tỷ đồng, nhiều homestay và điểm du lịch cộng đồng đi vào hoạt động, mở ra hướng phát triển mới.

Ngân sách địa phương được quản lý chặt chẽ. Tổng thu ngân sách đạt 185,06 tỷ đồng, bảo đảm chi đầu tư phát triển và an sinh xã hội đúng quy định. Công tác quy hoạch, quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu đều có chuyển biến tích cực. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả nổi bật, cơ sở hạ tầng được đồng bộ, bộ mặt nông thôn đổi thay rõ rệt.

Đền Chín gian, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia. Ảnh: Đình Tuyên

Bên cạnh kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng có bước phát triển toàn diện. Giáo dục ngày càng khởi sắc, nhiều trường đạt chuẩn quốc gia, đội ngũ giáo viên được chuẩn hóa. Chuyển đổi số được đẩy mạnh: 99,5% thủ tục hành chính giải quyết đúng hạn; dữ liệu dân cư, đất đai, hộ tịch được tích hợp; 100% lãnh đạo xã sử dụng chữ ký số.

Văn hóa, thể thao, truyền thông diễn ra phong phú, tạo sự gắn kết cộng đồng. Y tế được củng cố: hơn 5.000 lượt bệnh nhân được khám, điều trị trong nhiệm kỳ; tỷ lệ hài lòng đạt 94%; bảo hiểm y tế bao phủ 95% dân số. An sinh xã hội được bảo đảm với 2.529 lao động có việc làm, 158 lao động đi làm việc ở nước ngoài; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 25,6% (năm 2021) xuống còn 15,1% (năm 2025).

Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao được quan tâm, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân. Ảnh: Đ.C

Là xã biên giới, tiếp giáp với nước bạn Lào, Quế Phong đặc biệt chú trọng nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội luôn được giữ vững. Các đợt huấn luyện, diễn tập quân sự, công tác tuyển quân đều đạt và vượt chỉ tiêu. Mô hình “Xã sạch về ma túy” được triển khai quyết liệt, đạt kết quả tích cực. Công tác tuần tra, kiểm soát biên giới được duy trì thường xuyên, góp phần xây dựng đường biên hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển với nước bạn Lào.

Có thể khẳng định, chính sức mạnh đoàn kết từ Đảng bộ đến chính quyền và Nhân dân đã trở thành điểm tựa vững chắc, tạo nên sức bật mạnh mẽ để Quế Phong vượt qua mọi gian nan thử thách.

Định hướng phát triển toàn diện, bền vững

Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, trên nền tảng thành tựu đã đạt được, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Quế Phong đề ra mục tiêu tổng quát: tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, bền vững; bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc.

Hệ thống trường lớp phục vụ công tác dạy học được đầu tư đồng bộ. Ảnh: Đình Tuyên

Xã xác định 13 chỉ tiêu chủ yếu, 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá chiến lược và 2 nhóm giải pháp lớn. 2 khâu đột phá được nhấn mạnh: xây dựng hạ tầng số, đẩy mạnh chuyển đổi số trong lãnh đạo, quản lý, điều hành; ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số trong sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm địa phương.

Sản phẩm mây tre đan của xã Quế Phong được du khách tìm mua nhiều ở các hội chợ, lễ hội. Ảnh: Đ.C

Cùng với đó, Quế Phong sẽ khai thác thế mạnh tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc gắn với du lịch cộng đồng, tạo động lực thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững.

Niềm tin và khát vọng vươn lên

Nhìn lại chặng đường 2020-2025, dù xuất phát điểm thấp và đối diện muôn vàn khó khăn, xã Quế Phong đã tạo dựng những thành tựu đáng tự hào. Đó là minh chứng cho bản lĩnh kiên cường, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân.

Một tuyến đường tại xã Quế Phong. Ảnh: Đình Tuyên

Trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, khí thế mới đang lan tỏa mạnh mẽ. Niềm tin sắt son vào sự lãnh đạo của Đảng, khát vọng xây dựng quê hương giàu đẹp, quyết tâm vươn lên trở thành xã khá của miền Tây Nghệ An đang hội tụ, bừng sáng trên mảnh đất biên cương giàu truyền thống.