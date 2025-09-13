Kinh tế Quế Phong vươn mình, khẳng định vị thế xã trung tâm miền Tây Nghệ An Phấn đấu trở thành xã khá, xứng tầm trung tâm vùng miền Tây Nghệ An là mục tiêu xuyên suốt trong định hướng phát triển của xã Quế Phong. Với quyết tâm đổi mới toàn diện và khát vọng vươn lên mạnh mẽ, Đảng bộ và Nhân dân xã xác định phương châm hành động rõ ràng: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Trung tâm kết nối và lan tỏa vùng biên giới

Xã Quế Phong được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 đơn vị hành chính trước đây gồm: Nậm Giải, Châu Kim, Mường Nọc và thị trấn Kim Sơn của huyện Quế Phong cũ. Hiện nay, với diện tích tự nhiên 276,58 km², dân số gần 23.000 người và 31 xóm, bản, trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 74% (chủ yếu là Thái, Khơ Mú và Kinh), xã Quế Phong được xác định là trung tâm tổng hợp về kinh tế, văn hóa - xã hội, hành chính công, thương mại - dịch vụ của vùng.

Một góc xã Quế Phong nhìn từ trên cao. Ảnh tư liệu: Sách Nguyễn

Vị trí địa lý của xã Quế Phong cũng mang ý nghĩa chiến lược khi có 9,064 km đường biên giới tiếp giáp tỉnh Hủa Phăn (Lào), quản lý 2 mốc quốc giới số 371 và 372. Đây không chỉ là lợi thế lớn trong phát triển kinh tế biên mậu, giao thương hàng hóa, mà còn là tuyến đầu trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

Trên nền tảng đó, xã Quế Phong đang được định hướng trở thành hạt nhân kết nối và lan tỏa phát triển cho toàn vùng. Hệ thống hạ tầng thương mại - dịch vụ như chợ trung tâm Kim Sơn, các mô hình du lịch cộng đồng, dịch vụ lưu trú… được đầu tư ngày càng đồng bộ, từng bước hình thành không gian kinh tế - văn hóa mới mang đậm bản sắc địa phương. Cùng với đó là sự tập trung phát triển nông, lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản phẩm đặc sản gắn với Chương trình OCOP, thúc đẩy hoạt động thương mại và thu hút doanh nghiệp đầu tư.

Bên cạnh tiềm năng kinh tế, xã Quế Phong còn là vùng đất giàu bản sắc văn hóa với nhiều lễ hội truyền thống đặc sắc như các lễ hội: Lồng Tồng, Xăng Khan, Đền Chín Gian, trong đó, 2 lễ hội đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là nền tảng quan trọng để phát triển du lịch văn hóa - trải nghiệm, đưa xã Quế Phong trở thành điểm nhấn hấp dẫn trong hành trình khám phá miền Tây Nghệ An.

Sản phẩm mây, tre đan của xã Quế Phong được du khách tìm mua nhiều ở các hội chợ, lễ hội. Ảnh tư liệu: Đ.C

Phát huy những điều kiện thuận lợi và tiềm năng sẵn có, Đảng bộ và Nhân dân xã Quế Phong đặt mục tiêu xây dựng địa phương trở thành trung tâm phát triển toàn diện của khu vực, vừa là hạt nhân kinh tế - văn hóa, vừa là tuyến đầu bảo vệ biên giới quốc gia, góp phần quan trọng vào sự ổn định và phát triển bền vững của vùng miền Tây Nghệ An.

Phát huy nội lực, xã Quế Phong bứt phá mạnh mẽ

Nhiệm kỳ 2020-2025, trong điều kiện còn nhiều khó khăn và thách thức như địa hình rừng núi hiểm trở, dân trí không đồng đều, hạ tầng còn hạn chế, tuyến biên giới dài hơn 9 km giáp Lào tiềm ẩn nhiều nguy cơ, cùng với ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch COVID-19, Đảng bộ các xã, thị trấn cũ, nay là Đảng bộ xã Quế Phong đã thể hiện bản lĩnh kiên cường, tinh thần đổi mới và sự linh hoạt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm toàn diện và có nhiều đổi mới cả về nội dung lẫn phương thức. Công tác chính trị, tư tưởng được triển khai thường xuyên, góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên. Sinh hoạt chi bộ ngày càng nề nếp, kỷ cương; nguyên tắc tập trung dân chủ được giữ vững, tính lãnh đạo, giáo dục và chiến đấu của tổ chức đảng được phát huy rõ nét. Vai trò nêu gương, nhất là của người đứng đầu, ngày càng trở thành động lực lan tỏa trong toàn hệ thống chính trị.

Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ xã đã kết nạp 125 đảng viên mới; tổ chức kiểm tra, giám sát 20 tổ chức đảng và 16 đảng viên; xử lý kỷ luật 11 trường hợp vi phạm, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Công tác dân vận có chuyển biến tích cực, với việc duy trì đối thoại trực tiếp giữa chính quyền và Nhân dân, kịp thời giải quyết tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân, củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng và chính quyền. Phong trào “Dân vận khéo” gắn với xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh lan tỏa sâu rộng, gắn với nhiều mô hình hiệu quả. Việc hoàn thành xây mới, sửa chữa 508 căn nhà cho hộ nghèo là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, sẻ chia và tính nhân văn trong cộng đồng.

Hệ thống trường lớp phục vụ công tác dạy học được đầu tư đồng bộ. Ảnh tư liệu: Đình Tuyên

Trên lĩnh vực kinh tế, xã Quế Phong đã có bước bứt phá quan trọng. Năm 2025, tổng giá trị sản xuất toàn xã đạt gần 1.924 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người tăng từ 27,98 triệu đồng năm 2020 lên 41,34 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, với công nghiệp - xây dựng chiếm tỷ trọng lớn nhất, tiếp đến là thương mại - dịch vụ và nông - lâm- thủy sản. Nông nghiệp duy trì ổn định với sản lượng lương thực đạt gần 8.000 tấn, chăn nuôi phát triển theo hướng trang trại, diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 88 ha, sản lượng 58,5 tấn cá; độ che phủ rừng đạt trên 74%.

Công nghiệp - xây dựng phát triển với các sản phẩm đặc trưng như chè hoa vàng, rượu men lá, thịt chua Cường Hoài được công nhận sản phẩm OCOP. Lĩnh vực thương mại - dịch vụ phục hồi nhanh sau đại dịch, với 579 hộ kinh doanh và 49 doanh nghiệp hoạt động hiệu quả. Chợ trung tâm Kim Sơn được đầu tư gần 130 tỷ đồng, nhiều mô hình homestay, du lịch cộng đồng được hình thành, tạo động lực cho phát triển kinh tế du lịch địa phương.

Ngân sách địa phương được quản lý hiệu quả, tổng thu ngân sách toàn xã đạt 185,06 tỷ đồng, bảo đảm chi cho đầu tư phát triển và an sinh xã hội. Công tác quy hoạch, quản lý đất đai, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu có nhiều chuyển biến tích cực. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả nổi bật, cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi thay rõ nét.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được quan tâm, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân. Ảnh tư liệu: Đ.C

Văn hóa -xã hội phát triển đồng bộ. Ngành Giáo dục có nhiều khởi sắc, nhiều trường đạt chuẩn quốc gia, đội ngũ giáo viên được chuẩn hóa. Chuyển đổi số được đẩy mạnh, 99,5% thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn, dữ liệu dân cư, đất đai, hộ tịch được tích hợp; 100% lãnh đạo xã sử dụng chữ ký số. Hoạt động văn hóa, thể thao, truyền thông diễn ra phong phú, tạo không khí thi đua sôi nổi, gắn kết cộng đồng. Y tế được củng cố, trong nhiệm kỳ có hơn 5.000 lượt bệnh nhân được khám và điều trị; tỷ lệ hài lòng đạt 94%; bảo hiểm y tế bao phủ 95% dân số. An sinh xã hội được bảo đảm, với hơn 2.500 lao động có việc làm, 158 người đi làm việc ở nước ngoài; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh từ 25,6% năm 2021 xuống còn 15,1% năm 2025.

Xác định vị thế là địa bàn biên giới, xã Quế Phong đặc biệt coi trọng nhiệm vụ quốc phòng - an ninh. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội luôn được giữ vững. Các đợt huấn luyện, diễn tập quân sự, tuyển quân đều đạt và vượt chỉ tiêu. Mô hình “Xã sạch về ma túy” được triển khai quyết liệt và đạt kết quả tích cực. Công tác tuần tra, kiểm soát biên giới được duy trì thường xuyên, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị với tỉnh Hủa Phăn (Lào).

Vững bước chặng đường mới, vươn tầm trung tâm khu vực

Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, trên nền tảng những kết quả đã đạt được, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Quế Phong xác định quyết tâm chính trị cao: tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, bền vững; giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Chợ Kim Sơn. Ảnh tư liệu: Đình Tuyên

Trong chặng đường mới, xã Quế Phong định hướng rõ ràng các mục tiêu chiến lược: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng “Công nghiệp - Dịch vụ - Nông nghiệp”; ứng dụng mạnh mẽ khoa học -công nghệ trong nông, lâm nghiệp; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân; bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc; bảo vệ môi trường sinh thái; củng cố quốc phòng -an ninh, giữ bình yên tuyến biên giới.

Xã xác định 13 chỉ tiêu chủ yếu, 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá chiến lược và 2 nhóm giải pháp lớn làm định hướng hành động. Trong đó, 2 đột phá then chốt được ưu tiên là: Xây dựng hạ tầng số, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý và sản xuất, nâng cao hiệu quả chính quyền và năng lực cạnh tranh của địa phương; đồng thời, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế để phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại -dịch vụ, gắn với bảo tồn văn hóa dân tộc và phát triển du lịch.

Đây không chỉ là mục tiêu phát triển, mà còn là khát vọng của Đảng bộ và Nhân dân xã Quế Phong -khát vọng vươn lên mạnh mẽ để khẳng định vị thế xã trung tâm miền Tây Nghệ An, vì một tương lai giàu đẹp, văn minh và bền vững.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác của tỉnh chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Quế Phong nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh tư liệu: Phạm Bằng