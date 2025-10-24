Kinh tế Thả hơn 2,3 tấn cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản tại hồ Châu Thắng Sáng 24/10, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư Nghệ An phối hợp với UBND xã Quế Phong tổ chức lễ thả hơn 2,3 tấn cá giống xuống hồ Châu Thắng nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản tự nhiên, bảo vệ môi trường sinh thái và nâng cao nhận thức cộng đồng về khai thác bền vững.

Tham dự chương trình có đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An, Giáo hội Phật giáo tỉnh, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh Nghệ An cùng lãnh đạo chính quyền địa phương và đông đảo người dân.

Các đại biểu tham dự chương trình thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản tại hồ Châu Thắng, xã Quế Phong. Ảnh: Đình Tuyên

Hồ Châu Thắng có diện tích mặt nước 8,4 km², là hồ chứa lớn của xã Quế Phong, giữ vai trò quan trọng trong điều tiết nguồn nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt và phát triển thủy sản nội đồng. Đợt thả cá lần này gồm 2.353 kg cá giống với các loài chủ lực như cá trắm cỏ, cá trôi, cá chép, cá mè trắng, cá mè hoa và cá rô phi, đều là những loài có khả năng thích nghi tốt, sinh trưởng nhanh, mang giá trị kinh tế cao. Cá giống được kiểm dịch nghiêm ngặt, đảm bảo chất lượng trước khi thả xuống môi trường tự nhiên.

Theo đại diện ngành chức năng, việc thả cá giống không chỉ góp phần bổ sung nguồn lợi thủy sản đang suy giảm do tác động của biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và khai thác quá mức, mà còn giúp khôi phục đa dạng sinh học, tái tạo chuỗi thức ăn tự nhiên, cải thiện chất lượng nước thông qua quá trình lọc sinh học của các loài cá.

Đồng chí Trần Xuân Học - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An phát biểu tại chương trình. Ảnh: Đình Tuyên

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Trần Xuân Học - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An nhấn mạnh: “Bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản là nhiệm vụ quan trọng, gắn với mục tiêu gìn giữ môi trường nước và phục hồi hệ sinh thái tự nhiên. Hoạt động thả cá hôm nay là bước đi thiết thực nhằm bổ sung nguồn giống, tạo điều kiện để các loài thủy sản sinh trưởng, phát triển trở lại. Tôi đề nghị chính quyền và người dân xã Quế Phong tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, giám sát, không đánh bắt tận diệt, tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật để bảo vệ nguồn lợi thủy sản một cách bền vững”.

Các đại biểu tham gia thả cá giống xuống hồ Châu Thắng. Ảnh: Đình Tuyên

Tại chương trình, người dân cũng được phổ biến về vai trò của từng loài cá trong việc cân bằng hệ sinh thái, lợi ích kinh tế lâu dài khi bảo vệ và phát triển nguồn thủy sản, đồng thời cam kết không đánh bắt trong thời gian cá giống chưa trưởng thành.

Người dân tham gia thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản tại hồ Châu Thắng. Ảnh: Đình Tuyên

Việc thả hơn 2,3 tấn cá giống tại hồ Châu Thắng được đánh giá là bước đi quan trọng trong thực hiện chiến lược phát triển thủy sản bền vững của tỉnh Nghệ An, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng xanh, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và nâng cao chất lượng đời sống người dân khu vực miền núi.