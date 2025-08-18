Thời sự Chiếc móc khóa trưởng công an xã tặng Tổng Bí thư Tô Lâm Trong cuộc gặp mặt các gương điển hình tiên tiến trong lực lượng Công an nhân dân mới đây, Đại úy Hoàng Ngọc Minh (Trưởng Công an xã Vĩnh Hoàng, Quảng Trị) đã chọn “móc khóa an ninh” làm quà tặng Tổng Bí thư Tô Lâm.

Tại cuộc gặp mặt, Đại úy Hoàng Ngọc Minh được mời báo cáo thành tích trước lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Anh trân trọng trao tặng Tổng Bí thư Tô Lâm một chiếc “móc khóa an ninh” - mô hình sáng kiến của Công an xã Vĩnh Thái (cũ, nay là xã Vĩnh Hoàng), in số điện thoại trực ban, lãnh đạo xã và khẩu hiệu “Vì bình yên cuộc sống - Toàn dân tham gia tố giác tội phạm”.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Đại úy Hoàng Ngọc Minh tại cuộc gặp mặt các gương điển hình tiên tiến dự Đại hội thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" lần thứ 9.

“Chiếc móc khóa an ninh không chỉ là vật dụng, mà là biểu tượng của sự kết nối giữa chính quyền và nhân dân, của niềm tin mà chúng tôi đã gây dựng tại địa bàn”, Đại úy Hoàng Ngọc Minh chia sẻ.

Phía sau chiếc móc khóa là nhiều câu chuyện, mà các lực lượng công an ở cơ sở hàng ngày đối diện và xử lý.

Chiều 29 Tết Ất Tỵ 2025, trong khi nhiều gia đình đang tất bật chuẩn bị đón năm mới, chị Lê Thanh Thúy, 42 tuổi nhặt được một chiếc ví bên vệ đường. Bên trong ví là 1,5 triệu đồng, số tiền không quá lớn với nhiều người, nhưng với một hộ nghèo vùng biển, đó có thể là cả cái Tết.

Chị Thúy tìm đến trụ sở Công an xã, đặt ví lên bàn và nói: “Nhờ các anh tìm giúp người mất”.

Nhận tin, Đại úy Hoàng Ngọc Minh, Trưởng Công an xã, lập tức thông báo trên loa truyền thanh, đồng thời cử cán bộ rà soát các thôn. Chưa đầy một giờ, họ tìm ra chủ nhân là bà Nguyễn Thị Hoa, một phụ nữ gầy gò, sống cùng người dì tàn tật trong căn nhà xập xệ. 1,5 triệu đồng là tất cả số tiền bà định dùng để lo Tết.

Đại úy Hoàng Ngọc Minh (Trưởng Công an xã Vĩnh Hoàng, Quảng Trị). Ảnh: Phạm Hải

“Nhìn bà Hoa cầm lại số tiền mà run run, tôi biết mình không thể dừng lại ở đó”, anh Minh kể. Tối hôm ấy, cán bộ Công an xã quyên góp 6 triệu đồng tặng bà. Trưởng công an xã còn quay video, viết lời kêu gọi hỗ trợ trên trang cá nhân.

Anh Minh chia sẻ: "Trong đêm giao thừa, hàng nghìn tin nhắn, cuộc gọi đổ về số máy của tôi kèm sự chia sẻ với bà Hoa. Đến tối mùng 6 Tết, Công an xã công bố 27 trang sao kê tổng số tiền cả nước ủng hộ người phụ nữ nghèo là 168 triệu đồng. Đây là một điều vượt ngoài sức tưởng tượng của lực lượng công an xã và gia đình bà Hoa”.

Với số tiền trên, ngày 5/3, Công an xã phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tổ chức lễ khởi công xây nhà tình thương cho hộ bà Nguyễn Thị Hoa. Trong suốt quá trình thi công, Công an xã kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức hỗ trợ kính, tường, nội thất… Cuối tháng 6, căn nhà mới 40m2, tường sơn màu xanh, khang trang và ấm áp được hoàn thiện.

Đại úy Minh nhớ lại khoảnh khắc bà Hoa rưng rưng nói: “Đây là niềm vui lớn nhất đời tôi. Không chỉ là mái che mưa nắng, mà là niềm tin, tình thương của lực lượng công an và của nhân dân trong xã cùng người dân trên cả nước dành cho tôi”.

“Phải hiểu dân, hiểu mảnh đất này”

Câu chuyện đêm giao thừa chỉ là một phần trong hành trình hơn 5 năm bám cơ sở của Đại úy Hoàng Ngọc Minh.

Bà Nguyễn Thị Hoa được lực lượng Công an xã và người dân giúp đỡ. Ảnh: Công an xã Vĩnh Hoàng

Tháng 3/2020, thực hiện chủ trương lớn “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, anh được điều động từ lực lượng công an huyện về làm Trưởng Công an xã Vĩnh Thái, một xã ven biển còn nhiều khó khăn của tỉnh Quảng Trị.

Ngày đầu nhận nhiệm vụ, tình hình an ninh trật tự của xã vẫn bất ổn. Thanh niên tụ tập uống rượu, gây gổ; một số đối tượng khai thác hải sản bằng chất nổ, hủy hoại môi trường; khiếu kiện vượt cấp kéo dài hơn 5 năm liên quan đến dự án khai thác cát titan.

“Muốn giải quyết, phải hiểu dân, hiểu mảnh đất này”, Đại úy Minh giãi bày. Anh cùng đồng đội đi từng ngõ, vào từng nhà, vừa tuần tra, vừa lắng nghe.

“Chúng tôi làm tốt công tác dân vận để ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, chấm dứt tình trạng khiếu kiện khiếu nại vượt cấp kéo dài hơn 5 năm liền. Doanh nghiệp được tạo điều kiện để phát triển và tạo ra việc làm cho người dân trên địa bàn”, Đại úy Minh chia sẻ.

Kết quả, tình trạng tụ tập gây rối giảm đáng kể, các vụ khai thác hải sản trái phép bị xử lý, khiếu kiện kéo dài được giải quyết dứt điểm. An ninh ổn định, doanh nghiệp hoạt động thuận lợi, người dân có thêm việc làm.

Năm 2020, trước thực tế nhiều vụ việc xảy ra nhưng thông tin báo đến công an còn chậm, người dân lúng túng không biết liên hệ ai, Công an xã Vĩnh Thái đề xuất mô hình “Móc khóa an ninh”. Chiếc móc khóa nhỏ gọn, in hai mặt. Một mặt là số điện thoại trực ban, Chủ tịch UBND xã, Trưởng Công an xã. Mặt kia in khẩu hiệu “Vì bình yên cuộc sống - Toàn dân tham gia tố giác tội phạm”.

Khi phát cho từng hộ dân, hiệu quả thấy rõ. Chỉ vài năm, hơn 2.500 lượt tin báo, tố giác, tìm kiếm tài sản, tư vấn pháp luật… đã được tiếp nhận và xử lý kịp thời. Người dân biết kênh liên hệ chính thống, không còn bị các số điện thoại giả danh cán bộ lừa đảo.

Những cuộc gọi khẩn cấp cứu ngư dân gặp nạn trên biển hay báo cháy giờ được chuyển ngay tới lực lượng chức năng. Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị đã đánh giá mô hình “Móc khóa an ninh” là sáng kiến sáng tạo, hiệu quả, cần nhân rộng.

Tập thể Công an xã 5 năm liên tiếp đạt danh hiệu “Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, nhiều lần được tặng Bằng khen, danh hiệu “Quyết thắng”. Riêng Đại úy Hoàng Ngọc Minh 4 lần nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua”.

Anh tự hào về sự tin cậy người dân dành cho lực lượng. “Khi dân đã tin, mọi việc sẽ dễ hơn. Mỗi lần có ai đó gọi cho tôi lúc nửa đêm, báo chuyện vừa xảy ra, tôi biết rằng công sức của mình và anh em sẽ không uổng phí”, anh chia sẻ.