Thứ Ba, 12/8/2025
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Thời sự

Truyền thông quốc tế đưa đậm nét chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm

Nguyễn Hằng 12/08/2025 06:42

Truyền thông Hàn Quốc và quốc tế nhận định chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ tạo động lực thúc đẩy hợp tác kinh tế, chính trị, công nghệ và văn hóa giữa hai nước trong thời gian tới.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung chụp ảnh chung. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung chụp ảnh chung. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Đại Hàn Dân Quốc từ ngày 10-13/8 đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông quốc tế.

Ngày 11/8, truyền thông Hàn Quốc, trong đó có hãng Yonhap, Đài KBS, trang koreaherald.com và tờ Korea Times (Hàn Quốc) đưa tin đậm nét về cuộc hội đàm cùng ngày giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Lee Jae Myung, trong đó hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực như kinh tế, an ninh, công nghệ và văn hóa.

Truyền thông Hàn Quốc dẫn phát biểu mở đầu cuộc hội đàm của Tổng thống Lee Jae Myung, trong đó khẳng định Tổng Bí thư Tô Lâm là vị khách nước ngoài đầu tiên sau khi Hàn Quốc có chính quyền mới; khẳng định Hàn Quốc luôn coi Việt Nam là đối tác trọng tâm trong triển khai các chính sách đối ngoại tại khu vực.

Tổng thống Lee Jae Myung nhấn mạnh chuyến thăm Hàn Quốc đầu tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm trên cương vị lãnh đạo cao nhất của Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo động lực mạnh mẽ để tăng cường hiểu biết lẫn nhau, củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Hàn Quốc-Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo.

Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí thông qua Tuyên bố chung về làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc, dựa trên nhận thức chung đạt được, cam kết thúc đẩy hợp tác song phương lên tầm cao mới.

Đài KBS cho rằng, điểm đặc biệt là Tuyên bố chung đã đề cập đến việc mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực hướng tới tương lai như khoa học, công nghệ, năng lượng, chuỗi cung ứng, đồng thời, tăng cường phối hợp trong các vấn đề quốc tế.

Đưa tin về chuyến thăm, hãng tin Reuters (Anh) và trang devdiscourse.com (Ấn Độ) nhận định cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo ngày 11/8 ghi nhận nỗ lực của Hàn Quốc và Việt Nam nhằm tăng cường hợp tác kinh tế và chiến lược.

ttxvn-tong-bi-thu-to-lam-hoi-kien-thu-tuong-han-quoc-2.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chuyến thăm của nhà lãnh đạo Việt Nam được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào các dự án hạ tầng trọng điểm tại Việt Nam.

Trong khi đó, trang ainvest.com (Mỹ) đăng bài viết cho rằng, trong bối cảnh bất ổn địa chính trị và bất ổn thương mại do các chính sách của Mỹ, quan hệ đối tác chiến lược Hàn Quốc-Việt Nam đã nổi lên như biểu tượng của sức bật kinh tế.

Theo bài viết, cuộc gặp cấp cao giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đánh dấu thời điểm then chốt trong quan hệ song phương, đồng thời cho thấy nỗ lực của hai nước trong đầu tư chiến lược cho cơ sở hạ tầng và năng lượng.

Bài viết khẳng định quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Hàn Quốc-Việt Nam là một chiến lược hướng tới tương lai nhằm xây dựng một hành lang kinh tế bền vững và linh hoạt.

Bằng cách tập trung vào cơ sở hạ tầng và năng lượng, Việt Nam và Hàn Quốc đang tạo nên mô hình tăng trưởng bền bỉ trước các biến động, thu hút các nhà đầu tư toàn cầu./.

Theo www.vietnamplus.vn
https://www.vietnamplus.vn/truyen-thong-quoc-te-dua-dam-net-chuyen-tham-han-quoc-cua-tong-bi-thu-to-lam-post1055088.vnp
Copy Link
https://www.vietnamplus.vn/truyen-thong-quoc-te-dua-dam-net-chuyen-tham-han-quoc-cua-tong-bi-thu-to-lam-post1055088.vnp

Bài liên quan

Đọc tiếp

Tổng thống Hàn Quốc chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân

Tổng thống Hàn Quốc chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân đến Seoul, Hàn Quốc

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân đến Seoul, Hàn Quốc

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân lên đường thăm Hàn Quốc

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân lên đường thăm Hàn Quốc

Đọc tiếp

Tổng thống Hàn Quốc chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân

Tổng thống Hàn Quốc chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân đến Seoul, Hàn Quốc

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân đến Seoul, Hàn Quốc

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân lên đường thăm Hàn Quốc

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân lên đường thăm Hàn Quốc

Xem thêm Thời sự

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      Thời sự
      Truyền thông quốc tế đưa đậm nét chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: bna.pdt@gmail.com

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: qcbaonghean@gmail.com

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO