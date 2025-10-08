Thời sự Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân đến Seoul, Hàn Quốc Chiều nay, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thủ đô Seoul, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm là vị quốc khách đầu tiên tới Hàn Quốc sau khi Tổng thống Lee Jae Myung nhậm chức.

Đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu Việt Nam tại sân bay quân sự Seongnam, về phía Hàn Quốc có: Bộ trưởng Ngoại giao Cho Hyun; Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Young Sam và Phu nhân; Tư lệnh sân bay quân sự Seongnam.

Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ; cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.

Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun chào đón Tổng Bí thư và Phu nhân tại chân cầu thang máy bay.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân bước trên thảm đỏ với hàng tiêu binh danh dự, chào hỏi các quan chức Hàn Quốc và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc trong sự chào mừng nồng nhiệt.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân đến Thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Văn Hiếu

Trước chuyến thăm, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ cho biết, chuyến thăm là một sự kiện nổi bật trong quan hệ ngoại giao hai nước. Đây là lần đầu tiên, người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam được chính quyền Hàn Quốc mời làm quốc khách ngay sau khi lên nắm quyền. Tổng thống Lee Jae Myung đích thân chỉ đạo công tác tiếp đón đoàn cấp cao Việt Nam, yêu cầu các bộ ngành đáp ứng và hỗ trợ tối đa để chuyến thăm thành công.

Chuyến thăm sẽ bao gồm nhiều hoạt động, đa dạng, phong phú với những điểm nhấn chiến lược về chính trị, hợp tác kinh tế-thương mại, về văn hóa và nghệ thuật và cả về giao lưu nhân dân. Các trao đổi sẽ mang đậm tầm chiến lược, định hình cho quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc tiếp tục phát triển trong kỷ nguyên mới đang thành hình ở cả Việt Nam và Hàn Quốc.

Không chỉ có vậy, chuyến thăm này còn được kỳ vọng sẽ mở ra cho quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt – Hàn tăng trưởng cả về lượng và chất.

Đại sứ cho biết, đến nay có hàng trăm nghìn người Việt và người Hàn đang định cư ở hai nước. Đây chính là nguồn lực chiến lực để triển khai các quyết tâm và cam kết của lãnh đạo hai nước. Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm là nguồn động viên to lớn đối với cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, là biểu tượng cho sự quan tâm của Đảng và Nhà nước dành cho kiều bào...

Hàn Quốc tiếp tục là đối tác đầu tư số 1; thị trường cung cấp khách du lịch số 2; nước cung cấp ODA số 2; đối tác thương mại số 3; thị trường tiếp nhận lao động số 3 của Việt Nam. Năm 2024, kim ngạch song phương đạt 81,5 tỷ USD, tăng 7,3% so với năm trước.

Trong đó, xuất khẩu sang Hàn Quốc đạt 25,6 tỷ USD, tăng 9,1%; nhập khẩu từ Hàn Quốc đạt 55,9 tỷ USD, tăng 6,5%; nhập siêu từ Hàn Quốc có giá trị 30,3 tỷ USD.

Các cơ chế hợp tác song phương tiếp tục được duy trì.

Về hợp tác lao động hai bên đã ký gia hạn Bản ghi nhớ hợp tác về phái cử và tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (EPS) vào tháng 6/2023 với hiệu lực 2 năm kể từ ngày ký.

Năm 2024, Hàn Quốc tiếp tục là thị trường lao động ngoài nước lớn thứ 3 của Việt Nam. Khoảng 7.900 lao động EPS được Hàn Quốc tiếp nhận, nâng tổng số lao động Việt Nam tại Hàn Quốc lên khoảng 88.000 người (bao gồm lao động EPS, lao động tay nghề cao và lao động thời vụ).

Năm 2024 ghi nhận 4,6 triệu lượt người Hàn Quốc tới Việt Nam và 600 nghìn người Việt Nam tới Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên ghi nhận con số giao lưu nhân dân hai nước vượt mức 5 triệu người. Trong quý 1/2025, Hàn Quốc là thị trường cung cấp khách du lịch lớn thứ hai của Việt Nam với 1,26 triệu lượt du khách, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm 2024, chiếm 21% tổng số du khách nước ngoài đến Việt Nam.

Năm 2024, tổng số người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc là khoảng 320.000 người, tăng 50.000 người so với 2023.

Trong đó lưu học sinh là gần 100.000 người, trên 100.000 lao động khác, trên 40.000 cô dâu lấy chồng Hàn Quốc (không tính số đã nhập quốc tịch Hàn Quốc); số còn lại theo diện hợp tác đầu tư, thăm thân, làm việc ngắn hạn. Hậu duệ dòng họ Lý Hoa Sơn và Lý Tinh Thiện ước khoảng 1.000 người.