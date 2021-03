Chiêm ngưỡng nhà vườn 2.000m2 với nhiều cây cảnh đắt tiền của Bằng Kiều

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Bằng Kiều sở hữu nhiều bất động sản giá trị. Anh từng chia sẻ, đó là món quà anh muốn dành cho ba cậu con trai của mình, làm hành trang cho các con bước vào đời. Trên trang cá nhân, Bằng Kiều thường xuyên chia sẻ hình ảnh ngôi nhà anh đang sinh sống tại quận Cam, Mỹ. Trên khu đất rộng 2.000 m2, ca sĩ gốc Hà Nội sử dụng 400 m2 để xây nhà, diện tích còn lại anh trồng cây, nuôi cá.

Những cây cảnh tuyệt đẹp trong khuôn viên nhà vườn của Bằng Kiều.

Bằng Kiều có sở thích chơi bonsai. Trong vườn nhà anh, những cây cảnh được tạo nhiều kiểu dáng khác nhau, do bàn tay tỉ mỉ, khéo léo của nam ca sĩ. Giọng ca "Trái tim bên lề" chia sẻ, anh luôn cân đối để việc sắp xếp các cây cảnh trong vườn đảm bảo tính mỹ thuật. "Một cây to phải xếp cạnh một cây nhỏ, nếu không sẽ không thể thấy độ vĩ đại của cây to".