Chiến lược đa năng lượng: BMW và Toyota đã đúng? Giữa làn sóng điện hóa toàn phần, BMW và Toyota kiên định với lựa chọn đa dạng từ xăng, hybrid đến hydro, một chiến lược đang chứng tỏ lợi thế vượt trội.

Cơn sốt điện hóa và những lời hứa vội vã

Đầu thập kỷ này, ngành công nghiệp ô tô toàn cầu chứng kiến một làn sóng cam kết mạnh mẽ về việc loại bỏ hoàn toàn động cơ đốt trong. Các thương hiệu danh tiếng như Volvo hay Bentley đặt mục tiêu chuyển đổi 100% sang xe điện (EV) vào năm 2030, trong khi Ford châu Âu cũng tuyên bố chỉ bán xe du lịch chạy điện. Các kế hoạch đầy tham vọng khác cũng được đưa ra: Porsche kỳ vọng 80% doanh số vào năm 2030 đến từ xe điện, còn Audi đặt mục tiêu dừng bán xe xăng vào năm 2032.

Tuy nhiên, những dự báo về một cuộc cách mạng xe điện diễn ra chớp nhoáng đã không thành hiện thực. Nhu cầu thực tế không tăng vọt như kỳ vọng, buộc nhiều nhà sản xuất phải trì hoãn các kế hoạch, một số chỉ lùi lại vài năm, số khác thì vô thời hạn. Sự vội vã đặt cược tất cả vào một tương lai thuần điện đã khiến không ít thương hiệu phải trả giá đắt.

Lối đi riêng của BMW và Toyota

Trong khi phần lớn ngành công nghiệp lao vào cuộc đua điện hóa, BMW và Toyota lại chọn một con đường khác biệt và thận trọng hơn. Thay vì tuyên bố khai tử động cơ đốt trong, BMW kiên định với triết lý "Power of Choice" (Sức mạnh của sự lựa chọn), mang đến cho khách hàng đầy đủ các tùy chọn hệ truyền động: xăng, diesel, hybrid sạc điện (PHEV), thuần điện (EV) và sắp tới là pin nhiên liệu hydro.

BMW iX5 Hydrogen là một phần trong chiến lược đa năng lượng của hãng xe Đức, dự kiến ra mắt phiên bản thương mại vào năm 2028.

Minh chứng rõ nhất là kế hoạch ra mắt mẫu iX5 Hydrogen thế hệ mới vào năm 2028. Được phát triển trên nền tảng Neue Klasse và sử dụng hệ thống pin nhiên liệu đồng phát triển với Toyota, đây sẽ là dòng sản phẩm thương mại đầu tiên của BMW trang bị công nghệ này. CEO Oliver Zipse của BMW đã nhiều lần công khai phản đối kế hoạch cấm bán xe động cơ đốt trong vào năm 2035 của Liên minh châu Âu, cho rằng chính sách này hạn chế lựa chọn của người tiêu dùng và có thể triệt tiêu hàng chục nghìn việc làm.

Về phía Toyota, nhà sản xuất ô tô Nhật Bản cũng theo đuổi chiến lược đa hướng tương tự. Chủ tịch Akio Toyoda từng dự đoán rằng xe điện sẽ không bao giờ chiếm quá 30% thị phần toàn cầu. Thay vì tập trung hoàn toàn vào EV, Toyota đầu tư mạnh mẽ vào các giải pháp thay thế nhằm giảm phát thải, bao gồm phát triển nhiên liệu tổng hợp, nhiên liệu sinh học và thử nghiệm động cơ đốt trong sử dụng hydro trên các mẫu xe hiệu suất cao như GR Yaris và GR Corolla.

Toyota Crown FCEV được đưa vào sử dụng làm taxi tại Tokyo, một phần trong nỗ lực thúc đẩy phương tiện sử dụng pin nhiên liệu hydro.

Khi các đối thủ phải "quay xe"

Chính sự kiên định với chiến lược đa dạng đã giúp BMW và Toyota tránh được những cú "quay xe" tốn kém mà nhiều đối thủ đang phải đối mặt. Porsche là một ví dụ điển hình. Hãng xe thể thao Đức hiện buộc phải tái đầu tư vào phiên bản động cơ đốt trong cho thế hệ Macan tiếp theo, vốn ban đầu được lên kế hoạch chỉ chạy điện. Các dòng xe thể thao chủ lực như Boxster và Cayman cũng phải quay lại với động cơ đốt trong truyền thống.

Dù đẩy mạnh phát triển các mẫu xe điện như Mission X, Porsche vẫn phải điều chỉnh lại lộ trình điện hóa cho các dòng sản phẩm chủ lực.

Những điều chỉnh ngoài kế hoạch này không chỉ làm chậm lộ trình mà còn tiêu tốn của Porsche và tập đoàn mẹ Volkswagen hàng tỷ USD. Theo ước tính, sự thay đổi chiến lược này có thể gây thiệt hại cho hãng lên đến 2,11 tỷ USD.

Thị trường xe điện: Tăng trưởng nhưng không đồng đều

Không thể phủ nhận rằng thị trường xe điện vẫn đang trên đà tăng trưởng. Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô châu Âu (ACEA), xe điện chiếm 17,7% tổng doanh số xe mới tại châu Âu trong 8 tháng đầu năm, tăng từ mức 14,1% của cùng kỳ. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cũng dự báo hơn 20% xe mới bán ra toàn cầu trong năm 2024 là xe điện, tương đương 17 triệu chiếc.

BMW iX3, một mẫu SUV thuần điện, là một phần trong danh mục sản phẩm đa dạng của thương hiệu xứ Bavaria.

Tuy nhiên, sự chuyển dịch này diễn ra rất khác nhau giữa các khu vực. Tại Na Uy, xe điện chiếm tới 89% doanh số xe mới, nhưng tại một thị trường lớn như Mỹ, con số này chỉ dừng ở mức 9,2%. Sự khác biệt lớn về hạ tầng sạc, chính sách hỗ trợ của chính phủ và khả năng chi trả của người tiêu dùng cho thấy một chiến lược "EV toàn phần" duy nhất không thể áp dụng cho tất cả thị trường.

Kết luận: Tầm nhìn chiến lược tạo nên lợi thế

Bằng cách đánh giá đúng thực tế thị trường và nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng, BMW và Toyota đã lựa chọn một chiến lược linh hoạt thay vì chạy theo xu hướng điện hóa bằng mọi giá. Lộ trình đa năng lượng không chỉ giúp họ đáp ứng tốt hơn các điều kiện thị trường khác nhau mà còn mang lại một vị thế vững chắc, sẵn sàng thích ứng với mọi kịch bản, dù quá trình chuyển đổi sang xe điện diễn ra nhanh hay chậm. Trong một cuộc đua đường dài, sự thận trọng và tầm nhìn chiến lược đang chứng tỏ là lợi thế quyết định.