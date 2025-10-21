Giáo dục Chiến thắng bạo bệnh, nữ sinh Nghệ An trở thành sinh viên Sư phạm Toán tài năng

Trong những ngày khó khăn, đối mặt giữa ranh giới sống và chết, Thái Huyền Trang chưa bao giờ rơi nước mắt và cũng chưa từng bi quan. Nghị lực và niềm tin vào cuộc sống từng bước giúp em vượt qua căn bệnh hiểm nghèo và trở thành tân sinh viên ngành Sư phạm Toán tài năng – Trường Sư phạm – Trường Đại học Vinh năm 2025.

Vượt qua bạo bệnh

Thái Huyền Trang (2006) lớn lên tại xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương (nay là xã Văn Hiến) và là con một duy nhất trong gia đình. Do hiếm muộn lại sinh con khi tuổi đã cao, bố mẹ Trang gửi gắm nhiều ước mơ, kỳ vọng vào em. Bản thân Trang cũng là một cô bé chăm ngoan, học giỏi nên em đã thi đậu vào Trường THCS Lý Nhật Quang, ngôi trường có chất lượng đứng đầu của huyện Đô Lương (cũ).

Cuộc sống có lẽ cứ trôi bình yên như thế nếu như năm lớp 7, sau một trận sốt, em nhập Bệnh viện Nhi Nghệ An và được tiên lượng xấu về sức khỏe. Khi đó, do kỳ thi học sinh giỏi huyện đã đến rất gần nên sau khi truyền 5 bịch máu, Trang đã xin ra viện để tham gia kỳ thi. Kết quả, em về thứ Nhì toàn huyện môn Toán.

Thái Huyền Trang trong những ngày mới phát hiện bệnh và đang điều trị tại Viện Huyết học Trung ương. Khi đó, em bắt đầu tập đan len để tặng quà cho các bạn nhỏ cùng điều trị. Ảnh: NVCC

Đó cũng là kỷ niệm đẹp cuối cùng của Trang ở ngôi trường này. Bởi lẽ, chỉ 1 tháng sau kỳ thi đó, em tái khám tại Trung tâm Huyết học của tỉnh. Do sức khỏe của em vẫn bình thường nhưng hồng cầu lại liên tục giảm nên các bác sĩ ở trung tâm buộc phải chọc tủy để kiểm tra. Sau đó, em được chẩn đoán bệnh đã nguy hiểm nên được chuyển sang Bệnh viện Huyết học Trung ương. Tại đây, chỉ qua xét nghiệm đầu tiên, Trang nhận được kết quả là ung thư máu. Kể lại những ngày tháng đó, Trang cho biết: Em biết ung thư có thể sẽ bị chết nhưng có lẽ còn nhỏ nên em thấy bình thường. Lúc ấy điều em tiếc nhất là không còn được đến trường để được đi học cùng các bạn.

Nhìn cô con gái bé bỏng, lúc ấy bố mẹ Trang đã không giấu được nước mắt. Ngược lại, Trang rất bình tĩnh và nói với bố mẹ sẽ quyết định điều trị hóa trị. Những ngày sau đó, mỗi tuần Trang sẽ hóa trị 1 lần và liên tục kéo dài nhiều tháng. Trải qua 12 đợt hóa trị, sức khỏe của Trang yếu đi rất nhiều, tóc cũng dần rụng hết.

Mùa thi năm nay, Thái Huyền Trang đã xuất sắc trở thành tân sinh viên ngành Sư phạm Toán tài năng - Trường Sư phạm - Trường Đại học Vinh. Ảnh: Mỹ Hà

Trong quá trình truyền hóa chất, Trang kể, nếu như những lần đầu, người lả đi, không ăn uống được gì thì càng những lần sau, cơ thể gần như không còn sức sống, nằm bệt trên giường. Song song với truyền hóa chất, em còn phải sang Bệnh viện Bạch Mai để đi xạ não để tránh bị di chứng. Lần điều trị lâu nhất, em ở lại viện hơn 2 tháng, không về nhà lần nào.

Hết đợt hóa trị, Trang lên lớp 8, và vì sức khỏe yếu em phải chuyển từ trường chuyên của huyện về Trường THCS Kim Đồng, ngôi trường mẹ em đang dạy.

Thời gian điều trị và thăm khám, Trang trở thành một bệnh nhân đặc biệt ở Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương. Qua trò chuyện với các bác sĩ ở Viện, gia đình Trang cũng được biết đến việc điều trị ung thư máu bằng ghép tế bào gốc. Các lãnh đạo bệnh viện, biết hoàn cảnh gia đình éo le của Trang nên đã tạo điều kiện để em được hỗ trợ thực hiện ghép tế bào gốc theo một đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước do viện thực hiện.

Nói thêm về hành trình này, Trang cho biết: Vì em là con một nên các bác sĩ của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã tư vấn nên ghép bằng nguồn tế bào gốc máu dây rốn cộng đồng từ Ngân hàng Tế bào gốc của Viện. Điều may mắn đối với em, đó là trong khi rất nhiều người khi tìm nguồn tế bào gốc rất khó thì em lại dễ dàng tìm được nguồn thích hợp và chỉ sau 1 tuần là em đã được ghép.

Dịp Quốc khánh 2/9, Trang đan nhiều sản phẩm ý nghĩa để gây quỹ tặng các bạn bị ung thư. Ảnh: NVCC

Để thực hiện ghép tế bào gốc, Trang đã phải bước vào một hành trình hết sức vất vả, có khi em nằm lết đi, sốt rét, chỉ uống được nước gạo. Cô bé cũng kể rằng, từ khi biết mình bị ung thư và trải qua nhiều đợt hóa trị, chưa lần nào Trang khóc. Nhưng thời điểm phải chọc tủy, khoan tủy thì nước mắt của Trang cứ thế rơi không ngừng. Lúc đó, không phải Trang thiếu mạnh mẽ mà vì em quá đau, cơn đau thấm vào xương, vào toàn thân thể khiến em không thể trụ vững.

Còn sống là còn hy vọng

Quá trình điều trị ung thư và ghép tế bào gốc khiến Trang phải học chậm 1 năm so với các bạn. Trong những ngày nằm trên giường bệnh, Trang cũng đã biết đến Mạng lưới vì trẻ em ung thư và người sáng lập Nguyễn Diệu Thuần – một người chị cùng quê, đã nghị lực vượt qua căn bệnh hiểm nghèo ung thư máu.

Với mong muốn chia sẻ với cộng đồng, Trang đã bắt đầu tìm hiểu và tập đan móc những chiếc mũ, chiếc khăn len với mong muốn giúp các bệnh nhi ung thư giữ ấm và che đi mái đầu không còn tóc.

Trần Huyền Trang chụp ảnh với gia đình tại lễ tốt nghiệp lớp 12. Ảnh: NVCC

Sau này, khi đã ra viện và trở lại với cuộc sống bình thường Trang vẫn duy trì việc làm này để mỗi lần ra tái khám ở Viện Huyết học, em lại có những món quà nhỏ để tặng cho các em bé đang điều trị ở bệnh viện.

Thời điểm dịch Covid – 19 hoành hành, Trang lại tập đan những chiếc móc tai treo khẩu trang để gửi tặng đội ngũ y, bác sĩ đang ở tuyến đầu chống dịch.

Hè vừa qua, Trang lại tiếp tục móc len, làm hàng trăm chiếc cặp tóc, móc khóa và cài áo mang hình lá Quốc kỳ, gửi tới Mạng lưới vì trẻ em ung thư để bán gây quỹ, ủng hộ bệnh nhi ung thư.

Hơn 3 năm qua, sau khi sức khỏe hồi phục, Trang cũng đã trở lại cuộc sống bình thường. Cô bé thi đậu vào Trường THPT Đô Lương 3 và là học sinh giỏi, học sinh xuất sắc 3 năm liên tục. Năm lớp 12, Trang là một trong số ít học sinh của trường vinh dự được kết nạp Đảng.

Thái Huyền Trang (ngoài cùng bên phải) là một trong số ít học sinh xuất sắc của Trường THPT Đô Lương 3 được kết nạp Đảng năm lớp 12. Ảnh: NTCC

Với thành tích học tập xuất sắc, Trang đã có một mùa thi tốt nghiệp thành công. Đạt 26 điểm, đã em trở thành một trong những sinh viên trúng tuyển vào ngành Sư phạm Toán tài năng của Trường Sư phạm – Trường Đại học Vinh. Đây là ước mơ của em từ những ngày còn nhỏ để được thỏa mong ước đứng trên bục giảng, dạy chữ, dạy học trò và được viết tiếp truyền thống của gia đình.

Tân sinh viên Thái Huyền Trang cũng nói rằng, dù em biết chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn nhưng còn được sống là còn hy vọng, và còn được sống thì phải làm người có ích để sống một cuộc đời có ý nghĩa.