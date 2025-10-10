Giáo dục 'Lỡ hẹn' với Học viện Biên phòng, nam sinh Nghệ An được Trường Đại học Vinh công nhận trúng tuyển Vì lý do sức khỏe, em Lang Đức Bằng - cựu học sinh Trường PT DTNT THPT số 2 đã "lỡ hẹn" với Học viện Biên phòng. Tuy nhiên, em được Trường Đại học Vinh tiếp nhận vào học tại khoa Sư phạm Lịch sử theo nguyện vọng 2 đã đăng ký.

Chiều 10/10, trả lời Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An, PGS.Tiến sỹ Trần Bá Tiến - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh cho biết: Trường vừa có quyết định công nhận trúng tuyển vào ngành Sư phạm Lịch sử đối với em Lang Đức Bằng, cựu học sinh của Trường PT DTNT THPT số 2.

Bằng là học sinh người dân tộc Thái, lớn lên tại bản Kẻ Mé, xã Mậu Thạch và có 3 năm học tại Trường PT DTNT THPT số 2. Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, với 29 điểm, trong đó Văn 9,25; Sử 9,75 và Địa 10, Bằng tự tin đăng ký xét tuyển 3 nguyện vọng vào đại học. Trong đó, nguyện vọng 1 em đăng ký vào Học viện Biên phòng và nguyện vọng 2 vào Khoa Sư phạm Lịch sử - Trường Sư phạm - Trường Đại học Vinh.

Trước đó, Lang Đức Bằng là 1 trong 75 học sinh được tỉnh Nghệ An tuyên dương trong năm 2025.

Với điểm số rất cao, Bằng nằm trong tốp 7 trúng tuyển vào Học viện Biên phòng và đã nhập học từ ngày 9/9. Tuy nhiên, sau đó, khi kiểm tra lại sức khỏe, em không đủ điều kiện nhập học theo quy định.

Em Lang Đức Bằng chụp ảnh với các giáo viên của Trường PT DTNT THPT số 2 tại lễ tuyên dương học sinh đạt điểm cao của UBND tỉnh. Ảnh: NTCC

Bằng có nguyện vọng được tiếp tục theo học nguyện vọng 2 như đã đăng ký trước đó. Về phía Học viện Biên phòng, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh được học tập theo nguyện vọng và hỗ trợ quyền lợi cho thí sinh, trường cũng đã có văn bản gửi Vụ Giáo dục Đại học - Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Vinh đề nghị trường xem xét, tạo điều kiện để thí sinh Lương Đức Bằng được xét tuyển theo nguyện vọng đăng ký vào trường.

Bằng và mẹ trong những ngày đầu nhập học tại Học viện Biên phòng. Ảnh: NVCC

Vì nguyên nhân bất khả kháng, thí sinh này cũng đã có đơn gửi đến Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Vinh để trình bày mong ước của bản thân và hứa quyết tâm sẽ cố gắng học tập, rèn luyện để sau này cống hiến cho xã hội và trở thành một thầy giáo giỏi, tận tâm với nghề, hết sức đem con chữ về với con em đồng bào dân tộc thiểu số.

Thể theo nguyện vọng của Bằng, Trường Đại học Vinh đã có quyết định tiếp nhận em vào học tại khoa Sư phạm Lịch sử.