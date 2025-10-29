Thứ Tư, 29/10/2025
Chiều 29/10, giá vàng thế giới tăng hơn 1% chờ quyết định của Fed và bài phát biểu của Powell

Quốc Duẩn 29/10/2025 21:08

Chiều 29/10, giá vàng thế giới tăng hơn 1% sau khi chạm đáy ba tuần, khi nhà đầu tư kỳ vọng Fed sẽ hạ lãi suất và chờ bài phát biểu từ Chủ tịch Jerome Powell

Sau nhiều phiên sụt giảm liên tiếp, giá vàng đã bật tăng hơn 1% trong ngày 29/10 khi giới đầu tư quay lại mua vào ở vùng giá thấp.

Cụ thể, giá vàng giao ngay tăng 1% lên 3.991,59 USD/ounce, còn hợp đồng tương lai tháng 12 tăng 0,6% lên 4.005,6 USD/ounce.

Đây là phiên phục hồi đáng chú ý của giá vàng sau khi chạm mức thấp nhất kể từ đầu tháng 10. Các nhà phân tích cho rằng lực mua bắt đáy đang hỗ trợ thị trường kim loại quý trở lại.

Theo chuyên gia Peter Fertig từ Quantitative Commodity Research, giá vàng trở nên hấp dẫn hơn sau khi mất hơn 10% giá trị trong thời gian ngắn. Sự điều chỉnh mạnh này tạo cơ hội cho các nhà đầu tư và ngân hàng trung ương gia tăng mua vào để bổ sung dự trữ.

Bên cạnh đó, kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong cuộc họp sắp tới cũng giúp giá vàng khởi sắc, bởi môi trường lãi suất thấp thường có lợi cho tài sản không sinh lãi như vàng.

Chiều 29/10, giá vàng thế giới tăng hơn 1% chờ quyết định của Fed và bài phát biểu của Powell

Giá vàng còn được ảnh hưởng bởi diễn biến chính trị toàn cầu. Tổng thống Mỹ Donald Trump đang ở chặng cuối của chuyến công du châu Á, với hy vọng đạt được thỏa thuận thương mại với Hàn Quốc và Trung Quốc.

Cuộc gặp giữa Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình dự kiến diễn ra tại Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ giúp hạ nhiệt căng thẳng thương mại, từ đó làm giảm nhu cầu nắm giữ các tài sản trú ẩn như vàng.

Tuy nhiên, ANZ nhận định việc giá vàng giảm sâu gần đây có thể thúc đẩy ngân hàng trung ương các nước mua vào nhiều hơn, tạo lực đỡ cho thị trường.

Các chuyên gia cho rằng giá vàng vẫn có tiềm năng tăng trong ngắn hạn, nhất là khi Fed chính thức hạ lãi suất. Vàng vốn hưởng lợi trong bối cảnh kinh tế bất ổn và lãi suất thấp.

Theo dự báo của Citigroup, giá vàng có thể dao động quanh mức 4.300 - 4.500 USD/ounce trong nửa đầu năm 2026 nếu Fed hạ lãi suất hai lần.

Goldman Sachs thậm chí kỳ vọng giá vàng có thể vượt 4.700 USD/ounce vào năm 2027. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, nếu mốc 4.000 USD/ounce bị xuyên thủng, giá vàng có thể rơi về vùng 3.900, thậm chí 3.850 USD/ounce trước khi tìm lại điểm cân bằng mới.

Từ đầu năm đến nay, giá vàng đã tăng khoảng 52%, đạt đỉnh lịch sử 4.381,21 USD/ounce vào ngày 20/10, nhờ lo ngại địa chính trị và sự gia tăng mua vào của các ngân hàng trung ương.

Ngoài vàng, bạc cũng tăng 2% lên 47,98 USD/ounce, cho thấy tâm lý tích cực đang trở lại với thị trường kim loại quý.

      Chiều 29/10, giá vàng thế giới tăng hơn 1% chờ quyết định của Fed và bài phát biểu của Powell

