Pháp luật Chiêu lừa hàng chục tỷ đồng từ Campuchia, người đàn ông trả giá bằng án chung thân Từ “ông trùm” điều hành công ty lừa đảo xuyên biên giới đến bị cáo trong phòng xử án, Phan Văn Phượng đã nhận án tù chung thân vì chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của người dân Việt Nam.



Ngày 15/10, sau thời gian nghị án, TAND tỉnh Nghệ An tuyên án 33 bị cáo trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Campuchia. Đường dây này do Phan Văn Phượng (SN 1991), trú xã Quang Đồng (huyện Yên Thành cũ), tỉnh Nghệ An cầm đầu, cấu kết với các đối tượng người nước ngoài lập “công ty” lừa đảo, chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng của người Việt.

Phan Văn Phượng có nhiều năm sinh sống tại Campuchia và Myanmar nên quen biết người đàn ông Đài Loan (Trung Quốc) xưng tên A Minh. Người này giới thiệu là chủ của các “công ty” hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản người dân Việt Nam bằng thủ đoạn giả danh cán bộ cơ quan Nhà nước như Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án…

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ

Sau khi trao đổi cách thức tổ chức, hoạt động, tỷ lệ chia lợi nhuận, Phượng thống nhất hợp tác cùng A Minh để thành lập công ty lừa đảo.

Ngày 18/12/2022, Phượng về Việt Nam gặp gỡ, liên lạc với một số người là anh em, họ hàng, bạn bè quen biết để tuyển mộ sang Campuchia làm việc lừa đảo.

Những người đầu tiên là Đoàn Văn Tùng (SN 1990, anh con cậu của Phượng), Hứa Cảnh Thế (SN 1995, trú xã Yên Thành, em rể Phượng), Nguyễn Trọng Thông (SN 1996, trú xã Quang Đồng), Hồ Quốc Tuấn, Thái Sỹ Vân (SN 1987, trú xã Quang Đồng), Đặng Duy Quang (SN 1978, trú xã Vân Du), Nguyễn Thị Sen, Thái Hữu Vinh, Nguyễn Duy Quyền.

Do được hứa hẹn “việc nhẹ, lương cao” được công ty chi trả toàn bộ chi phí ban đầu nên đã thu hút thêm nhiều người khác ở các huyện Yên Thành, Thanh Chương, Con Cuông (cũ) liên hệ sang Campuchia làm việc.

Ngày 11/3/2023, Phượng và các đối tượng xuất cảnh sang Campuchia, đến trụ sở công ty tại tòa nhà 17 tầng ở thành phố Sihanoukville, PhnomPenh và bắt đầu học kịch bản để lừa đảo.

Các đối tượng sử dụng nhiều kịch bản khác nhau, gọi điện thoại cho người dân để đe dọa họ có liên quan đến đường dây phạm tội ma túy, rửa tiền, dọa có lệnh bắt tạm giam.

Khi người dân lo sợ, thanh minh thì đối tượng yêu cầu khai báo đang dùng tài khoản ngân hàng nào, có bao nhiêu tiền rồi yêu cầu hợp tác với cơ quan chức năng để chứng minh tiền của mình không liên quan đến hành vi phạm tội. Sau đó, các đối tượng yêu cầu người dân phải chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do công ty cấp, hoặc cung cấp mã OTP cho đối tượng, rút tiền trong các sổ tiết kiệm.

Công ty có cơ cấu tổ chức hoạt động chặt chẽ, bài bản gồm nhiều bộ phận, cấp bậc, phân chia vai trò, nhiệm vụ cụ thể, mỗi bộ phận là một phần không thể thiếu trong quy trình thực hiện hành vi lừa đảo.

Ngoài chủ là A Minh thì công ty còn có đối tượng quản lý, người phiên dịch, các nhân viên người Việt Nam được phân công theo nhóm D1, D2, D3 là những người trực tiếp gọi điện thực hiện hành vi lừa đảo.

Trong đó, D1 gọi điện tìm kiếm bị hại rồi chuyển cuộc gọi lên cho D2 để thao túng tâm lý. Sau đó, D2 tiếp tục chuyển cuộc gọi lên D3 để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của bị hại. Các nhân viên được hưởng tiền lương, tiền hoa hồng và chi phí sinh hoạt do công ty chi trả từ tiền lừa đảo.

Bị cáo Phan Văn Phượng cầm đầu đường dây lừa đảo lĩnh án chung thân. Ảnh: Trần Vũ

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 4/2023 đến tháng 1/2024 bằng thủ đoạn trên các đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt của 5 bị hại người Việt Nam với số tiền hơn 14,1 tỷ đồng. Trong đó, bị hại lớn tuổi ở Thành phố Hồ Chí Minh đã bị đường dây này lừa đảo, chiếm đoạt gần 9 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Biện minh cho hành vi phạm tội của mình, các bị cáo khai vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có công việc ổn định nên ra nước ngoài làm lừa đảo. Các bị cáo thừa nhận biết rõ hành vi đó là vi phạm pháp luật nhưng vì hám lợi đã lừa đảo tiền của người dân Việt Nam.

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo là vi phạm pháp luật, nguy hiểm cho xã hội, gây bức xúc trong dư luận nên cần xử lý nghiêm minh để có tính răn đe.

Sau khi xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, HĐXX tuyên phạt Phan Văn Phượng tù chung thân; Thái Hữu Vinh và Nguyễn Duy Quyền cũng lĩnh án 16 năm tù, bị cáo Đoàn Văn Tùng và Lê Thị Sen cũng lĩnh 15 năm tù. Các bị cáo còn lại lĩnh án từ 7 đến 13 năm tù.