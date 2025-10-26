Thời sự Chính phủ định hướng nghiên cứu xây dựng hành lang kinh tế Thanh Thủy - Vinh - Cửa Lò Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 306/NQ-CP ngày 5/10/2025 về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phối cảnh dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy. Ảnh tư liệu: Phạm Bằng

Một trong những nội dung đáng chú ý của Nghị quyết liên quan đến Nghệ An là định hướng nghiên cứu xây dựng hành lang kinh tế Thanh Thủy - Vinh - Cửa Lò, gắn với tuyến đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy.

Dự án có chiều dài khoảng 60 km, điểm đầu kết nối với cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt tại khu vực nút giao Hưng Tây thuộc địa phận xã Hưng Nguyên, điểm cuối kết nối vào Khu kinh tế Cửa khẩu Thanh Thủy, giáp với tỉnh Bolykhamxay, Lào.

Theo quy hoạch, dự án có quy mô 6 làn xe hoàn chỉnh, vận tốc thiết kế 100 km/h (riêng các đoạn khó khăn 60 - 80 km/h).

Tuy nhiên, trên cơ sở dự báo nhu cầu vận tải và cân đối nguồn lực, giai đoạn đầu dự án đề xuất đầu tư quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh.

Các cầu và nền đường tại vị trí đặc biệt vẫn xây dựng theo quy mô 6 làn xe, công tác giải phóng mặt bằng thực hiện trong phạm vi 6 làn.

Sơ bộ tổng mức đầu tư tuyến cao tốc này khoảng 23.950 tỷ đồng; dự kiến triển khai thi công dự án năm 2026 và đưa vào khai thác, vận hành năm 2029.

Theo Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được điều chỉnh, tổ chức không gian phát triển đất nước có 6 vùng kinh tế - xã hội gắn với 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nghệ An thuộc vùng Bắc Trung Bộ gồm 5 tỉnh, thành phố: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế.

5 vùng kinh tế - xã còn lại gồm: Vùng trung du và miền núi phía Bắc gồm 9 tỉnh: Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La. Vùng đồng bằng sông Hồng gồm 6 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Hưng Yên, Bắc Ninh, Quảng Ninh.

Vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên gồm 6 tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng. Vùng Đông Nam Bộ gồm 3 tỉnh, thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh. Vùng đồng bằng sông Cửu Long gồm 5 tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau.

Chính phủ đặt mục tiêu vùng Bắc Trung Bộ có tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân phấn đấu đạt khoảng 10 - 10,5%/năm giai đoạn 2026 - 2030. Để đạt mục tiêu này, một trong những định hướng quan trọng là xây dựng khu vực ven biển Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh thành trung tâm phát triển công nghiệp của vùng và cả nước, trở thành vùng động lực quốc gia.

Song song, Chính phủ đồng thời nhấn mạnh việc xây dựng mạng lưới giao thông đồng bộ, hiện đại, gắn với hình thành hành lang kinh tế Bắc - Nam qua địa bàn vùng và các hành lang Đông - Tây kết nối các cửa khẩu quốc tế, các đô thị và cảng biển lớn.

Trên cơ sở đó, Chính phủ chọn các địa bàn dọc theo đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, Quốc lộ 1 và đường ven biển, gắn với các đô thị trung tâm tỉnh, đô thị du lịch ven biển và các khu kinh tế ven biển của ba tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh để hình thành vùng động lực Bắc Trung Bộ.

Đây là một trong 5 vùng động lực, cực tăng trưởng quốc gia cùng với vùng động lực phía Bắc, vùng động lực phía Nam, vùng động lực miền Trung và vùng động lực Đồng bằng sông Cửu Long.

Tại vùng động lực Bắc Trung Bộ, Chính phủ xác định xây dựng trở thành một trung tâm về công nghiệp lọc hóa dầu, luyện kim, cơ khí chế tạo, công nghiệp ô tô và phụ trợ của cả nước; đồng thời phát triển nhanh các ngành công nghiệp mới như điện tử, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp công nghệ số, các ngành công nghệ cao..., tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội toàn vùng;

Bên cạnh lĩnh vực công nghiệp, phát triển các trung tâm du lịch biển gắn với các đô thị du lịch ven biển; các cảng biển và dịch vụ cảng biển, dịch vụ logistics cũng là các hướng ưu tiên, góp phần mở rộng không gian phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của vùng Bắc Trung Bộ trong giai đoạn tới.