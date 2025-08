Thời sự

Chính phủ hỗ trợ 100 tỷ đồng cho Nghệ An, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc sẽ trực tiếp vào kiểm tra công tác khắc phục thiên tai

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định hỗ trợ khẩn cấp 250 tỷ đồng cho 3 tỉnh: Nghệ An, Điện Biên và Sơn La nhằm khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025, trong đó tỉnh Nghệ An được phân bổ 100 tỷ đồng.