Chuyển đổi số Chính phủ Úc có kế hoạch cấm trẻ em sử dụng mạng xã hội Trong một động thái nhằm bảo vệ trẻ em khỏi những tác động tiêu cực của mạng xã hội, Thủ tướng Úc Anthony Albanese đã tuyên bố sẽ đưa ra dự luật cấm trẻ em sử dụng mạng xã hội trong năm nay.

Chính phủ Úc đang thu thập ý kiến của công chúng và các chuyên gia về việc nên đặt ra độ tuổi tối thiểu là bao nhiêu để trẻ em được phép sử dụng mạng xã hội. Các lựa chọn có thể là 14 tuổi, 15 tuổi hoặc 16 tuổi. Quy định này nhằm mục tiêu bảo vệ trẻ em khỏi những tác động tiêu cực của mạng xã hội.

Tuy nhiên, độ tuổi cụ thể sẽ được quyết định sau khi hoàn tất quá trình thử nghiệm các công nghệ xác minh độ tuổi mới. Việc lựa chọn độ tuổi tối thiểu sẽ phụ thuộc vào kết quả đánh giá hiệu quả của các công nghệ này và ý kiến đóng góp từ các chuyên gia, tổ chức xã hội và công chúng.

Cuối năm nay, trẻ em dưới 16 tuổi có thể sẽ không còn tự do truy cập vào các nền tảng mạng xã hội phổ biến như Facebook và Instagram. Chính phủ liên bang đang khẩn trương hoàn thiện dự luật về giới hạn độ tuổi sử dụng mạng xã hội, nhằm bảo vệ trẻ em khỏi những tác động tiêu cực như nghiện mạng, bắt nạt trực tuyến và tiếp xúc với nội dung độc hại.

Theo đề xuất mới nhất từ chính quyền Nam Úc, các công ty truyền thông xã hội sẽ phải thực hiện một biện pháp mạnh mẽ là cấm hoàn toàn trẻ em dưới 13 tuổi truy cập vào các nền tảng của mình. Nếu không tuân thủ quy định này, các doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với những hình phạt nghiêm khắc

Việc hạn chế trẻ em sử dụng mạng xã hội đã chính thức trở thành một ưu tiên hàng đầu của cả 2 đảng chính trị lớn tại Úc. Sau khi đảng Liên minh tuyên bố ủng hộ việc ban hành luật cấm này vào tháng 6 vừa qua, cả 2 đảng đã cùng nhau cam kết tìm kiếm một giải pháp toàn diện, nhằm bảo vệ trẻ em khỏi những tác động tiêu cực của mạng xã hội.

Thủ tướng Anthony Albanese đã bày tỏ quan ngại về tác động của mạng xã hội đối với trẻ em và cho biết chính phủ đang cân nhắc kỹ lưỡng việc đặt ra giới hạn độ tuổi sử dụng các nền tảng này. Ông Albanese chia sẻ rằng, mặc dù khoảng độ tuổi từ 14 đến 16 đang được xem xét, nhưng cá nhân ông ủng hộ một mức giới hạn cao hơn. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng nhấn mạnh rằng, việc thực hiện biện pháp này không hề đơn giản và đòi hỏi nhiều nghiên cứu kỹ lưỡng.

Thủ tướng Albanese đã nhấn mạnh tầm quan trọng của một phản ứng thống nhất trên toàn quốc đối với vấn đề này, thay vì để mỗi tiểu bang tự đưa ra các giải pháp riêng lẻ. Ông bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc mạng xã hội đang dần thay thế các tương tác xã hội trực tiếp giữa trẻ em với bạn bè và gia đình, khiến các em mất đi những trải nghiệm thực tế quý giá.

Thủ tướng Úc chia sẻ: “Chúng tôi nhận thấy sự lo lắng ngày càng tăng của các bậc phụ huynh về tình trạng này và quyết tâm tìm kiếm những giải pháp hiệu quả để bảo vệ tương lai của thế hệ trẻ”.

“Tuổi trẻ là giai đoạn vàng để hình thành và phát triển cả về thể chất và tinh thần. Vì vậy, việc đảm bảo sự an toàn và sức khỏe toàn diện cho các bạn trẻ là điều vô cùng quan trọng. Không chỉ dừng lại ở sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần cũng đóng vai trò then chốt trong việc định hình tương lai của các em. Đó là lý do mà nhiều bậc phụ huynh, trong đó có tôi, luôn mong muốn các con sẽ dành thời gian rời xa màn hình điện thoại, hòa mình vào những hoạt động thể thao lành mạnh như bóng đá. Bởi lẽ, sân cỏ không chỉ giúp trẻ rèn luyện sức khỏe mà còn là nơi để các em giao lưu, kết bạn và phát triển các kỹ năng sống cần thiết”, Thủ tướng Albanese chia sẻ.

Bộ luật này sẽ được hình thành dựa trên sự hợp tác chặt chẽ giữa chính quyền Nam Úc và các tiểu bang, vùng lãnh thổ khác. Dự thảo luật sẽ trải qua một quá trình xem xét kỹ lưỡng do chính quyền Nam Úc chủ trì. Qua đó, luật sẽ được hoàn thiện và công bố một cách minh bạch, đảm bảo phù hợp với nhu cầu thực tế và các quy định pháp lý hiện hành.

Cuộc tranh luận về việc hạn chế độ tuổi sử dụng mạng xã hội tại Australia đang trở nên nóng hơn bao giờ hết. Trong khi lãnh đạo phe đối lập Peter Dutton đưa ra đề xuất cấm hoàn toàn trẻ em và thanh, thiếu niên dưới 16 tuổi tiếp cận các nền tảng mạng xã hội, thì Thủ tướng Anthony Albanese lại tỏ ra ủng hộ ý tưởng nâng độ tuổi tối thiểu để đăng ký tài khoản lên 16. Tuy nhiên, đảng Xanh lại đi theo một hướng khác khi cho rằng, thay vì cấm đoán, việc giáo dục về những tác hại của mạng xã hội mới là giải pháp hiệu quả.

Việc xác định độ tuổi tối thiểu là điều vô cùng quan trọng

Chính phủ liên bang đang tích cực nghiên cứu và thử nghiệm nhiều phương pháp khác nhau để xác minh độ tuổi của người dùng khi truy cập các nền tảng mạng xã hội và các trang web dành cho người lớn. Các phương pháp này bao gồm từ việc yêu cầu cung cấp giấy tờ tùy thân cho đến việc sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt hoặc phân tích hành vi trực tuyến.

Giai đoạn mới này tập trung vào việc phát triển và thử nghiệm những công cụ tiên tiến, nhằm bảo vệ trẻ em khỏi nội dung không phù hợp. Chính phủ sẽ tích cực mời các công ty công nghệ tham gia vào quá trình này, cùng nhau xây dựng một môi trường trực tuyến an toàn hơn cho thế hệ trẻ, đặc biệt là các thanh thiếu niên từ 13 đến 16 tuổi.

Hiện nay, hầu hết các nền tảng mạng xã hội hoặc trang web dành cho người lớn chỉ yêu cầu một thao tác đơn giản là tích vào ô xác nhận để người dùng tự khẳng định mình đã đủ tuổi. Cách thức này khá dễ dàng nhưng lại mở ra nhiều lỗ hổng bảo mật.

Thủ hiến Nam Úc, Peter Malinauskas đã lên tiếng cảnh báo về tình trạng trẻ em tiếp xúc quá sớm với mạng xã hội. Ông khẳng định rằng, đây là một vấn đề cấp bách đòi hỏi các biện pháp mạnh mẽ. Những bằng chứng khoa học ngày càng rõ ràng cho thấy việc nghiện mạng xã hội từ nhỏ đang gây ra những tác hại nghiêm trọng đến sức khỏe tâm thần và phát triển của trẻ em.

“Giống như thuốc lá và rượu, mạng xã hội đang gây ra những tác hại nghiêm trọng đối với sức khỏe và sự phát triển của trẻ em. Đã đến lúc chính phủ phải có những hành động quyết liệt để bảo vệ thế hệ tương lai”, ông Peter Malinauskas nói thêm.

Các chuyên gia công nghệ lo ngại về quyền riêng tư

Việc xác minh độ tuổi bắt buộc đang là một vấn đề gây tranh cãi lớn. Mặc dù được kỳ vọng sẽ bảo vệ trẻ em tốt hơn, nhưng biện pháp này cũng vấp phải nhiều lo ngại về quyền riêng tư và tính khả thi.

Giáo sư Daniel Angus - một chuyên gia về truyền thông kỹ thuật số, đã chia sẻ quan điểm của mình về vấn đề này. Theo ông, việc xác minh độ tuổi có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với quyền riêng tư của người dùng và không phải là giải pháp lâu dài. Ông cho rằng, các nền tảng trực tuyến dễ dàng tìm cách “lách luật” và việc áp đặt quy định này có thể gây ra những hậu quả không mong muốn.

Ông Angus nhấn mạnh rằng, chúng ta cần có một cách tiếp cận toàn diện hơn đối với vấn đề này, kết hợp giữa việc giáo dục người dùng, nâng cao trách nhiệm của các nền tảng trực tuyến và xây dựng một môi trường trực tuyến an toàn và lành mạnh hơn.

Trong khi đó, bà Belinda Barnett - giảng viên cao cấp về truyền thông tại Đại học Swinburne (Úc), đã đưa ra một quan điểm đầy mâu thuẫn về việc xác minh độ tuổi trên mạng xã hội. Là một phụ huynh, bà ủng hộ ý tưởng này, nhưng với tư cách một nhà nghiên cứu, bà lại lo ngại về những vấn đề liên quan đến quyền riêng tư.

Bà Barnett chia sẻ: “Việc thu thập thông tin cá nhân của người dùng, đặc biệt là trẻ em, để xác minh độ tuổi là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, điều này đặt ra câu hỏi về việc liệu chúng ta có muốn giao phó những thông tin nhạy cảm này cho các nền tảng mạng xã hội hay không?”

Vấn đề này đặt ra một bài toán khó cho các nhà hoạch định chính sách và các nền tảng mạng xã hội là làm thế nào để bảo vệ trẻ em mà không xâm phạm quyền riêng tư của người dùng.