Pháp luật Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2025 Từ tháng 10/2025, hàng loạt chính sách quan trọng liên quan đến thuế, lãi suất cho vay, giáo dục, y tế… sẽ chính thức có hiệu lực. Những quy định mới này tác động trực tiếp đến doanh nghiệp, tổ chức tài chính, các cơ sở y tế và trường học, đồng thời liên quan mật thiết đến quyền lợi của người dân.

1. Đánh thuế với mọi thu nhập tại Việt Nam của doanh nghiệp nước ngoài từ ngày 1/10/2025.

Sản xuất linh kiện điện tử công nghệ cao ở Khu công nghiệp VSIP Nghệ An. Ảnh tư liệu: Quang An

Theo điểm d khoản 2 Điều 2, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2025, doanh nghiệp nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, bao gồm cả doanh nghiệp thương mại điện tử và nền tảng số, phải nộp thuế đối với thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

Luật bổ sung nguyên tắc xác định thu nhập chịu thuế: Thu nhập có nguồn gốc từ Việt Nam, không phụ thuộc vào địa điểm kinh doanh.

Quy định mới rút ngắn thời gian miễn thuế với sản phẩm công nghệ mới; mở rộng miễn thuế cho thu nhập từ chuyển nhượng tín chỉ các-bon lần đầu, thu nhập từ lãi và chuyển nhượng trái phiếu xanh lần đầu.

Ngành nghề hưởng thuế suất ưu đãi cũng được điều chỉnh; bổ sung một số khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Luật áp dụng mức thuế suất 15% hoặc 17% cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

2. Thêm 3 khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân từ ngày 1/10/2025

Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 2025, thay thế Luật Khoa học và công nghệ 2013, lần đầu tiên đưa “đổi mới sáng tạo” ngang hàng với khoa học và công nghệ.

Luật bổ sung 3 khoản thu nhập được miễn thuế TNCN, gồm:

- Thu nhập từ tiền lương, tiền công từ thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

- Thu nhập từ quyền tác giả của nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo khi kết quả nhiệm vụ được thương mại hóa theo quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, pháp luật về sở hữu trí tuệ.

- Thu nhập của nhà đầu tư cá nhân, chuyên gia làm việc cho dự án khởi nghiệp sáng tạo, sáng lập viên doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, nhà đầu tư cá nhân góp vốn vào quỹ đầu tư mạo hiểm.

Luật khuyến khích ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), nhưng yêu cầu mọi nghiên cứu liên quan trực tiếp đến con người phải được giám sát bởi con người.



Đã có hàng ngàn em bé ra đời nhờ kĩ thuật IVF do Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An triển khai. Ảnh: Tư liệu

3. Phụ nữ độc thân được thực hiện IVF khi có nguyện vọng từ 1/10/2025

Theo đó, tai Điều 3 Nghị định 207/2025/NĐ-CP, nguyên tắc áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản và mang thai hộ vì mục đích nhân đạo như sau:

- Việc thực hiện hiến tinh trùng, hiến noãn, hiến phôi trong kỹ thuật hỗ trợ sinh sản phải tuân theo nguyên tắc chỉ được hiến tại một cơ sở được phép lưu giữ tinh trùng, lưu giữ noãn, lưu giữ phôi.

- Tinh trùng, noãn, phôi hiến chỉ được sử dụng cho một phụ nữ hoặc một cặp vợ chồng để sinh con.

- Việc hiến và nhận tinh trùng, hiến và nhận phôi được thực hiện trên nguyên tắc vô danh giữa người hiến và người nhận.

- Chỉ thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản đối với các cặp vợ chồng vô sinh hoặc có chỉ định về y tế và phụ nữ độc thân có nguyện vọng.

Nghị định còn quy định cụ thể điều kiện y tế, hồ sơ để thực hiện IVF, mang thai hộ.

4. Ngân hàng Nhà nước có quyền quyết định cho vay đặc biệt với lãi suất 0% năm

Căn cứ theo Điều 1 Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi 2025 sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 93 Luật 2024, từ 15/10/2025, Ngân hàng Nhà nước có thể cho vay đặc biệt không cần tài sản bảo đảm với lãi suất 0%/năm, theo quy định của Thống đốc.

Trước đó, việc cho vay đặc biệt do Thủ tướng quyết định và không có lãi suất 0%.

Luật quy định rõ: Các khoản vay đặc biệt đã được quyết định trước 15/10/2025 tiếp tục theo hợp đồng cũ, có thể gia hạn với lãi suất 0%.

Lần đầu tiên luật hóa quyền thu giữ tài sản bảo đảm; bổ sung quy định xử lý tài sản bị kê biên và hoàn trả vật chứng.

5. Áp dụng quy định mới về cấp Giấy chứng sinh cho trẻ từ ngày 1/10/2025

Theo Thông tư 22/2025/TT-BYT các trường hợp cấp mới Giấy chứng sinh cho trẻ gồm:

- Trẻ sinh tại cơ sở y tế: Cấp theo mẫu số 01 trước khi rời viện hoặc theo yêu cầu thân nhân.

- Trẻ sinh ngoài cơ sở y tế: Thân nhân nộp tờ khai trong 30 ngày, cơ sở cấp trong 5 ngày làm việc.

- Trẻ sinh do mang thai hộ: cấp theo mẫu số 02, kèm xác nhận từ cơ sở thực hiện kỹ thuật.

- Trẻ sinh ra và tử vong tại cơ sở y tế: Cấp Giấy chứng sinh và giấy báo tử.

Mỗi trẻ sinh đôi trở lên có giấy riêng, Giấy chứng sinh lập 2 bản (1 giao cho thân nhân, 1 lưu tại cơ sở).

Từ 10/10/2025, các ngân hàng thương mại và doanh nghiệp đủ điều kiện sẽ được phép tham gia sản xuất vàng miếng, mở ra một thị trường cạnh tranh và minh bạch hơn. Ảnh tư liệu T.P

6. Từ ngày 10/10/2025, xóa bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng

Nghị định 232/2025/NĐ-CP đã bãi bỏ khoản 3 Điều 4 của Nghị định 24/2012/NĐ-CP xóa bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, xuất khẩu vàng nguyên liệu và nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng.

Về phạm vi điều chỉnh, Nghị định số 232/2025/NĐ-CP đã bổ sung "hoạt động sản xuất vàng miếng".

Theo đó, Nghị định này quy định về hoạt động kinh doanh vàng, bao gồm: sản xuất, gia công vàng trang sức mỹ nghệ; kinh doanh mua bán vàng trang sức mỹ nghệ; sản xuất và kinh doanh vàng miếng; xuất nhập khẩu vàng; các hoạt động vàng khác, gồm cả vàng tài khoản và phái sinh.

Hoạt động sản xuất vàng miếng, vàng trang sức mỹ nghệ phải được cấp phép.

7. Áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung với tập đoàn đa quốc gia từ ngày 15/10/2025

Theo Điều 3 Nghị định 236/2025/NĐ-CP, các trường hợp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung như sau:

Áp dụng cho đơn vị thành viên của tập đoàn đa quốc gia có doanh thu hợp nhất từ 750 triệu EUR/năm trở lên, đạt ngưỡng trong ít nhất 2/4 năm liền kề.

Tập đoàn mới thành lập chỉ cần 2 năm đạt ngưỡng doanh thu.

Các trường hợp loại trừ thực hiện theo Nghị quyết 107/2023/QH15 và quy định liên quan.

8. Mức đóng BHYT đối với quân nhân và người lao động Bộ Quốc phòng từ ngày 16/10/2025

Theo Thông tư 98/2025/TT-BQP, mức đóng BHYT là là 4,5% mức lương cơ sở đối với trường hợp thuộc quản lý của Bộ Quốc phòng (người lao động, người sử dụng lao động, BHXH, NSNN, học sinh-sinh viên hệ dân sự trong các trường quân đội, cơ yếu).

Ngoài ra, Thông tư 90/2025/TT-BQP (hiệu lực ngày 02/10/2025) cũng đã quy định mức đóng, phương thức, thời hạn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động, người sử dụng lao động trong Bộ Quốc phòng.

Theo đó: 2 năm đầu tính từ khi nhập ngũ, mức đóng bằng 22% của 2 lần mức tham chiếu; mỗi năm tiếp theo tăng 0,5 lần, tối đa 4 lần mức tham chiếu.

Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra các điểm nguy cơ sạt lở, phòng, chống cơn bão số 10 tại xã Tà Cạ (Nghệ An) Ảnh tư liệu: Trọng Kiên

9. Áp dụng 2 hình thức tư vấn học đường trong trường học

Theo Thông tư 18/2025/TT-BGDĐT từ ngày 31/10/2025 có 02 hình thức tư vấn học đường gồm:

- Tư vấn, hỗ trợ trực tiếp: Tư vấn, hỗ trợ cho người học: Được thực hiện tại phòng Tư vấn học đường và công tác xã hội trong trường học hoặc tại địa điểm phù hợp với điều kiện của nhà trường và người học; Tư vấn, hỗ trợ cho nhóm người học: Cũng được thực hiện tại phòng Tư vấn học đường và công tác xã hội hoặc tại địa điểm phù hợp với điều kiện của nhà trường và người học.

- Tư vấn, hỗ trợ trực tuyến: Cơ sở giáo dục tư vấn, hỗ trợ cho người học: Thông qua các kênh trực tuyến như mạng nội bộ, trang thông tin điện tử của nhà trường, hộp thư điện tử, mạng xã hội, điện thoại hoặc các phương tiện thông tin khác; Tổ chức các buổi tư vấn, hỗ trợ trực tuyến: Dành cho nhóm người học hoặc toàn trường.

10. Không còn hình thức kỷ luật đình chỉ học đối với học sinh từ ngày 31/10/2025

Căn cứ theo Điều 5 Thông tư 19/2025/TT-BGDĐT cũng đã quy đinh 05 hình thức khen thưởng đối với học sinh gồm: Tuyên dương trước lớp; Tuyên dương trước toàn nhà trường; Giấy khen của hiệu trưởng; Thư khen; Hình thức tuyên dương, khen thưởng khác.

Tại Điều 13 Thông tư 19/2025/TT-BGDĐT cũng quy định từ 31/10/2025, có 4 biện pháp kỷ luật nói chung đối với học sinh gồm: nhắc nhở, yêu cầu xin lỗi, phê bình, viết bản kiểm điểm.

Như vậy, từ 31/10/2025, thay vì bị đình chỉ học, học sinh vi phạm kỷ luật chỉ bị nhắc nhở, phê bình hoặc viết bản kiểm điểm. Các hình thức kỷ luật áp dụng từ thời điểm này cũng mang tính nhẹ nhàng hơn so với trước đó.

Những thay đổi pháp luật từ tháng 10/2025 bao trùm nhiều lĩnh vực - từ nghĩa vụ thuế, chính sách tài chính ngân hàng, đến y tế, giáo dục và an sinh xã hội. Đây là đợt điều chỉnh quan trọng, vừa siết chặt quản lý, vừa mở rộng quyền lợi cho người dân và doanh nghiệp. Cập nhật kịp thời sẽ giúp các đối tượng liên quan thích ứng nhanh và tận dụng tốt chính sách mới.