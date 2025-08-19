Chính sách mới Nhiều chính sách trọng dụng nhà khoa học người Việt Nam ở nước ngoài, chuyên gia nước ngoài Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất nhiều chính sách thu hút, trọng dụng chuyên gia, nhà khoa học là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài.

Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo về tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập, nhân lực, nhân tài và giải thưởng trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất nhiều chính sách thu hút, trọng dụng chuyên gia, nhà khoa học là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài như: Chính sách về tuyển dụng, lao động và học tập; chính sách về tiền lương; chính sách về nhà; chính sách về khen thưởng và vinh danh...

Điều kiện áp dụng chính sách thu hút đối với người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài

Dự thảo nêu rõ, người Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài, chuyên gia nước ngoài được xem xét hưởng các chính sách thu hút, đãi ngộ quy định tại Nghị định này khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

1- Chủ trì hoặc tham gia thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có tầm quan trọng, ảnh hưởng ở cấp quốc gia, cấp bộ, ngành, địa phương hoặc có đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam hoặc của một ngành, lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

2- Đồng thời đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

Có sáng chế, giống cây trồng được cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đã được ứng dụng, chuyển giao tạo ra sản phẩm có giá trị thực tiễn; hoặc có chuyên môn sâu, giàu kinh nghiệm trong ngành, lĩnh vực phù hợp với nhiệm vụ thực hiện tại Việt Nam và đang công tác tại bộ phận nghiên cứu của viện nghiên cứu, trường đại học hoặc doanh nghiệp uy tín ở nước ngoài.

Có công trình nghiên cứu khoa học và công nghệ xuất sắc, đã đạt giải thưởng trong nước hoặc quốc tế hoặc đã được ứng dụng rộng rãi mang lại hiệu quả thiết thực và phù hợp với nội dung, mục tiêu nhiệm vụ thực hiện tại Việt Nam.

Có bằng tiến sĩ và có thời gian tối thiểu 3 năm giảng dạy, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ tại cơ sở nghiên cứu, đào tạo có uy tín ở nướcngoài, thuộc chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại Việt Nam.

Có bằng tiến sĩ và đã có ít nhất 3 năm làm việc tại vị trí nghiên cứu khoa học trong chương trình, dự án hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ hoặc trong bộ phận nghiên cứu của doanh nghiệp có uy tín ở nước ngoài.

Chính sách về tuyển dụng, lao động và học tập

Theo dự thảo, người Việt Nam ở nước ngoài trong thời gian làm việc tại Việt Nam được hưởng các quyền và chính sách sau: Được thuê đảm nhiệm chức danh lãnh đạo tại tổ chức khoa học và công nghệ công lập theo quy định của pháp luật; được tiếp nhận vào viên chức và bổ nhiệm vào chức danh khoa học, chức danh công nghệ theo quy định của Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Chuyên gia nước ngoài trong thời gian làm việc tại Việt Nam được thuê đảm nhiệm chức danh lãnh đạo tại tổ chức khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài khi tham gia hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam được tạo điều kiện thuận lợi trong việc cấp giấy phép lao động, phù hợp với tính chất đặc thù của lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Thành viên gia đình của người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài, bao gồm cha, mẹ, vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi dưới 18 tuổi, được tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ thủ tục hành chính khi tìm kiếm việc làm, học tập và tuyển sinh vào các cơ sở giáo dục, đào tạo tại Việt Nam.

Chính sách về tiền lương

Người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài khi thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam được hưởng tiền lương theo cơ chế thỏa thuận với tổ chức sử dụng, trên cơ sở các nguyên tắc sau:

Căn cứ vào tính chất, quy mô và mức độ ảnh hưởng của nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được giao.

Căn cứ vào trình độ, năng lực chuyên môn và hiệu quả thực tế trong hoạt động nghiên cứu, triển khai, chuyển giao công nghệ hoặc đổi mới sáng tạo của cá nhân.

Mức lương của các vị trí tương đương trong các tổ chức nước ngoài hoặc doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam.

Về chính sách về nhà ở, dự thảo đề xuất: Người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài trong thời gian tham gia hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam được cơ quan, tổ chức sử dụng bố trí chỗ ở hoặc hỗ trợ kinh phí thuê nhà ở, phù hợp với điều kiện thực tế và theo quy định của pháp luật.

Chính sách về khen thưởng và vinh danh

Người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài có thành tích xuất sắc, nhiều cống hiến cho sự phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Việt Nam được xem xét:

Phong tặng danh hiệu vinh dự nhà nước, danh hiệu cao quý theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đề cử nhận giải thưởng khoa học và công nghệ cấp nhà nước, giải thưởng quốc tế do Việt Nam phối hợp tổ chức hoặc bảo trợ.

Xem xét, công nhận và vinh danh trong các sự kiện, chương trình biểu dương, tôn vinh cá nhân tiêu biểu trong hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo quy định của pháp luật.

Ngoài các chính sách nêu trên, người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài khi tham gia hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam còn được hưởng các quyền và chính sách khác như: Hưởng ưu đãi tối đa về thuế theo quy định của pháp luật Việt Nam về thuế và các quy định liên quan; được chuyển các khoản thu nhập hợp pháp ra nước ngoài theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối; trường hợp có nguồn thu hợp pháp bằng đồng Việt Nam thì được mua ngoại tệ để chuyển ra nước ngoài; được cơ quan, tổ chức sử dụng đảm bảo các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động nghiên cứu...

Bộ Khoa học và Công nghệ đang lấy ý kiến đối với dự thảo này trên Cổng TTĐT của Bộ.