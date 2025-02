Chính thức ban hành quyết định thành lập Đảng bộ UBND tỉnh Nghệ An

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung vừa ký Quyết định số 3254-QĐ/TU ngày 12/2/2025 thành lập Đảng bộ UBND tỉnh Nghệ An. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thành lập Đảng bộ UBND tỉnh Nghệ An trực thuộc Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, có chức năng lãnh đạo toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; công tác tổ chức, cán bộ theo quy định về phân cấp quản lý; công tác xây dựng Đảng, công tác quần chúng trong Đảng bộ UBND tỉnh Nghệ An.

Nhiệm kỳ Đảng bộ UBND tỉnh Nghệ An là nhiệm kỳ 2020 -2025. Đảng bộ UBND tỉnh Nghệ An chính thức đi vào hoạt động từ ngày 13/2/2025, gồm có 67 tổ chức cơ sở đảng và 7.346 đảng viên tại thời điểm thành lập.

Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, điều kiện hoạt động của Đảng ủy UBND tỉnh Nghệ An thực hiện theo quy định của Ban Bí thư.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, các cấp ủy và các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn, phối hợp trong việc chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên; sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, trụ sở làm việc, tài sản, tài chính, hồ sơ, tài liệu, con dấu và các vấn đề khác theo quy định.

Đảng ủy UBND tỉnh, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các huyện ủy, thành ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc; các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Việc thành lập Đảng bộ UBND tỉnh Nghệ An dựa trên căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Quy định số 232-QĐ/TW, ngày 20/01/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thi hành Điều lệ Đảng; Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; Kết luận số 114-KL/BCĐ, ngày 11/1/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình, tiến độ triển khai tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và đề xuất kết thúc hoạt động của ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy khối ở Trung ương và địa phương, lập 4 đảng mới trực thuộc Trung ương và 2 đảng bộ mới trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy; Quy chế làm việc số 18-QC/TU, ngày 19/4/2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (sửa đổi, bổ sung); Kết luận số 473-KL/TU, ngày 07/02/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Nghệ An; Đề án số 46-ĐA/TU, ngày 11/2/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thành lập Đảng bộ Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và đề nghị của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.