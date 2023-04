Chính thức khóa 2 chiều đối với những thuê bao chưa chuẩn hóa thông tin

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Quang An

(Baonghean.vn) - Thực hiện chỉ đạo của Cục Viễn thông, từ ngày 15/4/2023, các nhà mạng chính thức khóa 2 chiều đối với những thuê bao không chính chủ và sẽ thu hồi sim sau 1 tháng nếu chủ thuê bao vẫn không thực hiện chuẩn hóa thông tin.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại các điểm giao dịch của các nhà mạng như VinaPhone, Viettel, MobiPhone... trên địa bàn Nghệ An sáng 15/4, số lượng người đến giao dịch, chuẩn hóa thông tin thuê bao đã giảm nhiều so với thời điểm bị khóa 1 chiều.

Mặc dù vậy, vẫn có các chủ thuê bao tranh thủ ngày cuối tuần để đến làm thủ tục chuẩn hóa thông tin vì sim đã bị khóa 2 chiều từ ngày hôm nay. Đa số khách hàng là những người trung niên, lớn tuổi, chưa thuần thục sử dụng các thiết bị công nghệ dẫn đến bị quá thời hạn khóa 1 chiều, phải trực tiếp nhờ các nhân viên nhà mạng hỗ trợ.

Đại diện VNPT VinaPhone Nghệ An cho biết: Hiện nay, đơn vị đã chính thức khóa 2 chiều đối với các thuê bao trên địa bàn tỉnh chưa chuẩn hóa thông tin. Thực tế, số lượng người giao dịch tại các điểm đã giảm nhiều so với thời điểm bị khóa 1 chiều. Lý do là trong 15 ngày qua, người dân đã tập trung đến để chuẩn hóa thông tin và mở khóa trở lại. Số sim bị khóa 2 chiều có thể là sim phụ, người dùng không để ý hoặc sim không liên lạc được...

Đối với sim bị khóa 2 chiều, người chủ thuê bao phải trực tiếp mang giấy tờ tùy thân lên điểm giao dịch của nhà mạng để làm các thủ tục mở khóa. Không thể làm tại nhà như trước vì sim sẽ không thể nhận được mã OTP của nhà mạng gửi về để đăng nhập vào phần mềm của nhà mạng.

Hiện nay, các nhà mạng như VinaPhone, Viettel, MobiPhone trên địa bàn Nghệ An đều chỉ đạo các điểm giao dịch hỗ trợ người dân 24/24h để có thể mở khóa thuê bao khi bị khóa 2 chiều. Trong vòng 1 tháng nữa, nếu chủ thuê bao tiếp tục không chuẩn hóa thông tin thì sẽ bị thu hồi sim theo quy định.

Theo thống kê của Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông), từ ngày 1/4 đến nay đã có 1,67 triệu sim bị khóa 1 chiều. Số thuê bao đã đi chuẩn hóa lại thông tin để mở khóa là 473.000 thuê bao. Như vậy, cả nước vẫn còn trên 1 triệu thuê bao bị khóa 2 chiều từ ngày hôm nay do chưa chuẩn hóa thông tin cá nhân.

Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá đợt chuẩn hóa thông tin thuê bao lần này đã được các nhà mạng thực hiện nghiêm túc và được đông đảo người dân, giới truyền thông hưởng ứng để chung tay dẹp vấn nạn SIM rác, cuộc gọi rác, cuộc gọi lừa đảo đang gây nhiều hệ lụy cho xã hội./.