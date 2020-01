Chợ Đô Lương mới: Nhiều chính sách đặc biệt ưu đãi cho tiểu thương chợ cũ

So với chợ cũ đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và vệ sinh an toàn thực phẩm, không đủ điều kiện để bảo vệ sức khỏe bà con trong thời tiết khắc nghiệt, chợ Đô Lương mới được đầu tư xây dựng với các lợi thế như quy mô lớn, khang trang, sạch đẹp, thiết kế hiện đại và không gian rộng rãi; giúp tiểu thương an tâm mua bán, phát triển kinh doanh.

Dự án Trung tâm thương mại kết hợp chợ truyền thống Đô Lương có vị trí cạnh Quốc lộ 7, với tổng mức đầu tư hơn 330 tỷ đồng, quy mô 1.338 ki-ốt, quầy hàng, sạp hàng và một số khối nhà cao từ 1 - 7 tầng. Ảnh: Tư liệu Theo tìm hiểu của phóng viên, nếu chợ cũ chỉ được phép hoạt động đến 5 giờ chiều thì chợ Đô Lương mới sẽ vận hành từ 2 giờ sáng đến 11 giờ đêm; với hệ thống máy móc, đèn cao áp chiếu sáng được cung cấp đầy đủ, khắp toàn bộ dự án. Đây là một trong những ưu điểm đặc biệt, bởi có thể phát triển thành khu chợ đêm, thu hút đông đảo khách du lịch mà không chỉ giới hạn ở khách địa phương đến mua sắm. Hệ thống làm mát và chống nóng hoạt động với công suất cao, hạ tầng rộng rãi và khoa học đảm bảo cho việc lưu thông, buôn bán hàng hóa thuận tiện nhất. Với lợi thế vị trí đắc địa, giao thông trong, ngoài đều thuận tiện, với mặt ngoài dọc quốc lộ có bề rộng 57m, có đoạn còn rộng đến 78m. Do đó, cơ hội cho các tiểu thương mua bán thuận lợi hơn, doanh thu hứa hẹn sẽ tăng gấp nhiều lần so với kinh doanh ở chợ cũ. Dự án chợ Đô Lương mới đã được động thổ vào ngày 4/1/2020. Trước đó, Lễ khởi công đã diễn ra vào tháng 12/2019 với sự tham gia của đại diện các sở, ban, ngành huyện Đô Lương, hàng nghìn bà con tiểu thương. Ảnh: Tư liệu Công bố chính thức từ chủ đầu tư - Hợp tác xã đầu tư, xây dựng quản lý và khai thác chợ Hải An - Đô Lương cho biết, bộ chính sách cho tiểu thương chợ cũ khi chuyển sang chợ Đô Lương mới đã được xây dựng xong, nổi bật có những điều khoản như: Hỗ trợ về thuê điểm kinh doanh: - Được giảm giá thuê quầy hàng, sạp hàng so với giá gốc được phê duyệt. - Được hỗ trợ lãi suất 0% kể từ ngày vay đến ngày nhận sản phẩm nếu có nhu cầu vay vốn. - Được sắp xếp, bốc thăm vị trí kinh doanh tại chợ Đô Lương mới tương đương với vị trí tại chợ cũ theo phương án bố trí ngành hàng được duyệt mà không phải thông qua đấu giá. - Được giảm giá 15% so với giá gốc của chủ đầu tư. - Được hỗ trợ 100% lãi suất cho đến khi nhận sản phẩm khi khách hàng vay để mua điểm kinh doanh với thời gian trả góp từ 10-15 năm với khoản vay lên tới 70% giá trị sản phẩm. Hỗ trợ chuyển địa điểm kinh doanh: - Hỗ trợ 3 triệu đồng mỗi điểm kinh doanh để di chuyển từ chợ cũ sang chợ mới. - Hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng trong 12 tháng liên tiếp kể từ ngày bàn giao sản phẩm (500.000 đồng cho việc ổn định kinh doanh, 200.000 đồng hỗ trợ điện nước và 300.000 đồng hỗ trợ xăng xe, điện thoại cho bà con chợ cũ chuyển sang trong năm đầu tiên). - Miễn phí gửi xe và phí vệ sinh môi trường trong vòng 12 tháng. Hỗ trợ kinh doanh: - Chủ đầu tư hỗ trợ kết nối, thực hiện các thủ tục pháp lý với các nhà phân phối hàng hóa, các doanh nghiệp cung ứng sản phẩm, dịch vụ để hỗ trợ tiểu thương kinh doanh tại chợ tiếp cận nguồn hàng với chất lượng, giá cả cạnh tranh nhất. - Hỗ trợ tiểu thương tìm kiếm, giới thiệu, liên kết các nguồn tiêu thụ hàng hóa với các địa phương, địa bàn khác nhằm tăng doanh thu bán hàng, mở rộng và đa dạng hóa thị trường kinh doanh, buôn bán. Khung chính sách trên được đánh giá là tích cực, nhằm bảo vệ quyền lợi tối đa của tiểu thương đang kinh doanh tại chợ Đô Lương cũ. Dù dự án nhận được sự quan tâm rất lớn từ các nhà đầu tư và tiểu thương các khu vực khác, tuy nhiên, chủ đầu tư khẳng định sẽ dành ưu tiên hàng đầu cho tiểu thương chợ cũ; sau đó mới cho các khách hàng khác có nhu cầu thuê, đấu giá các điểm kinh doanh còn lại theo đúng quy định pháp luật. Thời hạn đăng ký ưu tiên đối với bà con tiểu thương tại chợ cũ có nhu cầu thuê các điểm ki-ốt từ 2 tầng trở lên ngoài các mặt đường lớn là trước ngày 15/1/2020. Ảnh: Tư liệu Dự án chợ Đô Lương mới đã được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 15/2/2017, theo đúng chủ trương xã hội hóa, hiện đại hóa chợ truyền thống của Chính phủ. Sau khi chợ mới đi vào hoạt động, khu vực đất của chợ Đô Lương cũ sẽ được quy hoạch và xây dựng phục vụ cho mục đích phát triển khác của Nhà nước. Chợ Đô Lương mới được thi công khẩn trương cả ngày lẫn đêm với quy trình nghiệm thu chặt chẽ từng thanh thép, tấc đất, khối bê tông. Ảnh: Tư liệu Sau hơn 20 ngày khởi công dự án, Dự án TTTM kết hợp chợ truyền thống Đô Lương đang vượt tiến độ thi công đề ra ban đầu hơn 40 ngày (hơn một nửa thời gian) cho công tác san lấp, làm móng và thi công các ki-ốt chợ. Chủ đầu tư khẳng định, với tiến độ đang triển khai thì dự án dự kiến sẽ có thể bàn giao, đưa vào sử dụng vào tháng 9/2020. Tức chỉ khoảng 10 tháng để hoàn thành dự án chợ hơn 330 tỷ đồng, quy mô hơn 34.000 m2 và hiện đại bậc nhất tỉnh Nghệ An./.